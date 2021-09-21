В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 5 159 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 137 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 1 июня 158 летальных случаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 20 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 086 человек;
летальных случаев - 137;
выздоровели - 2 156 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 30 563 человека,
методом ИФА - 7 718 человек,
экспресс-тестами - 25 692 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 355 805 человек;
выздоровели - 2 233 573 человек;
летальных случаев - 55 056;
проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г.. Киев (399)", - рассказали в Минздраве.
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Напевне в них буде проходити кабель для діодної лампочки на стовбі?
Правда, масочники?
Ями копають вручну, а по документах проходить, що замовляли екскаватор?
Особливо важливо провести такі роботи вздовж основних доріг. Бо як ми раніше їздили вздовж цих вулиць без цього величезного кабеля всередині кожного нового стовпа?
цікаво то такий стьоб, чи реально ботам парашенським таку рознарядку дали