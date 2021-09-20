Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции
Прошедшие в оккупированном Крыму выборы в Госдуму РФ не имеют для Турции юридической силы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Танжу Билгич заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма.
"В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции", - подчеркнул дипломат.
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Восток дело сложное, как в свое время говорил товарищ Сухов в известном всем фильме. Да и зашкваренные рашопилоты Су-24 не дадут соврать.
Ну и альтернатива Суэцкому каналу доделает свое дело...
- О, великий Раджа! Ты по ошибке положил в свой ларец и мои монеты!
- Ай-ай-ай-ай! Что я наделал! Как же я теперь отличу твои деньги от моих?
- О, Раджа! Отдай!
- Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся и мои! А своих денег я не намерен отдавать никому, никому!
Турки в этом аспекте немнОГО неправы - В ГААГСКОМ ТРИБУНАЛЕ ЭТИ ВЫБОРЫ ИМЕЮТ ОГРОМНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ для предъявления состава преступленя.