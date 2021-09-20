Проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированных Крыму и Донбассе вызывает сомнения в легитимности новых депутатов, - МИД Польши

В Польше считают незаконным проведение выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и электронное голосование в ОРДЛО.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РП, передает Цензор.НЕТ.

"МИД считает незаконным проведение российских "выборов" на территории оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова. Министерство также осуждает массовую раздачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на территории Донбасса", - говорится в сообщении МИД Польши.

Также выражается разочарование недопуском наблюдателей ОБСЕ к выборам, так как это противоречит демократическим ценностям и нормам, которые действуют в рамках ОБСЕ, ООН и Совета Европы.

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МИД Польши обратил внимание и на недопущение оппозиционных кандидатов к выборам и осложнение доступа к независимой информации.

"Эта ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, выборы в Госдуму России проходили с 17 до 19 сентября. ЕС, США и Великобритания заявили, что не признают их результатов из-за многочисленных нарушений, в том числе проведении голосования в оккупированном Крыму и массовом привлечении к выборам жителей ОРДЛО.