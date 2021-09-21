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Новости Коронавирус и карантин
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Школа будет закрываться на карантин, если половина классов ушла на самоизоляцию из-за заболевших учеников, - Ляшко

Школа будет закрываться на карантин, если половина классов ушла на самоизоляцию из-за заболевших учеников, - Ляшко

В Украине школы могут уйти на карантин, даже несмотря на достаточный процент вакцинированных учителей.

Об этом предупредил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, введение карантина в школах зависит от ряда условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.

К примеру, весь класс уйдет на карантин, если в нем коронавирусом заболел ребенок. Карантин в школах будет вводиться в тех случаях, когда половина классов ушла на самоизоляцию.

"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов пошли на самоизоляцию -  школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - объяснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко

Также он уточнил, что сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.

Автор: 

карантин (16729) школа (3012) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Плебс за півтора року так і не зрозумів .що діло тут зовсім не в турботі про здоровя...
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21.09.2021 01:30 Ответить
Чи Зе чи Пе без різниці знаю короноупоротих що з одної сторони що з іншої
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21.09.2021 01:58 Ответить
в нас у школы дитини майже усі викладачі вакциновані - кажуть, що лише якщо учнів буде мало ходити - лише тоді закриють! ну хоч так!
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21.09.2021 05:26 Ответить
Петлять начал , урод. Вакцинированные, невакцинированные, а локдаун все ближе и ближе. Никто не будет работать в красной зоне. Как и в прошлом году
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21.09.2021 06:58 Ответить
В школах вже 2 тижні по півкласу в дома сидить бо хворі... Просто до лікарів не звертаються. Треба ще вчора було 90 відсотків шкіл на карантин відправити. І щоицвкаво багато дітей жаліються на рвоту і слабуість... Що це за вірус??? Нам ніхто не каже правди, а вона гірка. Діти хворіють короновірусом.
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21.09.2021 09:22 Ответить
 
 