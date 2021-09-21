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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 5 159 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 137 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 1 июня 158 летальных случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 20 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 086 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 летальных случаев - 137;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 156 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 30 563 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 718 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 25 692 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 заболели - 2 355 805 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 233 573 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 летальных случаев - 55 056;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г.. Киев (399)", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 14
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Топ комментарии
+4
Як у школи ідуть діти, так одразу починають поширювати ковід
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21.09.2021 08:21
+4
зеленые мародеры, вместо того чтобы ужесточать требования по транспорту и прочим людным местам, где сейчас каждый третий без маски, тратят миллионы на рекламу вакцинации. идиоты, блеать. Трехкратный рост заболевших за последние три недели - яркое тому доказательство.
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21.09.2021 08:36
+2
Вакханалия брехунов.
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21.09.2021 08:55
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Правила форума Совет форумчан
Як у школи ідуть діти, так одразу починають поширювати ковід
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21.09.2021 08:21 Ответить
💯
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21.09.2021 08:25 Ответить
Мийте руки з милом - це чудовий захист
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21.09.2021 08:25 Ответить
А яке дієвіше - тверде чи рідке?
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21.09.2021 09:25 Ответить
Ще треба додати, що у всіх містах раптом засвербіло змінювати старі стовпи вздовж доріг на нові, пусті всередині, до яких проводяться якісь грандіозні підземні траншеї, всередині яких тягнуть пластикові труби діаметром не менше 20 см.

Напевне в них буде проходити кабель для діодної лампочки на стовбі?

Правда, масочники?
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21.09.2021 08:34 Ответить
Ваша версія призначення цих стовпів яка?
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21.09.2021 09:22 Ответить
Кошти списати?

Ями копають вручну, а по документах проходить, що замовляли екскаватор?
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21.09.2021 09:26 Ответить
Ну всі ж знають, що до діодної лампочки завжди йде кабель, товщиною як нога слона - що ж тут дивного

Особливо важливо провести такі роботи вздовж основних доріг. Бо як ми раніше їздили вздовж цих вулиць без цього величезного кабеля всередині кожного нового стовпа?
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21.09.2021 09:28 Ответить
100 % гейтс Вас йолопів облучати вишками 6 джи буде.

цікаво то такий стьоб, чи реально ботам парашенським таку рознарядку дали
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21.09.2021 11:03 Ответить
зеленые мародеры, вместо того чтобы ужесточать требования по транспорту и прочим людным местам, где сейчас каждый третий без маски, тратят миллионы на рекламу вакцинации. идиоты, блеать. Трехкратный рост заболевших за последние три недели - яркое тому доказательство.
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21.09.2021 08:36 Ответить
Маску собі на задницю поцепи.
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22.09.2021 08:08 Ответить
Вакханалия брехунов.
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21.09.2021 08:55 Ответить
Сезонное обострение.
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21.09.2021 08:59 Ответить
Враховубчи, що статистика увівторок - це результати тестів, зданих з суботи по понеділок (бо у вихідні переважна більшість лабораторій не працює), то цифри не такі вже й велики
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21.09.2021 09:20 Ответить
Почему не приводится статистика по процентному соотношению вакцинированных и невакцинированных среди госпитализированных и умерших??? Если вакцинирование панацея от осложнений как нам рассказывают специалисты то показывайте хотя бы это в статистике тем самым поощряя народ вакцинироваться. Напрашивается вывод что : или вакцина не панацея от осложнений , или у нас пустоголовые госслужащие в Минздраве.
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21.09.2021 11:47 Ответить
Бо вакциновані точно так само хворіють на ковід, як і не вакциновані. Тільки у вакцинованих ще в організмі циркулює якийсь шмурдяк, а у невакцинованих - все тільки оригінальне, своє.
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21.09.2021 14:07 Ответить
Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину. «Щоб не доводити до закриття закладів, потрібно вакцинуватися. Ми нікого не змушуємо, але люди повинні нести відповідальність. Якщо вони не хочуть вакцинуватися, тоді нехай сидять вдома... Зараз ми вивчаємо можливість введення обов'язкового ПЛР-тестування для працівників, які не будуть вакцинуватися. Це відбуватиметься за їх власний рахунок. У Сполучених Штатах Байден заявив, що всі державні службовці повинні бути вакциновані. Якщо вони цього не роблять, тоді кожен день здають ПЛР-тести. Також розглядаємо можливість, щоб такі службовці не могли працювати оффлайн взагалі. Тоді вони не зможуть приходити на робоче місце» - підсумував міністр» https://www.slovoidilo.ua/2021/09/21/novyna/suspilstvo/plr-svij-raxunok-niyakoyi-derzhdopomohy-marchenko-rozpoviv-chekaye-nevakcynovanyx-praczivnykiv Неужели у нас служащие, например, в Пенсионном фонде, других центрах административных и коммунальных такие богатые? А как быть с теми, кому прививки противопоказаны?
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21.09.2021 16:50 Ответить
Это ни кому не интересно. У них план вакцинировать всех без разбора. А если кто-то загнётся в процессе, то ничего страшного. Сам виноват. Ответственность с государства и производителя снята. У нас ведь по закону вакцинация не принудительная
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21.09.2021 20:31 Ответить
Золоті слова.
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22.09.2021 08:11 Ответить
 
 