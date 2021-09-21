Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО
В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в терактах 9/11. Президент возложил цветы к именам погибших украинцев на мемориале на месте башен Всемирного торгового центра.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в США Владимир Зеленский приехал для участия в 76-й Генеральной ассамблеи ООН. Завтра президент примет участие в ее открытии, а послезавтра выступит с речью в ходе общих прений. Это произойдет, предварительно, в 16:40 по местному времени. Также Президент Украины встретится с президентом Генассамблеи Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с руководителями Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и НАТО Йенсом Столтенбергом, двусторонние переговоры с лидерами стран, в частности Турции и Великобритании, а также общение с крупным американским бизнесом, инвесторами, духовенством и украинской общиной в США.
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вроде уже бы и пора учредить - два номинанта тут же, ***** и ето в кедах...
Якщо комусь цікаво - ось результати наживо. Йде підрахунок.
https://newsinteractives.cbc.ca/elections/federal/2021/results/
Або вже, щоб цей знову мав міноритарний (ДУЖЕ міноритарний) уряд.
Далі готовий тринькати і роздавати + тиснути вакцинками, аусвайсами і т.д.
Консерватори хочуть економіку відновлювати і поступово припиняти цю халяву. У нас скрізь бракує людей. Нема кому працювати.
В світі подуріли з цими соціалістами.Мало було в 20 столітті потрясінь від соціалістів.Вони всі кажуть,що ми не такі,а кращі соціалісти.
Трюдо випросив нову генерал-губернаторку (першу жінку First Nations - політкоректність, бо вона не володіє французькою і тут Квебек зразу строчив скарги) оголосити дострокові вибори, бо він втретє вирішив спробувати виграти більшість, щоб уже керувати на повну котушку. Мало ж ще боргів наробив. Бо опитування показували гарні результати.
Але люди дуже розлючені і вимучені, крім халявщиків.
Був черговий скандал за квебекуа расистів і ксенофобів на дебатах лідерів. Тиждень колотилося. Гаряче, одним словом.
будете как и мы были 4 года -
"You guys lucky having me as your President!"
там и фонтаны для особо хворых есть, хотя океан вот он?
и кеды будут к месту....
мальца тушкой прикрывает или тупо жрет в Украине?
переживает вся диаспора...
и не думайте шо у нас лучше - у нас свои 73%... "Enter"
пропорция - ето тебе не трамвае в Киеве покататься.
Но тебе, тупорылому зебилу, наверное бесполезно объяснять, что книга про черепно-мозговую травму - это не совсем тот результат, которого ожидают от президента.
Все-таки вас, быдло, надо держать на конюшнях и по возможности не давать рта открывать. Демократия не для скотного двора.
Снова чуши наговорит и опозорит всю Украину..
Платье "синяя большевичка" с сапогами "удар по бездорожью" в сочетании с непревзойденной шапочкой из фольги.