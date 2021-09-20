Нардеп "ЕС" Забродский: Заседание ВСК могло стать сенсационным, но у "слуг народа" были свои планы

Депутат "Европейской солидарности" Михаил Забродский считает, что члены ВСК тормозят расследование Вагнергейта.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно законное желание присутствовать на заседании депутатов фракций "ЕС" и "Голос", безусловно, смутило "модераторку" ВСК. Возникла необходимость в дополнительных консультациях с использованием услуг операторов мобильной связи. Вероятно, именно поэтому заседание началось с опозданием в полчаса", - рассказал депутат.

По словам Забродского, Бурба начал давать свои пояснения, и через час стало понятно, что "рассказывать он будет все". Но тут в заседании ВСК объявили перерыв.

"Вполне логично, что основной задачей такой комиссии может быть исключительно продвижения некой модели событий, которая полностью выводила бы из виду (со всеми вытекающими последствиями!) должностных лиц высшего ранга, которые, вероятно принимали соответствующие решения о переносе/отмене (спецоперации. - Ред.)", - пишет Забродский.

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Он предположил, что в арсенале желающих скрыть истину остаются угрозы и прямое давление.

"Искренне надеюсь, что, благодаря национальному сознании наших граждан и работе оппозиционных парламентских фракций, все перечисленное окажется бесполезным", - подытожил он.