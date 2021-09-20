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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции

Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции

Прошедшие в оккупированном Крыму выборы в Госдуму РФ не имеют для Турции юридической силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Танжу Билгич заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма.

"В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции", - подчеркнул дипломат.

Также читайте: США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Автор: 

выборы (24722) Крым (26369) Турция (3372)


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Топ комментарии
+5
туркам респект за поддержку
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20.09.2021 23:01
+5
Бедные в прямом смысле крымнашцы, взять кремляди взяли, а все россияне непатриотично сидят в Турции, аж кишат в аэропорту Анталии, украинских туристов и прочих также в Крымнаше нет. За что им теперь голосовать, зубы на полку ***** им положило.
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20.09.2021 23:02
+3
О еще одни и таже пластинка, мол в Крыму не признаем а так вообще признаем.
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20.09.2021 22:57
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***** пофігу.
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20.09.2021 22:56 Ответить
О еще одни и таже пластинка, мол в Крыму не признаем а так вообще признаем.
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20.09.2021 22:57 Ответить
А должны были не признать "вообще"? На каком основании?
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20.09.2021 23:10 Ответить
Украина просила страны мира не признавать вообще, там и основания указаны. Более того в резолюции Европарламента призывали тоже не признавать в случае нарушений на выборах.
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20.09.2021 23:15 Ответить
Чтобы выборы не признали в целом должны быть серьёзнейшие нарушения. Обычно на подобные меры мировое сообщество и дипломаты идут крайне неохотно. И даже если и идут, то это мало что меняет. Из недавних примеров - Лукашенка уже год не признают законно избранным главой Беларуси. И что при этом изменилось?
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20.09.2021 23:39 Ответить
Вот что пишут сами кацаплянцы на эту тему

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20.09.2021 23:52 Ответить
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20.09.2021 23:53 Ответить
И что? У нас тоже много чего в тырнете (на том же Цензоре) пишут. На что это влияет?
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21.09.2021 00:05 Ответить
За кацапов топишь?
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21.09.2021 00:06 Ответить
Ни разу. Я о практическом выхлопе пыхтений в тырнетах.
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21.09.2021 00:24 Ответить
Опять ятаган в спину?
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20.09.2021 22:59 Ответить
туркам респект за поддержку
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20.09.2021 23:01 Ответить
Бедные в прямом смысле крымнашцы, взять кремляди взяли, а все россияне непатриотично сидят в Турции, аж кишат в аэропорту Анталии, украинских туристов и прочих также в Крымнаше нет. За что им теперь голосовать, зубы на полку ***** им положило.
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20.09.2021 23:02 Ответить
не признаем но сидим на газовой трубе ...
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20.09.2021 23:03 Ответить
Можно подробности про трубу? Только не с срусь.сру.
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20.09.2021 23:06 Ответить
Турецкий поток, труба через Турцию в ЕС в обход Украины.
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20.09.2021 23:13 Ответить
Смешно....тобто, вы зависите от руснявой трубы? Самим не смешно?
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20.09.2021 23:17 Ответить
Кто зависит? речь шла о Турции, вы попросили подробности о трубе что идет через них.
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20.09.2021 23:29 Ответить
В 2018 году в майском отчёте Sberbank CIB о российских нефтегазовых компаниях аналитики Александр Фэк и Анна Котельникова пришли к выводу, что «Турецкий поток» обойдётся Газпрому в 21 млрд долл. США и не окупится даже за 50 лет.

Восток дело сложное, как в свое время говорил товарищ Сухов в известном всем фильме. Да и зашкваренные рашопилоты Су-24 не дадут соврать.

Ну и альтернатива Суэцкому каналу доделает свое дело...
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20.09.2021 23:22 Ответить
Турция же не проводит выборы на севере Кипра
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20.09.2021 23:05 Ответить
пердоган хитрый бес, обведет простачка зелю вокруг рояля, як нелоха
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20.09.2021 23:18 Ответить
Но пока обводит вокруг рояля только старенького дедушку *****.
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20.09.2021 23:41 Ответить
Ага лихо обводит, в том году Турция купила только 8 млрд газа а в этом уже 20 млрд.
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20.09.2021 23:43 Ответить
А если в следующем только 2 млрд. , то как тогда с этим жить?
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21.09.2021 00:02 Ответить
Золотая антилопа

- О, великий Раджа! Ты по ошибке положил в свой ларец и мои монеты!
- Ай-ай-ай-ай! Что я наделал! Как же я теперь отличу твои деньги от моих?
- О, Раджа! Отдай!
- Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся и мои! А своих денег я не намерен отдавать никому, никому!
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20.09.2021 23:59 Ответить
Нож в спину)
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21.09.2021 00:22 Ответить
Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции.

Турки в этом аспекте немнОГО неправы - В ГААГСКОМ ТРИБУНАЛЕ ЭТИ ВЫБОРЫ ИМЕЮТ ОГРОМНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ для предъявления состава преступленя.

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21.09.2021 00:25 Ответить
ВБ не признала выборы в Крыму, а теперь ещё и Турция. Но я не пойму одного. Разве можно быть немножко беременным? Разве можно не признавать кусок выборов, но признавать выборы целиком? Ну тоесть "да, выборы в Крыму мы не признаем, но в общем и целом госдуру мы признаём и тех, кого туда навыбирали - тоже". Как такое вообще может быть?
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21.09.2021 00:32 Ответить
А разве твоя мордва в плен не попадала? Сущеглупый лаптеногий)
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21.09.2021 04:40 Ответить
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21.09.2021 09:44 Ответить
 
 