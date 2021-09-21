РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11307 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 152 15

Ляшко на заседании Кабмина предложил выделить из госбюджета дополнительные средства на рекламу вакцинации

Ляшко на заседании Кабмина предложил выделить из госбюджета дополнительные средства на рекламу вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время правительственного совещания инициировал выделение дополнительные средства из государственного бюджета для того, чтобы Министерство информационной политики смогло закупить рекламу вакцинации против коронавируса.

Об этом глава ведомства заявил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Массовая кампания вакцинации в Украине есть и достаточно большое количество информационных материалов распространяются по разным каналам коммуникации", – отметил министр.

По его словам, сейчас никакие новости ни на одном канале в Украине не заканчиваются без призыва ведущего прийти и сделать прививку против коронавируса. Аналогичные призывы можно заметить и на FM-радио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко

"Если мы говорим о социальной рекламе, то Министерство здравоохранения выбрало социальную квоту для распространения на национальном телевидении вакцинальных сюжетов", – говорит Виктор Ляшко.

Однако эта квота, констатирует министр, не попадает в прайм-тайм, поэтому часто не все видят то, что должно происходить.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) смерть (9213) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Це в країні, де хворим дітям народ коштами скидується.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:13
+6
Краща реклама вакцин це куртка Степанова.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:07
+2
ляжко тоже пальто хочет, осень на дворе
показать весь комментарий
21.09.2021 00:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краща реклама вакцин це куртка Степанова.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:07 Ответить
Знайомі з Ірманії запитують навіщо ваше ЗЕ оголилось до пояса.

показать весь комментарий
21.09.2021 00:11 Ответить
Патамуша PRасткомпанія вакцинації.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:25 Ответить
А де та Ірманія знаходиться? Цікаво просто.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:40 Ответить
На північ від Макаронії, №36
показать весь комментарий
21.09.2021 08:49 Ответить
а если бы в мягкую мышцу давали, зеля бы что, рояль расчехлил? ну и урод
показать весь комментарий
21.09.2021 02:19 Ответить
ляжко тоже пальто хочет, осень на дворе
показать весь комментарий
21.09.2021 00:12 Ответить
Це в країні, де хворим дітям народ коштами скидується.
показать весь комментарий
21.09.2021 00:13 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 00:21 Ответить
шлюшко хочет бабосики
показать весь комментарий
21.09.2021 00:44 Ответить
Завтра біжу вакцинуватися . надивився по зомбоящику скільки за час "страшносмертельної пандемії" передохло президентів різних країн світу.а також як щодня в Україні здихає по десять -двадцять депутатів ВР то аж страшно стає
показать весь комментарий
21.09.2021 00:50 Ответить
Нада прекратить разбазаривать деньги на вакцинацию! Есть более насущные проблемы ну например наш президент долго уже не отдыхал надо направить деньги на отдых президента и ещё на офис первой леди это важнее!
показать весь комментарий
21.09.2021 06:11 Ответить
видимо на футболе "неолигархи" сказали ему, что на куртку придется зарабатывать самому
показать весь комментарий
21.09.2021 09:26 Ответить
Хорошие вещи в рекламе не нуждаются (с)
показать весь комментарий
21.09.2021 09:27 Ответить
 
 