Цены на газ для населения и теплопроизводителей не будут меняться до конца апреля 2022 года, - Нафтогаз
До конца апреля 2022 цена на газ для населения составит 7,96 гривны, а для производителей тепла и горячей воды - 7,42 гривны.
Об этом в эфире Громадського радіо рассказал директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский, информирует Цензор.НЕТ.
"Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду - ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе. По цене газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже более 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не является больше средневзвешенной стоимости газа, которая уже учтена в тарифах. Многие производители говорят о том, что им придется увеличивать платежки. У нас вопрос к органам городского самоуправления - почему в прошлом году тарифы не были снижены, когда газ производители покупали за 4,50 гривен, а в платежках учитывали от 8 гривен? Почему в прошлом году никто не говорил о том, что есть возможность снизить платежку за отопление? Не должно быть двойных стандартов. Если органы городского самоуправления уверены, что должны увеличить платежку за отопление в текущем году, пусть покажут всю структуру тарифа", - пояснил он.
По словам Белявского, в прошлом году "Нафтогаз" поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 гривен. При этом цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 гривен.
"Мы призываем украинцев быть осмотрительными. Если вы подключены к системе централизованного теплоснабжения или теплоснабжающая компания является ОСМД, то предлагаем потребителям обратиться к теплоснабжающей компании и спросить, есть ли у нее подписанный контракт на покупку природного газа и по какой цене", - советует директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".
Он добавил, что в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон, который продлится с октября 2021-го по март 2022 года.
Также Белявский отметил, что они открыты для подписания контрактов даже с должниками: "С "Нафтогазом" может договориться теплокоммунэнерго. Мы открыты для наших должников. Например, история сотрудничества с "Полтаватеплокоммунэнерго", которые задолжали за газ более 500 млн гривен, то есть это долгосрочное долговое обязательство. Но опять-таки - контрагент платит за потребленный газ и это дает ему возможность производить тепло в предстоящем отопительном сезоне и горячую воду в межсезонный период", - говорит он.
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За американсько-канадськими технологіями бурять за 3 - 3,5 місяця", - говорить науковець.Договір з РФ закінчується у2024 році..Газові родовища розвідані!"Що заважає розвернути широкомасштабне видобування власного газу?? " "Сваєво не віжу.".?!ОП, ВР, ДБР, СБУ , ГПУ, патріоти -де Ви...?
Цены на газ на украинской бирже обновили исторический рекорд: 30 000 грн за тысячу кубометров..
.."Нафтогаз Трейдинг" впервые за последние месяцы приобретал газ на бирже, купив 4,55 млн кубометров на торгах 16 и 17 сентября.
Судя по ежедневному росту цен - станок работает на полную.. Ну и как в таких условиях будут держать цену.. свалят вину и расходы на местные бюджеты?))
Холодные батареи + счета за комуналку в виде "интересного решения, поднимущего комуналку в 2-3 раза"
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/
ДП "КиївгазЕнерджи" ПАТ "Київгаз" 19,8000
ТОВ "ТАС Енергія" 20,9600
ТОВ "Львівенергозбут" 18,7800
ТОВ "Кременчукгаз Трейдінг" 19,1000
ТОВ "Хмельницькенергозбут" 18,7500
Уповноважені особи
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (тимчасово здійснює повноваження Генерального Директора Товариства з 21.05.2021 року на період до обрання Генерального Директора Товариства) - керівник
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
А из Шебелинского успешно кушает Ахметка и его заводики.
Мало того, що багато хто із постачальників газу ще влітку порозривали договора на газ бо прогнозували підвищення ціни на 40% восени, так навіть при ціні в тендерних пропозиціях в 20грн ніхто не хоче приймати навіть участі? Бачив цінову пропозицію у Прозоро від облгазу 23 грн за куб.м і був тільки один учасник, установа перезапустила тендер і вже забили у документацію ціну 30 грн. Якщо вс етак гарно, чому така ситуація відбуважється в закупівлях перед опалювальним сезоном? І всі мовчать про це!
Тут спорить с Гетманцевым, (а именно он автор) невозможно
Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.
Потому решено это было замаскировать.
НАСЕЛЕНИЕ ВСЕ РАВНО ЗАПЛАТИТ.
Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25%
(автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").