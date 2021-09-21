РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14702 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
2 089 13
обстрел (20395) ранение (3239) Донбасс (26927) операция Объединенных сил (4176)

Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 5 нарушений "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 5 нарушений

За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, российские оккупанты вели беспокоя огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

Возле Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о ведении ответного огня в зоне ООС принимает командир на месте, без ожидания разрешения из штаба, - Наев

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

Также сообщается, что в течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, в районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.

"Потерь среди украинских защитников нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
Одужання хлопцю……..
показать весь комментарий
21.09.2021 08:34
+9
Угу, люди розгнівані і обурені, то вже =подчьорківают=, що активно захищалися і стріляли. І що лінію не було порушено. Ще тільки цього бракувало. Вже он повідводило одне чучало більш, ніж достатньо. Але нічогісінько не повернуло.

Якнайшвидшого одужання нашому пораненому захиснику !
показать весь комментарий
21.09.2021 08:34
+7
Нехай кацапсячі вбивці отримають вдвічі . Найшвидшого одужання захиснику .
показать весь комментарий
21.09.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу, люди розгнівані і обурені, то вже =подчьорківают=, що активно захищалися і стріляли. І що лінію не було порушено. Ще тільки цього бракувало. Вже он повідводило одне чучало більш, ніж достатньо. Але нічогісінько не повернуло.

Якнайшвидшого одужання нашому пораненому захиснику !
показать весь комментарий
21.09.2021 08:34 Ответить
Одужання хлопцю……..
показать весь комментарий
21.09.2021 08:34 Ответить
Т.е. как это за сутки 6 нарушений тишины?

Вчера ж этот же штаб ООС вещал, что в течении дня "тишину" никто не нарушал.
показать весь комментарий
21.09.2021 08:51 Ответить
ото ж такая статистика... пол дня тихо - уже никто не нарушал, а как появился раненный - тогда и нарушениея появились и ответка какбы была (ну чтоб народ не злить) ...
показать весь комментарий
21.09.2021 10:28 Ответить
Тримайся,воїне,одужуй! Щасти тобі. Швейцарії "велика подяка" за десятки і сотні тон гумдопомоги кацапським ніщебродам,які пожравши її хавки йдуть на передову,щоби постріляти по "хвашистьським бандерам" і наблизити "торжество" руцькава міра. Ще раз,дуже "велика подяка" сльозливим придуркам.
показать весь комментарий
21.09.2021 08:55 Ответить
Нехай кацапсячі вбивці отримають вдвічі . Найшвидшого одужання захиснику .
показать весь комментарий
21.09.2021 09:11 Ответить
"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, российские оккупанты вели беспокоя огонь..."

Хто вас інформував, що це не обстріл, а провокація? Кацапи?

Поранення нашого захисника ворогом, теж провокація, а вбивство, за зЕбільною класифікацією, це жарт? На що пліснява тільки не піде, аби відмазати ворогів і не відповідати на обстріл.

Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь і Матінка Божа.
показать весь комментарий
21.09.2021 11:32 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 11:45 Ответить
Одужання Захиснику!
показать весь комментарий
21.09.2021 13:57 Ответить
За пазухою сіре кошеня
Зігріло вкотре серце після бою;
Не маючи ні роду, ні звання
Воно було солдатом і героєм.

За латами дешевої броні,
Опалені розпушувало вуса.
З тривогою дивилось на вогні
Пекельного на Сході землетрусу.

Таке патріотичне і смішне
З душі збивало скрутності оскому,
Здавалося теплішим за шинель,
Коли мурчало пісню колискову.

Торкалося рожевим язиком
До ран, що запалилися від гною,
І пахло дивовижно молоком,
Домівкою, дитинством та війною.

І байдуже, де Захід, чи де Схід;
Воно загралось гільзами з патронів:
Маленьке і беззахисне, як світ,
Дитя війни ******** батальйонів.

Та мужніми робилися серця,
Бо знали: в найсуворіші години,
За пазухою кожного бійця
Є часточка своєї України!

(Автор Роман Кахович.)

https://adjedan.livejournal.com/3648784.html
показать весь комментарий
22.09.2021 01:16 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 01:17 Ответить
 
 