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Новости Помощь Украине
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Швейцария предоставила 2,3 тыс. т. гуманитарной помощи Донбассу в сентябре, - Минреинтеграции. ФОТО

В период с 1 по 16 сентября 2021 представители Отдела гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь общим весом 2300 тонн. Для доставки этого груза потребовалось 138 грузовиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Швейцария предоставила 2,3 тыс. т. гуманитарной помощи Донбассу в сентябре, - Минреинтеграции 01

Гуманитарный груз включал: химикаты для очистки воды, оборудование и запасные части к нему, используемых на водоочистных предприятиях КП "Вода Донбасса"; наиболее востребованое медицинское оборудование; 1,5 млн единиц экспресс-тестов на COVID-19; 30 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Швейцария предоставила 2,3 тыс. т. гуманитарной помощи Донбассу в сентябре, - Минреинтеграции 02

Экспресс-тесты доставлены в медицинские учреждения и пункты тестирования, расположенные на КПВВ Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Также читайте: Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи

Швейцария предоставила 2,3 тыс. т. гуманитарной помощи Донбассу в сентябре, - Минреинтеграции 03

Общая стоимость гуманитарной помощи от Швейцарии в 2021 году составляет почти 12 млн швейцарских франков и это самая большая по масштабам помощь от Швейцарии за период с 2015 года.

Стоит отметить, что начиная с 2015 года Швейцария передала на восток Украины более 15 500 тонн гуманитарной помощи стоимостью почти 27 млн ​​швейцарских франков.

Также читайте: На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции

Автор: 

Швейцария (612) Донбасс (26955) гуманитарная помощь (1259) Министерство по вопросам оккупированных территорий (434) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+5
Они гордые, не возьмут ее из рук гейропейцев! То ли дело кацапская перловка!
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21.09.2021 01:11
+4
"КОРМИЛЬЦЕВ" ПОДКАРМЛИВАЮТ!
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21.09.2021 08:25
+3
В чем смысл? Население этих территорий системно ненавидит любого, кто не говорит "па руски". Зачем им помогать? Швейцария надеется что их не тронут в следующий раз когда руские доедут на танках до Берлина?
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21.09.2021 00:58
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В чем смысл? Население этих территорий системно ненавидит любого, кто не говорит "па руски". Зачем им помогать? Швейцария надеется что их не тронут в следующий раз когда руские доедут на танках до Берлина?
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21.09.2021 00:58 Ответить
на фото внизу розгрузка в українській лікарні !!!!

бо Донбас це Україна
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21.09.2021 01:05 Ответить
мені здається, що ота хня з 'временно окупированных территориях' пішла не по плану.
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21.09.2021 01:10 Ответить
до Берлина слабовато будет, а вот до Гватемалы - это минимум на что способны рссукие. Даже Обама в бункере спрячется.
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21.09.2021 08:16 Ответить
Без Ленд Лиза не доедут. Добегут. До Урала.
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21.09.2021 08:26 Ответить
зачем? дамбасяне и без Швейцарии гуманитарку могут в шахтах нарыть.
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21.09.2021 00:58 Ответить
Є версія, що Дракула був таким злим, тому що не міг їсти борщ з пампушками, бо вони з часником
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21.09.2021 00:59 Ответить
Они гордые, не возьмут ее из рук гейропейцев! То ли дело кацапская перловка!
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21.09.2021 01:11 Ответить
Ага! Кацапская перловка, калибра 7.62.
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21.09.2021 06:26 Ответить
точно, из рук не возьмут - слизнут на пересыпе...
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21.09.2021 08:31 Ответить
тішина
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21.09.2021 01:37 Ответить
а 49 участков для голосни в кацапскую думу открыли американцы конечно же...
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21.09.2021 04:22 Ответить
Навряд у швейцарців було бажання їхати туди, куди спостерігачів ОБРЄ не пускають, на окуповані теріторії. Хто потім буде викупати заручників? Скоріше розвантажились в Україні. Може щось і лугандонам перепаде
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21.09.2021 03:32 Ответить
якщо лугандонам, то все воно поїде за тими шахтарями на воркуту, кузбас на сахалін і катек
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21.09.2021 09:26 Ответить
"КОРМИЛЬЦЕВ" ПОДКАРМЛИВАЮТ!
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21.09.2021 08:25 Ответить
СУМАСШЕДШИЕ АЛЁ!!! прекращайте напрягаться и скармливать сепаров терористов и их родных! снабжать магазины командиров боевиков! слушая украинских блогеров и такого как ФРХАД стримы в чат рулетках онлайн(остальное всё в записях в ютуб) попадаются пасажиры сепары с донбасяо м лугандонии,они их тролят выдавая за своих типа за рассею и те рассказывают правду матку....а посуществу когда им говорил блогер что им вагонами отсылают и везут продукты из европы то они всегда говорят что в глаза никто ничего не видел и не получал, что это всё не для простых людей! вот она такая правда.ну а кто в курсе как и я кто интересуется новостями ..тому и так ясно куда отгружаются и кому вся эта помощ, в супермаркеты которыми владеют чипушилы и другие .может там и скинут какую то ненужную просрочку на камеру ...так что пусть кормит эту банду гопников путин...денег там дохрена наскирдовал ...а европеци такие добряки придурошные....у себя беженцев напринимали тунеядцев совсего нищего мира ...а их режут и давят авто за это на улицах.... ((
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21.09.2021 08:34 Ответить
Я вот помню, как приходит очередной гимноконвой из мокши, так и начинают активно мои ВОПы накрывать. А если Швейцария прислала гуманитарку, то что - ножичками бросаться будут?
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21.09.2021 08:41 Ответить
Ну,блін,живи-не хочу! ********* поставляє зброю і біомасу, клятий,загниваючий бандерівсько-фашистський захід-жратву,медичне обладнання,медикаменти і інші цінні для нехілого прожиття речі сотнями, а то й тисячами тон, Україна-пенсії і інші соціальні виплати,але,все одно, улусія їм миліша їз її смердотою, гівнотою і братською ватою.
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21.09.2021 08:45 Ответить
Может хватит сепарам возить помощь?
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21.09.2021 11:31 Ответить
 
 