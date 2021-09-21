Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 5 нарушений "тишины", - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, российские оккупанты вели беспокоя огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка", - говорится в сообщении.
Кроме того, вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.
В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.
Возле Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.
Также сообщается, что в течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Так, в районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.
"Потерь среди украинских защитников нет.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Якнайшвидшого одужання нашому пораненому захиснику !
Вчера ж этот же штаб ООС вещал, что в течении дня "тишину" никто не нарушал.
Хто вас інформував, що це не обстріл, а провокація? Кацапи?
Поранення нашого захисника ворогом, теж провокація, а вбивство, за зЕбільною класифікацією, це жарт? На що пліснява тільки не піде, аби відмазати ворогів і не відповідати на обстріл.
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь і Матінка Божа.
Зігріло вкотре серце після бою;
Не маючи ні роду, ні звання
Воно було солдатом і героєм.
За латами дешевої броні,
Опалені розпушувало вуса.
З тривогою дивилось на вогні
Пекельного на Сході землетрусу.
Таке патріотичне і смішне
З душі збивало скрутності оскому,
Здавалося теплішим за шинель,
Коли мурчало пісню колискову.
Торкалося рожевим язиком
До ран, що запалилися від гною,
І пахло дивовижно молоком,
Домівкою, дитинством та війною.
І байдуже, де Захід, чи де Схід;
Воно загралось гільзами з патронів:
Маленьке і беззахисне, як світ,
Дитя війни ******** батальйонів.
Та мужніми робилися серця,
Бо знали: в найсуворіші години,
За пазухою кожного бійця
Є часточка своєї України!
(Автор Роман Кахович.)
https://adjedan.livejournal.com/3648784.html