Швейцария предоставила 2,3 тыс. т. гуманитарной помощи Донбассу в сентябре, - Минреинтеграции. ФОТО

В период с 1 по 16 сентября 2021 представители Отдела гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь общим весом 2300 тонн. Для доставки этого груза потребовалось 138 грузовиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Гуманитарный груз включал: химикаты для очистки воды, оборудование и запасные части к нему, используемых на водоочистных предприятиях КП "Вода Донбасса"; наиболее востребованое медицинское оборудование; 1,5 млн единиц экспресс-тестов на COVID-19; 30 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Экспресс-тесты доставлены в медицинские учреждения и пункты тестирования, расположенные на КПВВ Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

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Общая стоимость гуманитарной помощи от Швейцарии в 2021 году составляет почти 12 млн швейцарских франков и это самая большая по масштабам помощь от Швейцарии за период с 2015 года.

Стоит отметить, что начиная с 2015 года Швейцария передала на восток Украины более 15 500 тонн гуманитарной помощи стоимостью почти 27 млн ​​швейцарских франков.

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