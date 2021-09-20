Цены на газ для населения и теплопроизводителей не будут меняться до конца апреля 2022 года, - Нафтогаз

До конца апреля 2022 цена на газ для населения составит 7,96 гривны, а для производителей тепла и горячей воды - 7,42 гривны.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский, информирует Цензор.НЕТ.

"Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду - ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе. По цене газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже более 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не является больше средневзвешенной стоимости газа, которая уже учтена в тарифах. Многие производители говорят о том, что им придется увеличивать платежки. У нас вопрос к органам городского самоуправления - почему в прошлом году тарифы не были снижены, когда газ производители покупали за 4,50 гривен, а в платежках учитывали от 8 гривен? Почему в прошлом году никто не говорил о том, что есть возможность снизить платежку за отопление? Не должно быть двойных стандартов. Если органы городского самоуправления уверены, что должны увеличить платежку за отопление в текущем году, пусть покажут всю структуру тарифа", - пояснил он.

По словам Белявского, в прошлом году "Нафтогаз" поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 гривен. При этом цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 гривен.

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"Мы призываем украинцев быть осмотрительными. Если вы подключены к системе централизованного теплоснабжения или теплоснабжающая компания является ОСМД, то предлагаем потребителям обратиться к теплоснабжающей компании и спросить, есть ли у нее подписанный контракт на покупку природного газа и по какой цене", - советует директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Он добавил, что в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон, который продлится с октября 2021-го по март 2022 года.

Также Белявский отметил, что они открыты для подписания контрактов даже с должниками: "С "Нафтогазом" может договориться теплокоммунэнерго. Мы открыты для наших должников. Например, история сотрудничества с "Полтаватеплокоммунэнерго", которые задолжали за газ более 500 млн гривен, то есть это долгосрочное долговое обязательство. Но опять-таки - контрагент платит за потребленный газ и это дает ему возможность производить тепло в предстоящем отопительном сезоне и горячую воду в межсезонный период", - говорит он.

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