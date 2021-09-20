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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированных Крыму и Донбассе вызывает сомнения в легитимности новых депутатов, - МИД Польши

Проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированных Крыму и Донбассе вызывает сомнения в легитимности новых депутатов, - МИД Польши

В Польше считают незаконным проведение выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и электронное голосование в ОРДЛО.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РП, передает Цензор.НЕТ.

"МИД считает незаконным проведение российских "выборов" на территории оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова. Министерство также осуждает массовую раздачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на территории Донбасса", - говорится в сообщении МИД Польши.

Также выражается разочарование недопуском наблюдателей ОБСЕ к выборам, так как это противоречит демократическим ценностям и нормам, которые действуют в рамках ОБСЕ, ООН и Совета Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции

МИД Польши обратил внимание и на недопущение оппозиционных кандидатов к выборам и осложнение доступа к независимой информации.

"Эта ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, выборы в Госдуму России проходили с 17 до 19 сентября. ЕС, США и Великобритания заявили, что не признают их результатов из-за многочисленных нарушений, в том числе проведении голосования в оккупированном Крыму и массовом привлечении к выборам жителей ОРДЛО.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Крым (26369) Польша (8403) россия (95381) МИД Польши (332) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
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Інколи дипломатична мова викликає огиду. Нащо оті викрутаси «візівают сомненія». Та скажін-ми не признаємо легітимність виборів!!! Скільки можна крягтіти на порозі.…Це те саме «занепокоєння», про яке ми чуєм восьмий рік поспіль.
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21.09.2021 00:57
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зато теперь це будет путену уроком на всю жизнь, шо столько многа стран выражают озабоченность и сожаление по поводу состоявшегося шабаша
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20.09.2021 23:52 Ответить
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21.09.2021 00:01 Ответить
Ни одна страна мира включая Украину не признала выборы полностью нелегитимными.
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20.09.2021 23:57 Ответить
Что значит "не признала полностью"?!

Это как с беременностью: или ДА, или НЕТ!

А быть "немножко легитимным" так же как быть "немножко беременной".

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21.09.2021 00:24 Ответить
Знатная клоака. Знайте детки: где ******** - там жопа мира.
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20.09.2021 23:58 Ответить
Інколи дипломатична мова викликає огиду. Нащо оті викрутаси «візівают сомненія». Та скажін-ми не признаємо легітимність виборів!!! Скільки можна крягтіти на порозі.…Це те саме «занепокоєння», про яке ми чуєм восьмий рік поспіль.
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21.09.2021 00:57 Ответить
Та які можуть бути сумніви!!! Польща ж визнає Крим українським! До чого ці словесні виверти про сумнів!
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21.09.2021 07:18 Ответить
Трішечки стурбовані пани, толерантно занепокоєні
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21.09.2021 08:26 Ответить
 
 