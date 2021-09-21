Ближе всего к красному уровню карантина сегодня 4 западные области Украины, - Ляшко
Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области близки к "красному" уровню эпидемической опасности.
Об этом в эфире ICTV, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ближе всего к красному уровню сегодня западные области Украины, так, как это было и в 2020, и в 2021 годах ... В частности, Черновицкая, Волиинська, Ивано-Франковская, Тернопольская области", - сказал Ляшко.
По его словам, чтобы установить "красный" уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, определенных в постановлении Кабинета Министров Украины.
"Красный" уровень и "оранжевый" устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, не устанавливаются одновременно ", - уточнил министр.
Также он сообщил, что "желтый" уровень экономической опасности устанавливается на территории всей страны одновременно.
"После этого в зеленый уровень мы можем выйти только тогда, когда 7 дней подряд у нас будут индикаторы, соответствующие "зеленому "уровню", - пояснил Ляшко.
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