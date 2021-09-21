Ляшко на заседании Кабмина предложил выделить из госбюджета дополнительные средства на рекламу вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время правительственного совещания инициировал выделение дополнительные средства из государственного бюджета для того, чтобы Министерство информационной политики смогло закупить рекламу вакцинации против коронавируса.

Об этом глава ведомства заявил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Массовая кампания вакцинации в Украине есть и достаточно большое количество информационных материалов распространяются по разным каналам коммуникации", – отметил министр.

По его словам, сейчас никакие новости ни на одном канале в Украине не заканчиваются без призыва ведущего прийти и сделать прививку против коронавируса. Аналогичные призывы можно заметить и на FM-радио.

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"Если мы говорим о социальной рекламе, то Министерство здравоохранения выбрало социальную квоту для распространения на национальном телевидении вакцинальных сюжетов", – говорит Виктор Ляшко.

Однако эта квота, констатирует министр, не попадает в прайм-тайм, поэтому часто не все видят то, что должно происходить.