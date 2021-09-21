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Новости Коронавирус и карантин
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Ближе всего к красному уровню карантина сегодня 4 западные области Украины, - Ляшко

Ближе всего к красному уровню карантина сегодня 4 западные области Украины, - Ляшко

Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области близки к "красному" уровню эпидемической опасности.

Об этом в эфире ICTV, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ближе всего к красному уровню сегодня западные области Украины, так, как это было и в 2020, и в 2021 годах ... В частности, Черновицкая, Волиинська, Ивано-Франковская, Тернопольская области", - сказал Ляшко.

По его словам, чтобы установить "красный" уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, определенных в постановлении Кабинета Министров Украины.

"Красный" уровень и "оранжевый" устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, не устанавливаются одновременно ", - уточнил министр.

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Также он сообщил, что "желтый" уровень экономической опасности устанавливается на территории всей страны одновременно.

"После этого в зеленый уровень мы можем выйти только тогда, когда 7 дней подряд у нас будут индикаторы, соответствующие "зеленому "уровню", - пояснил Ляшко.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
міністр ЗЕбанатів МОЗ Ляшко (у центрі) прийшов у віп-ложу на футбол, щоб особисто насварити за відсутність масок Суркіса, Кучму, Львовочкіна та Гондона.

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21.09.2021 00:25
+5
Какой-то хитрый вирус. В сезон отпусков тоже наверно отдыхал и не напоминал о себе. Будем надеяться, что он православный и даст нам нормально потратить денег на новогодние каникулы и рождество, а потом опять
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21.09.2021 00:32
+4
"желтый" уровень экономической опасности Як зрозуміти цей опус *********** дебіла?)
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21.09.2021 00:52
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Правила форума Совет форумчан
міністр ЗЕбанатів МОЗ Ляшко (у центрі) прийшов у віп-ложу на футбол, щоб особисто насварити за відсутність масок Суркіса, Кучму, Львовочкіна та Гондона.

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21.09.2021 00:25 Ответить
Какой-то хитрый вирус. В сезон отпусков тоже наверно отдыхал и не напоминал о себе. Будем надеяться, что он православный и даст нам нормально потратить денег на новогодние каникулы и рождество, а потом опять
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21.09.2021 00:32 Ответить
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21.09.2021 00:43 Ответить
Западные области имеют мало мест в ковидных больницах и самих больниц.Местная власть гав ловит.В Харькове -больше заражений,но и мест ковидных в больницах немеряно создали.Потому ни при каких обстоятельствах в красную зону не попадут.
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21.09.2021 00:46 Ответить
"желтый" уровень экономической опасности Як зрозуміти цей опус *********** дебіла?)
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21.09.2021 00:52 Ответить
Зе!більний Зе!Бень і Ляшко та мільярд вакцинованих дерев до кінця літа...
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21.09.2021 09:26 Ответить
Ближе всего к красному уровню карантина сегодня 4 западные области...

Покажіть це пану міністру хтось

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21.09.2021 10:35 Ответить
 
 