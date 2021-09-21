Зеленский в Нью-Йорке: Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест относительно оккупации части Донбасса и полуострова Крым.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк ( США).
Журналист задал президенту вопрос: верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы оккупированной части Донбасса и Крыма?
"Сложно сказать. Но одной из центральной площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, – это Генассамблея ООН", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам.
"И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с разными странами.
"Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", — сказал Зеленский.
Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.
"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", — добавил Зеленский.
Президент Украины акцентировал, что в виду сложившейся геополитической ситуации "трусит весь мир".
"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", — резюмировал он.
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І ЩО, знизили????
Забыли. А ведь Бутусов ненавидит ВСЕХ президентов Украины. Патриот говорите? Какой страны???
А если ты гад собираешься нашими землями разбрасыватсья - тебе место на одной шконке с такими подонками и предателями и сепарами как Янукоевич.
Так может надо самим решение принимать, а не искать.
а яка зраджує? приклад?
чому не в шортах, недолуге? **********-зрадник (ЧВК Вагнер).
яке воно недолуге? дєрьмак та шмаркля- зрадники. Ганьба!
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думаю, что острое перо английского философа Джо SWIFTа наделало бы много шума в Рашистане...
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Коли це каже Зеленський - уява одразу малює наркомана, який нервово шукає закладку на дитячому майданчику.
объем работы.
Они не умеют говорить «нет», ведут себя так, чтобы только никого не обидеть, «лишь
бы не было войны».