Проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированных Крыму и Донбассе вызывает сомнения в легитимности новых депутатов, - МИД Польши
В Польше считают незаконным проведение выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и электронное голосование в ОРДЛО.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД РП, передает Цензор.НЕТ.
"МИД считает незаконным проведение российских "выборов" на территории оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова. Министерство также осуждает массовую раздачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на территории Донбасса", - говорится в сообщении МИД Польши.
Также выражается разочарование недопуском наблюдателей ОБСЕ к выборам, так как это противоречит демократическим ценностям и нормам, которые действуют в рамках ОБСЕ, ООН и Совета Европы.
МИД Польши обратил внимание и на недопущение оппозиционных кандидатов к выборам и осложнение доступа к независимой информации.
"Эта ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
Напомним, выборы в Госдуму России проходили с 17 до 19 сентября. ЕС, США и Великобритания заявили, что не признают их результатов из-за многочисленных нарушений, в том числе проведении голосования в оккупированном Крыму и массовом привлечении к выборам жителей ОРДЛО.
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Это как с беременностью: или ДА, или НЕТ!
А быть "немножко легитимным" так же как быть "немножко беременной".