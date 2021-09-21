В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 5 159 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 137 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 1 июня 158 летальных случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 20 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 086 человек;

летальных случаев - 137;

выздоровели - 2 156 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 30 563 человека,

методом ИФА - 7 718 человек,

экспресс-тестами - 25 692 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 355 805 человек;

выздоровели - 2 233 573 человек;

летальных случаев - 55 056;

проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г.. Киев (399)", - рассказали в Минздраве.











