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Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в терактах 9/11. Президент возложил цветы к именам погибших украинцев на мемориале на месте башен Всемирного торгового центра.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров 01

Как сообщалось, в США Владимир Зеленский приехал для участия в 76-й Генеральной ассамблеи ООН. Завтра президент примет участие в ее открытии, а послезавтра выступит с речью в ходе общих прений. Это произойдет, предварительно, в 16:40 по местному времени. Также Президент Украины встретится с президентом Генассамблеи Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров 02
Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров 03

Читайте: Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, - ОП

Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров 04

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с руководителями Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и НАТО Йенсом Столтенбергом, двусторонние переговоры с лидерами стран, в частности Турции и Великобритании, а также общение с крупным американским бизнесом, инвесторами, духовенством и украинской общиной в США.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Нью-Йорк (203) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+8
Посмотрите на его лицо, смесь циничной самоуверенности и панического ужаса, несчастный человек, сам себя загнавший в беду.
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21.09.2021 02:10
+5
Отсутствие велосипед, куча мордоворотов вокруг...Куда голобородька подевали?
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21.09.2021 06:06
+4
Наблюдая за криворожским ушлёпком становится предельно ясно, насколько почитатели земрази тупы и ограниченны. Нормальному, здравомыслящему человеку достаточно один раз послушать мычание наркомана, что бы понять....насколько умственно отсталые его почитатели. Вот и яркий пример в личине Сашика Ивашина....)))))
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21.09.2021 04:34
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Страница 2 из 2
Вот вот, ты тот самый живой ходячий демонстрационный экземпляр. Если ты на незнакомых тебе Божьих тварей, как цепная собака бросаешься, я представляю себе с какой злостью ты к своим политическим оппонентам относишься.
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21.09.2021 08:11 Ответить
Да пошёл вон.
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21.09.2021 08:16 Ответить
а нет такой премии "клоп политикан"?
вроде уже бы и пора учредить - два номинанта тут же, ***** и ето в кедах...
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21.09.2021 05:33 Ответить
В Канаді сьогодні федеральні вибори.

Якщо комусь цікаво - ось результати наживо. Йде підрахунок.

https://newsinteractives.cbc.ca/elections/federal/2021/results/
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21.09.2021 05:40 Ответить
І псевдо ліберали виграють.Як і всюди.
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21.09.2021 05:42 Ответить
Слухай, капець. Так треба, щоб перемогли консерватори !

Або вже, щоб цей знову мав міноритарний (ДУЖЕ міноритарний) уряд.

Далі готовий тринькати і роздавати + тиснути вакцинками, аусвайсами і т.д.

Консерватори хочуть економіку відновлювати і поступово припиняти цю халяву. У нас скрізь бракує людей. Нема кому працювати.
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21.09.2021 05:45 Ответить
У вас ще є нові демократи.Це ж також ліваки соціалісти.

В світі подуріли з цими соціалістами.Мало було в 20 столітті потрясінь від соціалістів.Вони всі кажуть,що ми не такі,а кращі соціалісти.
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21.09.2021 05:50 Ответить
Так це ж той прибитий сикх-расист (лідер), пам*ятаєш, я розказувала, який він концерт влаштував депутату з Квебеку і який тут був скандал. Оце вони обоє (ліберали і нео-демократи) сформували коаліцію і урядують.

Трюдо випросив нову генерал-губернаторку (першу жінку First Nations - політкоректність, бо вона не володіє французькою і тут Квебек зразу строчив скарги) оголосити дострокові вибори, бо він втретє вирішив спробувати виграти більшість, щоб уже керувати на повну котушку. Мало ж ще боргів наробив. Бо опитування показували гарні результати.

Але люди дуже розлючені і вимучені, крім халявщиків.
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21.09.2021 05:56 Ответить
Я подивився і квебецький блок,також соціалісти.Правда не такі
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21.09.2021 05:53 Ответить
То наші сепаратисти. Щоб Оттаві нудно не було і не розслаблялися там.

Був черговий скандал за квебекуа расистів і ксенофобів на дебатах лідерів. Тиждень колотилося. Гаряче, одним словом.
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21.09.2021 06:01 Ответить
рыжего прислать в Канадию или там еще куда, а то бесполезно желeзякой мячик в земляную дырку запихивает...
будете как и мы были 4 года -

"You guys lucky having me as your President!"
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21.09.2021 06:56 Ответить
Отсутствие велосипед, куча мордоворотов вокруг...Куда голобородька подевали?
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21.09.2021 06:06 Ответить
Бубочке из земли обетованной прислали сверхтонкий броник и такие-же подгузники, ну, шоб незаметными были, поэтому возле этого шута не 100 бодигардов, а только 10.
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21.09.2021 07:59 Ответить
а можна криворогатое величество сразу во Флориду и кусок пиццы в зубы?
там и фонтаны для особо хворых есть, хотя океан вот он?
и кеды будут к месту....
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21.09.2021 06:12 Ответить
шкурный вопрос - а юзик в делегации есть?
мальца тушкой прикрывает или тупо жрет в Украине?
переживает вся диаспора...
и не думайте шо у нас лучше - у нас свои 73%... "Enter"

пропорция - ето тебе не трамвае в Киеве покататься.
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21.09.2021 06:27 Ответить
Пані баронеса ФДЛ, перша леді криворіжжя чекає на зустріч з Вами, аж не спить, спішно вивчає сервірування, етикет і каліграфію. Тому не будьте суворі.
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21.09.2021 07:20 Ответить
Глава МИД Франции будет обсуждать Украину с Рибентроппом кремля.На фоне отказа Австралии и США от сделки с Францией,возможно заключение контрактов с северным Мордором.
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21.09.2021 07:32 Ответить
Хоч поржуть...
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21.09.2021 07:54 Ответить
На его месте может быть любой турист.
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21.09.2021 08:54 Ответить
Но-но! Не любой турист, а только найсладчайший и найпотужнийшый турыст.
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21.09.2021 10:00 Ответить
С такими нулевыми результатами, как привозит из поездок наркоман ЗЕ, любой самый обычный турист был бы даже эффективнее.

Но тебе, тупорылому зебилу, наверное бесполезно объяснять, что книга про черепно-мозговую травму - это не совсем тот результат, которого ожидают от президента.
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21.09.2021 10:25 Ответить
С такими нулевыми результатами, как привозит из поездок наркоман ПЕ, любой самый обычный турист был бы даже эффективнее. Но тебе, тупорылому ПЕбилу, наверное бесполезно объяснять, что книга про черепно-мозговую травму - это не совсем тот результат, которого ожидают от президента.
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21.09.2021 10:38 Ответить
Т.е. у тебя, амеба тупорылая, как и у ****** из СН мозгов хватило только на то, чтобы украсть и переназвать. Вполне ожидаемо.

Все-таки вас, быдло, надо держать на конюшнях и по возможности не давать рта открывать. Демократия не для скотного двора.
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21.09.2021 10:55 Ответить
Вот зачем оно туда попёрлось?

Снова чуши наговорит и опозорит всю Украину..
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21.09.2021 08:28 Ответить
Оно просто такой турист с охраной, и всё, больше ничего
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21.09.2021 08:31 Ответить
турыст !
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21.09.2021 08:32 Ответить
Сидить Столтенберг і думає, як би то так зробити, щоб ніхто не сфотографував тої зустрічі. А то ж онуки потім будуть тицяти тою фоткою, що дід з Кварталом-95 спілкувався. Сором який ...
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21.09.2021 08:36 Ответить
А где Ледя? Решила прошвырнуться по супермаркетам, мама Римме недорогой олии прикупить?
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21.09.2021 09:20 Ответить
Ледя Елена после запоя выбирает очередной сюрреалистический наряд из коллекции лучших криворожских дизайнерских домов.

Платье "синяя большевичка" с сапогами "удар по бездорожью" в сочетании с непревзойденной шапочкой из фольги.
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21.09.2021 10:29 Ответить
ждем.... сейчас в Штатах пройдет очередной катаклизм.....
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21.09.2021 09:40 Ответить
Зе-чмо. недолугий курдуплик.
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21.09.2021 14:51 Ответить
Кожному зіграє на піаніні???
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21.09.2021 17:54 Ответить
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