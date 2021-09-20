Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции.

Прошедшие в оккупированном Крыму выборы в Госдуму РФ не имеют для Турции юридической силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Танжу Билгич заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма.

"В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции", - подчеркнул дипломат.

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