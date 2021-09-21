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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский в Нью-Йорке: Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест относительно оккупации части Донбасса и полуострова Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк ( США).

Журналист задал президенту вопрос: верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы оккупированной части Донбасса и Крыма?

"Сложно сказать. Но одной из центральной площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, – это Генассамблея ООН", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам.

"И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с разными странами.

"Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", — сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", — добавил Зеленский.

Президент Украины акцентировал, что в виду сложившейся геополитической ситуации "трусит весь мир".

"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", — резюмировал он.
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Топ комментарии
+35
Не зліть людей: не ставте ці фото, де воно, як од голі одірване.

Може, ще шорти нап*ялить.
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21.09.2021 07:38
+25
за воспитание найвеличайшего благодарим маму Римму, да и папу.

К шортам в комплекте необходимы вьетнамки

Позор какой-то. Как бомж
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21.09.2021 07:59
+24
Вова, шо за корчи? Аааааа, хочется а низяяяяя, а то на трибуне штырить начнёт.
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21.09.2021 08:09
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Ага. Вчерашний день оно ищет. Спроси у Израиля какие способы они нашли за пол века бороться с боевиками.
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21.09.2021 09:52 Ответить
Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках... на площадках ККЗ Украина, Горловка, роялти от телеканалов рашки, в Омане, катаре, в прослушках собственных чиновников... - просто не знаем, где ещё и искать...
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21.09.2021 10:11 Ответить
Таке враження ніби він з глубокого бодуна. І де ж його відрепетирувані репризи?
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21.09.2021 10:11 Ответить
Все это ерунда, как он одет. Самое главное не голый и не грязный. Имидж молодого прогрессивного президента. Лишь бы толк от этой поездки был.
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21.09.2021 10:12 Ответить
Человек с очень подвижным лицом опять что-то бормочет...
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21.09.2021 10:22 Ответить
Господи, яке воно нікчемне.... Пам'ятаємо як сьогодні - Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло....

І ЩО, знизили????
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21.09.2021 10:31 Ответить
Чого воно між люди розхрістане вирвалось і вдягнене як криворожський гопнік в кедах та сорочці ? Він думає шо в Оман поїхав ?
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21.09.2021 10:34 Ответить
а где ж там Президент? какого-то чинарика-артиста-пародиста с узнаваемым литсом и хрипотцом вижу.... а вот Президента УКРАИНЫ - нет
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21.09.2021 11:05 Ответить
Забыли как Бутусов чмырил Порошенка?

Забыли. А ведь Бутусов ненавидит ВСЕХ президентов Украины. Патриот говорите? Какой страны???
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21.09.2021 11:11 Ответить
А хорошо бы ЗЕлёносопельному БлаЗЕню поискать чего-либо под Бруклинским мостом. Особенно хорошо ЗЕ-фигляр искал бы чего-нибудь с камнем на шее на дне Ист-Ривер. Хотя для этого вовсенеобязательно было переться аж в Нью-Йорк. ЗЕлёносопельной тухлятине Днепровские раки были бы рады не меньше Ист-Риверских.
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21.09.2021 11:17 Ответить
Дурак, пианиной бери их! или эбонитовыми палками
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21.09.2021 11:33 Ответить
Шукаєте рішення на усіх майданчиках? А на баскетбольному були? Думаю, що якраз там знайдете однодумців.

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21.09.2021 12:21 Ответить
придурок! за вас уже решили. адиет
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21.09.2021 12:40 Ответить
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21.09.2021 14:31 Ответить
Только наша армия способна вернуть оккупированные территории , все остальное фуфло.
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21.09.2021 12:52 Ответить
А на хрена нам нужны эти проклятые Богом территории? Мало того что и ДыРка и Крым всю жизнь были дотационными ,так там и население повально больно ватой головного мозга , за редким исключением , и их возврат , даже не считая отсутствия бабок на их восстановление , приведет к куда большему числу депутатов ЖОПЫ в ВР .На политическом уровне естественно надо держать Мордор на кукане с клеймом оккупанта , а по факту надо поднимать экономику и перевооружать ВСУ .
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21.09.2021 13:41 Ответить
Алёша, не только Крым и Донбасс - ВСЕ области и регионы Украины были дотационными. Потому что ВСЕ налоги платились в госбюджет, а оттуда получали деньги на местные нужды в виде дотаций.

А если ты гад собираешься нашими землями разбрасыватсья - тебе место на одной шконке с такими подонками и предателями и сепарами как Янукоевич.
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21.09.2021 14:58 Ответить
В какой бригаде служишь ? А если нет , то велком на контракт , и пойдешь наступать в первых рядах . И во время наступления если выживешь , то поймешь , что платить кровью наши пацанов , за возвращения ваты головного мозга в Украину это слишком высокая цена. А за одно и почитай новейшую историю и найди хоть один регион оккупированный кацапами от куда они сами ушли.
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21.09.2021 18:14 Ответить
Все больше на допкиных похож. Даже превзошел их на порядки по вдутому и выдутому.
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21.09.2021 13:08 Ответить
Выглядит как титушка
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21.09.2021 13:42 Ответить
Пусть лучше хороших врачей себе в Штатах найдет , который лечит наркоманию и слабоумие .И как только его вылечат и проблемы начнут решаться.
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21.09.2021 13:43 Ответить
Так йому вже книжку подарували - "Легка травма голови", прохали передати його сімейному лікарю, щоб краще Ваву лікував.
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21.09.2021 15:15 Ответить
Похоже, шо травма не такая уж легкая
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21.09.2021 15:56 Ответить
Американські лікарі помилилися, в даного пацієнта травма не виліковна.
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21.09.2021 18:51 Ответить
Ключевые слова " МЫ ИЩЕМ решение"

Так может надо самим решение принимать, а не искать.

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21.09.2021 13:48 Ответить
як рібку с"єсть і ...
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21.09.2021 13:59 Ответить
Вообще-то, для того чтобы решение принять, его сначала нужно найти. Как можно принять решение, которого нет?
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21.09.2021 18:49 Ответить
Так может все-таки у себя в стране искать решение, а не ездить по миру - "памажите найти решение"
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21.09.2021 23:19 Ответить
Конечно дома искать обязательно нужно, но и Порошенко за бугром и за океаном, тоже искал. И это правильно, особенно имея у себя военное противостояние с однозначно более сильным противником.
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22.09.2021 09:09 Ответить
загубило, тепер шука
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21.09.2021 13:58 Ответить
країна, яка не зраджує...

а яка зраджує? приклад?

чому не в шортах, недолуге? **********-зрадник (ЧВК Вагнер).

яке воно недолуге? дєрьмак та шмаркля- зрадники. Ганьба!

.
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21.09.2021 14:35 Ответить
дайте кацапам SWIFTа почитать , пока не отключили

думаю, что острое перо английского философа Джо SWIFTа наделало бы много шума в Рашистане...
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21.09.2021 14:36 Ответить
Заяви Зеленського, Єрмака, Тимошенко і подібних зазвичай не відповідають їхнім реальним вчинкам і намірам. Цей витвір брудних політтехнологів має зовсім інші пріоритети і уподобання.
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21.09.2021 14:44 Ответить
Міцно Янелоха накрило! Шо він нюхає, шо його так прьот?
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21.09.2021 14:52 Ответить
Зеленский в Нью-Йорке: Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках.

...

Коли це каже Зеленський - уява одразу малює наркомана, який нервово шукає закладку на дитячому майданчику.
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21.09.2021 15:46 Ответить
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21.09.2021 15:51 Ответить
... на дитячому майданчику... - Даже за бугром?
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21.09.2021 20:08 Ответить
Ну а ****, наркоман він і в Омані наркоман
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21.09.2021 22:19 Ответить
а воно хоч коли-небудь приходило до тями? воно ж так все життя живе...
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21.09.2021 17:36 Ответить
Шо ищет он в стране далекой...
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21.09.2021 15:54 Ответить
С «жертвами» никто не считается, им изменяют, на них вешают всех собак и большой
объем работы.
Они не умеют говорить «нет», ведут себя так, чтобы только никого не обидеть, «лишь
бы не было войны».
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21.09.2021 16:23 Ответить
Какой умняк на камеру корчить... Вне .6. камеры - одни сме.уечки...
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21.09.2021 20:05 Ответить
Мы ищем решение... Хмы... на шо намек? Типо, своя решалка не выросла?
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21.09.2021 20:15 Ответить
ДУРНЕ ПОЇХАЛО В ТУРНЕ...
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22.09.2021 00:51 Ответить
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