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Дело о суррогатном материнстве по поддельным документам: экс-директор киевского центра репродуктивной медицины пойдет под суд, - прокуратура

Дело о суррогатном материнстве по поддельным документам: экс-директор киевского центра репродуктивной медицины пойдет под суд, - прокуратура

Харьковская облпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора киевского центра репродуктивной медицины, подозреваемого в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, ооб этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает.

По данным досудебного следствия, в 2018 году столичный центр репродуктивной медицины выдал гражданке Украины поддельные документы о том, что у нее диагностировано бесплодие. На самом деле на тот момент женщина была беременна, а в январе 2019 года родила уже третьего ребенка.

На основании поддельных документов эта женщина, находясь в браке с иностранцем, приняла участие в программе суррогатного материнства. Услуги по искусственному оплодотворению предоставлялись тем же медицинским учреждением, которое выдало поддельные документы о ее бесплодии. После рождения и регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, иностранец получил таким образом право вывезти новорожденного за границу.

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Досудебное расследование уголовного производства проводили следователи Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УСБУ в области.

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Киев (25484) прокуратура (5006) суд (25080) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+2
Что-то тут не так. Не может харьковская синагога облпрокуратура быть против гешефта на биомассе. Скорее речь идет об отжатии гибеонитского бизнеса.
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21.09.2021 09:17
+1
Дети-это товар теперь. Ужас.
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21.09.2021 07:29
+1
Суррогатное материнство -добро через деньги.Это -нормально.Бедным женщинам и так можно улучшить свое благосостояние.Я-за.Это лучше,чем быть Талибаном в Украине.
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21.09.2021 07:35
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Дети-это товар теперь. Ужас.
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21.09.2021 07:29 Ответить
Суррогатное материнство -добро через деньги.Это -нормально.Бедным женщинам и так можно улучшить свое благосостояние.Я-за.Это лучше,чем быть Талибаном в Украине.
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21.09.2021 07:35 Ответить
Да-да, вы правы что это отличный шанс нормальную сумму заработать. Сами понимаете, что квартиру к примеру купить работая на обычной работе не реально. А вступить в программу и помочь людям стать родителями и при этом получить значительную сумму, то почему бы и нет.
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23.09.2021 16:32 Ответить
О боже, наконец-то хоть один из не многих адекватных коментриев! Я не считаю, что став суррогатной мамой для бесплодной пары совершила грех! Мне нужны были деньги, со здоровьем проблем нет в плане вынашивания и рождения здорового потомства! Ели есть пары, которые готовы платить за мои услуги инкубатора ,то почему не помочь им и тем самых заработать себе на нормальную жизнь! Тем более сейчас можно приличные деньги получить за участие в программе!
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02.11.2021 23:33 Ответить
Что-то тут не так. Не может харьковская синагога облпрокуратура быть против гешефта на биомассе. Скорее речь идет об отжатии гибеонитского бизнеса.
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21.09.2021 09:17 Ответить
Вполне может быть, чего только наши власти не придумают, чтобы не смотря ни на что остаться в доле! Наверное всем давным-давно известно, что суррогатное материнство довольно прибыльный бизнес. Большие деньги там крутятся, одни только суррогатные мамы сейчас до 900000 гривен могут получить!
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19.01.2022 19:25 Ответить
У меня много знакомых были в программе, и остались очень довольными. Тем более на данный момент участие в программе выгодно с материальной стороны. Ведь где сейчас можно за девять месяцев заработать до 900000 гривен.
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23.09.2021 16:09 Ответить
Скорее всего ,я понимаю о какой именно клинике идет речь. У них самые большие выплаты, поэтому большинство женщин выбирают именно ее. Я и сама идя в программу в первую очередь обращала внимание на размер выплат, на маленькие деньги соглашаться совсем не хотелось!
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19.01.2022 19:22 Ответить
А почему в статье не указано название клиники, это что какая-то тайна? Мне кажется, что общественность должна знать "героя" в лицо так сказать! Девочки идущие на программу должны понимать с каким центром не стоит иметь дело!
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26.01.2022 21:24 Ответить
Мне кажется, что суррогатное материнство отличная возможность в краткие строки заработать большую сумму! Компенсация слава Богу в нас в Украине сейчас очень даже достойная! Не скажу, что раньше платили мало, но и цены тогда были на все совсем иные. Как способ заработать, участие в программе не плохой вариант, только клинику хорошую выбрать нужно и все будет в порядке!
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14.02.2022 20:46 Ответить
 
 