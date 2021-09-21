Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в терактах 9/11. Президент возложил цветы к именам погибших украинцев на мемориале на месте башен Всемирного торгового центра.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в США Владимир Зеленский приехал для участия в 76-й Генеральной ассамблеи ООН. Завтра президент примет участие в ее открытии, а послезавтра выступит с речью в ходе общих прений. Это произойдет, предварительно, в 16:40 по местному времени. Также Президент Украины встретится с президентом Генассамблеи Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.





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Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с руководителями Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и НАТО Йенсом Столтенбергом, двусторонние переговоры с лидерами стран, в частности Турции и Великобритании, а также общение с крупным американским бизнесом, инвесторами, духовенством и украинской общиной в США.