РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11303 посетителя онлайн
Новости
10 766 82

Цены на газ для населения и теплопроизводителей не будут меняться до конца апреля 2022 года, - Нафтогаз

Цены на газ для населения и теплопроизводителей не будут меняться до конца апреля 2022 года, - Нафтогаз

До конца апреля 2022 цена на газ для населения составит 7,96 гривны, а для производителей тепла и горячей воды - 7,42 гривны.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский, информирует Цензор.НЕТ.

"Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду - ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе. По цене газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже более 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не является больше средневзвешенной стоимости газа, которая уже учтена в тарифах. Многие производители говорят о том, что им придется увеличивать платежки. У нас вопрос к органам городского самоуправления - почему в прошлом году тарифы не были снижены, когда газ производители покупали за 4,50 гривен, а в платежках учитывали от 8 гривен? Почему в прошлом году никто не говорил о том, что есть возможность снизить платежку за отопление? Не должно быть двойных стандартов. Если органы городского самоуправления уверены, что должны увеличить платежку за отопление в текущем году, пусть покажут всю структуру тарифа", - пояснил он.

По словам Белявского, в прошлом году "Нафтогаз" поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 гривен. При этом цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона

"Мы призываем украинцев быть осмотрительными. Если вы подключены к системе централизованного теплоснабжения или теплоснабжающая компания является ОСМД, то предлагаем потребителям обратиться к теплоснабжающей компании и спросить, есть ли у нее подписанный контракт на покупку природного газа и по какой цене", - советует директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Он добавил, что в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон, который продлится с октября 2021-го по март 2022 года.

Также Белявский отметил, что они открыты для подписания контрактов даже с должниками: "С "Нафтогазом" может договориться теплокоммунэнерго. Мы открыты для наших должников. Например, история сотрудничества с "Полтаватеплокоммунэнерго", которые задолжали за газ более 500 млн гривен, то есть это долгосрочное долговое обязательство. Но опять-таки - контрагент платит за потребленный газ и это дает ему возможность производить тепло в предстоящем отопительном сезоне и горячую воду в межсезонный период", - говорит он.

Также читайте: Для бытовых потребителей цена на газ не изменится до 1 мая следующего года, - Шмыгаль

Автор: 

Газ (10223) Нафтогаз (3112) Тарифы на газ (351)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
да-да.. "не будет меняться".. за чей счет?))

Цены на газ на украинской бирже обновили исторический рекорд: 30 000 грн за тысячу кубометров..

.."Нафтогаз Трейдинг" впервые за последние месяцы приобретал газ на бирже, купив 4,55 млн кубометров на торгах 16 и 17 сентября.
показать весь комментарий
20.09.2021 22:47
+9
Зебобики, наращивайте волосатость. Она вам очень сгодится в ближайшее время.
показать весь комментарий
20.09.2021 22:44
+8
интересно, а зебилы в это поверят? за счет чего вислюк оманський будет держать цену на коммуналку? кредиты? или печатный станок..

Судя по ежедневному росту цен - станок работает на полную.. Ну и как в таких условиях будут держать цену.. свалят вину и расходы на местные бюджеты?))
показать весь комментарий
20.09.2021 22:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебобики, наращивайте волосатость. Она вам очень сгодится в ближайшее время.
показать весь комментарий
20.09.2021 22:44 Ответить
Тебе мародерські недоїдки взимку гріти будуть?
показать весь комментарий
21.09.2021 03:46 Ответить
Это ты про зе- интеллектуалов стебанулся так толсто? Или про Юльку в 2 раза?
показать весь комментарий
21.09.2021 08:30 Ответить
За американсько-канадськими технологіями бурять за 3 - 3,5 місяця", - говорить науковець.Договір з РФ закінчується у2024 році..Газові родовища розвідані!"Що заважає розвернути широкомасштабне видобування власного газу?? " "Сваєво не віжу.".?!ОП, ВР, ДБР, СБУ , ГПУ, патріоти -де Ви...?



За американсько-канадськими технологіями бурять за 3 - 3,5 місяця", - говорить науковець.Договір з РФ закінчується у2024 році..Газові родовища розвідані!"Що заважає розвернути широкомасштабне видобування власного газу?? " "Сваєво не віжу.".?!ОП, ВР, ДБР, СБУ , ГПУ, патріоти -де Ви...?

показать весь комментарий
21.09.2021 14:25 Ответить
да-да.. "не будет меняться".. за чей счет?))

Цены на газ на украинской бирже обновили исторический рекорд: 30 000 грн за тысячу кубометров..

.."Нафтогаз Трейдинг" впервые за последние месяцы приобретал газ на бирже, купив 4,55 млн кубометров на торгах 16 и 17 сентября.
показать весь комментарий
20.09.2021 22:47 Ответить
интересно, а зебилы в это поверят? за счет чего вислюк оманський будет держать цену на коммуналку? кредиты? или печатный станок..

Судя по ежедневному росту цен - станок работает на полную.. Ну и как в таких условиях будут держать цену.. свалят вину и расходы на местные бюджеты?))
показать весь комментарий
20.09.2021 22:49 Ответить
п.с. кстати, была инфа что газа в этом году закачали очень мало.. на весь отопительный сезон не хватит, да и то если повезет с теплой погодой. А если холода - которые уже пришли - будут сильными зимой?

Холодные батареи + счета за комуналку в виде "интересного решения, поднимущего комуналку в 2-3 раза"
показать весь комментарий
20.09.2021 22:51 Ответить
п.с. кстати, тарифы на газ для населения и на отопление уже пошли вверх:

https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/

ДП "КиївгазЕнерджи" ПАТ "Київгаз" 19,8000

ТОВ "ТАС Енергія" 20,9600

ТОВ "Львівенергозбут" 18,7800

ТОВ "Кременчукгаз Трейдінг" 19,1000

ТОВ "Хмельницькенергозбут" 18,7500
показать весь комментарий
20.09.2021 22:55 Ответить
А ну так это месячные тарифы, большинство давно на годовых.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:21 Ответить
Рыжий брехун, это месячные тарифы. Годовые почти везде по 8 гр.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:22 Ответить
Ну во первых все лето тарифы были на уровне зимних. Те кто привык раз в день мыться горячей водой, подогреваемой газом очень это почувствовали летом. А во вторых даже если будет теплая зима, и запасов Нафтогазу хватит до 1 апреля, то потом эти запасы придется где-то снова пополнять.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:45 Ответить
Что отрицает ваш комментарий? Присутствие воды на Марсе?
показать весь комментарий
21.09.2021 00:07 Ответить
Да. И по той цене которая будет на тот момент. И опять же не биржевая, а оговоренная с поставщиком в договоре.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:13 Ответить
И тут никто не спорит, Газпром уже не тот как в первой декаде 2000-х, безплатно газ уже поставлять не будет, но баксов за $100/тыс.кубов вполне может. И нет тут ничего нового. Это уже руским ж.клоуном озвучено почти три года назад. Местному ж.клоуну осталось отработать этот сценарий.
показать весь комментарий
21.09.2021 01:12 Ответить
Откуда вы взяли, что мой коментарий должен что-то отрицать? Попробуйте для начала подтвердить наличие "рассудочной деятельности" у избирателей Зеленского, которые сейчас по прежнему счастливы, от повышающихся каждый сезон тарифов.
показать весь комментарий
21.09.2021 01:05 Ответить
нутак правильно, в прошлом году когда газ на бирже был по 540, с доверчивых лошков снимали жирные сливки по 12 грн за куб, к зиме газ будет 2000 с лошков снимут хорошую юшку по 30 за куб.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:15 Ответить
у тебя под зиму ежедневный рост , только не цен а твоего дебилизма.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:24 Ответить
Ви мабуть проскочили мимо державної допомоги під час ковід істерії. Грошей надруковано вже вдосталь, можете їх їсти в будь-якій валюті. Всі держави доклали максимум зусиль.😁
показать весь комментарий
21.09.2021 15:17 Ответить
А какое отношение биржевые цены имеют к ценам в долгосрочных договорах? Европа кстати тоже не по биржевым ценам за газ платит.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:27 Ответить
Биржевая цена это такая штука интересная, как деревенская проститутка в рваных колготах. Просит 100 долларов. но кто ей даст...
показать весь комментарий
20.09.2021 23:31 Ответить
Игра на бирже как игра в преферанс. Биржевіе цены к реальной цене товара имеют опосредованное отношение. Биржевая цена определяется только спекулятивным спросом в текущий момент. В зависимости от того какой интерес на данный товар. Газовый рынок на бирже сильно перегрет. Почему? Да потому что высокий спрос на газ появился не в результате развития экономики или сильно холодных зим, а в результате сокращения поставок. Я не удивлюсь если в какой-то прекрасный момент торги откроются сокрушительным гепом. И повлиять на это может все что угодно. Теплая зима, переориентация поставщиков СПГ на Европейский рынок с азиатского, в конце концов кацапы выкрутят таким образом скорый запуск СП2 и откроют вентиль на полную. И все. Но эта цена в свою очередь не имеет никакого отношения к цене в долгосрочных договорах, где поставщик перестраховывается и хочет иметь гарантированного покупателя на длительный срок с конкретными гарантированными обязательствами покупки определенного объема газа по определенной фиксированной цене. Да, сегодня он теряет относительно биржевой цены, но условно говоря завтра все может быть с точностью до наоборот.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:11 Ответить
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ=====це не державне.======
Уповноважені особи

https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (тимчасово здійснює повноваження Генерального Директора Товариства з 21.05.2021 року на період до обрання Генерального Директора Товариства) - керівник
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
показать весь комментарий
21.09.2021 19:41 Ответить
может до 1 апреля, дня дурака
показать весь комментарий
20.09.2021 22:50 Ответить
цены стой, раз-два
показать весь комментарий
20.09.2021 22:50 Ответить
Польша и Украина с Норвегией хотят обосрать ГрязьПром...
показать весь комментарий
20.09.2021 22:53 Ответить
Дуже дивно, що нафтогази "фірташа" третій місяць не визнають показників лічильників і нараховують "заборгованість".
показать весь комментарий
20.09.2021 22:54 Ответить
А что дивного? Потом задолженность проиндесируют на рост цены с 7 до 30 грн.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:28 Ответить
Это конечно хорошо, но вот только при таком раскладе не нужно врать про свободный рынок газа в стране.
показать весь комментарий
20.09.2021 22:54 Ответить
та воно и понятно, раз цены гнуть не будут, значит и газа не будет, а вонючий и грязный путенский нас вреден для здоровья
показать весь комментарий
20.09.2021 22:54 Ответить
Фуфло Мавзолейное обосралось еще в 1922 году.... типа Ссср...
показать весь комментарий
20.09.2021 22:55 Ответить
то есть зелох за счет бюджета делает себе пиар, а зебилы верят что они выиграли, а не потеряли свои бюджетные деньги
показать весь комментарий
20.09.2021 22:56 Ответить
Открою тайну - зебилы вообще не платят налогов, наблюдал за ними во время предвыборной компании. Они или на полвареника в кэше получают, или на минимаке сидят, но налоги с нее своими деньгами даже теоретически не считают, иначе сдохнут от жабы, или различные бизнесмены, которые оптимизируются в кэш на 100500% и хотели перестать платить налоги вообще, ну и конечно же комуналку за 100 грн на 400 кв.м. в месяц, и что бы дрова стоили дешевле чем они стоят у лесника, но что бы леснику на лапу давать не надо было.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:35 Ответить
Ты пишешь популистскую *****, мудак. Даже непонятно с какой целью.
показать весь комментарий
21.09.2021 07:23 Ответить
значит будет холодно
показать весь комментарий
20.09.2021 22:58 Ответить
Дефицит бюджета 1 триллион....такого не было с 1991 года...полный Атас...
показать весь комментарий
20.09.2021 23:05 Ответить
И снова ты брешешь, слопатоед. Дефицит бюджета за 8 месяцев всего 6 млрд гривен.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:27 Ответить
значит будут переизбираться
показать весь комментарий
20.09.2021 23:06 Ответить
Даже польский реформатор Лешек Бальцерович не взялся бы спасать Украину с 10 000 % инфляции 1992 года в Польше....
показать весь комментарий
20.09.2021 23:14 Ответить
Свежо предание , но верится с трудом , да зебобики 🤣
показать весь комментарий
20.09.2021 23:16 Ответить
_Если бы у вас было трохи ума и ответственности за свою работу, вы весной и летом закачали бы в ПХГ под завязку! Зедауны
показать весь комментарий
20.09.2021 23:20 Ответить
Они просто распилили на "великом будивныцтве" все деньги, которые были у Нафтогаза под закупку дешевого газа весной и летом. Они не дауны, они враги народа. Дети с синдромом Дауна накогда не будут делать такого.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:57 Ответить
Значит всё-таки подымут цены
показать весь комментарий
20.09.2021 23:23 Ответить
С чего вы взяли что в апреле 2022 будут такие цены? К примеру в 2008 году 1 барель нефти стоил около 140 долларов. А потом упал до 30 долларов и с тех пор больше никогда не превышал данного значения. По состоянию на сегодня 1 барель стоит около 75 долларов.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:16 Ответить
Жена моя часто спрашивает...почему ты всегда любишь дураков по жизни? говорю в ответ... Золотко мое...в них вся правда нашего сегодняшнего дебилизма... и завтрашнего тоже...
показать весь комментарий
20.09.2021 23:25 Ответить
Тебя никто не спрашивает, падаль мокшанская, с рыжем уродцем жить никто не будет, тебе на мокша.ру гадить надо, тогда и спросят тебя, удобно ли на бутылку сел..
показать весь комментарий
20.09.2021 23:29 Ответить
В Україні кажуть що Мокшандію народив Хан Батий...а ще кажуть що князь Юра Долгорукій був бараном Мавзолєйнім
показать весь комментарий
20.09.2021 23:35 Ответить
Что обострение началось? шиза она такая.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:40 Ответить
Як тільки но починається опалювальний сезон,одразу якісь махінації відбуваються.
показать весь комментарий
20.09.2021 23:40 Ответить
А ще кажуть що Кримский Хан Девлет-Гирей спалив Мацковію до нестями у 1571 році...сгоріло бидло повністю...
показать весь комментарий
20.09.2021 23:42 Ответить
видимо за газ падлюки платить не хотели
показать весь комментарий
21.09.2021 18:04 Ответить
Мавзолейное быдло...вы баранами родились и сдохните ИМИ...
показать весь комментарий
20.09.2021 23:44 Ответить
интересно и за чей счет этот банкет то?
показать весь комментарий
20.09.2021 23:48 Ответить
Кучма заплатит за все дерьмо...
показать весь комментарий
20.09.2021 23:55 Ответить
Кучма никогда ни за что платить не будет, не для того он эту страну такой построил и родил олигархов
показать весь комментарий
21.09.2021 00:12 Ответить
Значит тода заплатит его зятек Пинчук или братан КАЛомойский
показать весь комментарий
21.09.2021 00:15 Ответить
Когда РАБссияцы пишут ...ТО... в конце...это значит Путлерское быдло зашло на Цензор....
показать весь комментарий
20.09.2021 23:59 Ответить
Московиты радуются, что Украинцы этой зимой замерзнут.Мерзнут и в Британии, ЕС.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:08 Ответить
Чуваки.... я мерзну с 1982 года от ГрязьПрома...
показать весь комментарий
21.09.2021 00:14 Ответить
Газ мне поставляет Шебелинское газовое месторождение Харьковской области,живу от него 7 км...,нафиг мне ваше сраное рюсскае газовое гофно?
показать весь комментарий
21.09.2021 00:22 Ответить
уверен, шо не из Словакии ?

А из Шебелинского успешно кушает Ахметка и его заводики.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:08 Ответить
Из Словакии- это из рашосвинячьих методичек и от педошария инфа?
показать весь комментарий
21.09.2021 10:40 Ответить
Не вивезуть зелені опалювальний сезон. Ще й політична криза "допоможе". Готуймось до "алчевськів" по всій країні.
показать весь комментарий
21.09.2021 03:58 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:27 Ответить
Нормальні люди , вже давно самі є виробниками гарячої води . Купив бойлер , встановив двохтарифний ел. лічильник , підключив бойлер в розетку через реле часу ( з 23:00 до 07:00 ) - і ти вже ВИРОБНИК гарячої води , і грієш воду за 50% вартості ел. енергії . Дешево і шикарно . Слава Україні і дякую тобі Боже , що я не москаль .
показать весь комментарий
21.09.2021 06:46 Ответить
Лучше не платить за отоплениетдо конца сезона, мрази ненасытные Охметовские...
показать весь комментарий
21.09.2021 09:42 Ответить
Ну так заблочат тебе банковскую карту одну, вторую итд , и будут списывать все с нее. Плюс суд и проникновение в жилье, все как , сделанные разом мечтали .
показать весь комментарий
21.09.2021 10:39 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:26 Ответить
Интересно, за чей счет весь этот банкет ? Если цена "реверса" в несколько раз выше, а прямого договора с Газпромом как не было, так и не будет.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:07 Ответить
ніхто не хоче думать про економію,,, чому в будинках з вертикальною розводкою не встановлюють лічильників? (в Європі чомусь встановлені), взимку змушена відкривать вікна, замість того, щоб прикрутить батарею
показать весь комментарий
21.09.2021 10:46 Ответить
нафтогаз может и не будет менять...но цена на отопление теперь зависит от местных...поэтому одного заявления от нафтогаза - мало!!!
показать весь комментарий
21.09.2021 11:15 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 12:16 Ответить
Цікаво, а чому тоді тендера на газ у вересні масово не відубуваються навіть при ціні 20 грн за куб і це при тому, що на сьогодні ціна за газ 15,565 грн. за куб.

Мало того, що багато хто із постачальників газу ще влітку порозривали договора на газ бо прогнозували підвищення ціни на 40% восени, так навіть при ціні в тендерних пропозиціях в 20грн ніхто не хоче приймати навіть участі? Бачив цінову пропозицію у Прозоро від облгазу 23 грн за куб.м і був тільки один учасник, установа перезапустила тендер і вже забили у документацію ціну 30 грн. Якщо вс етак гарно, чому така ситуація відбуважється в закупівлях перед опалювальним сезоном? І всі мовчать про це!
показать весь комментарий
21.09.2021 12:46 Ответить
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное.
Тут спорить с Гетманцевым, (а именно он автор) невозможно

Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.

Потому решено это было замаскировать.

НАСЕЛЕНИЕ ВСЕ РАВНО ЗАПЛАТИТ.

Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25%

(автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
показать весь комментарий
21.09.2021 13:15 Ответить
та не треба схем, досить ще розкрутити інфляцію,а простому обивателю не відразу стане зрозуміло що його обікрали)
показать весь комментарий
21.09.2021 15:59 Ответить
їм вірити?послухай владу і зроби навпаки..
показать весь комментарий
21.09.2021 15:52 Ответить
 
 