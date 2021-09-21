Школа будет закрываться на карантин, если половина классов ушла на самоизоляцию из-за заболевших учеников, - Ляшко
В Украине школы могут уйти на карантин, даже несмотря на достаточный процент вакцинированных учителей.
Об этом предупредил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Ляшко, введение карантина в школах зависит от ряда условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.
К примеру, весь класс уйдет на карантин, если в нем коронавирусом заболел ребенок. Карантин в школах будет вводиться в тех случаях, когда половина классов ушла на самоизоляцию.
"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов пошли на самоизоляцию - школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - объяснил министр.
Также он уточнил, что сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.
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