Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229,3 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 401 436 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 725 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 229 835 231 случай инфицирования, из них 401 436 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 713 636 человек, из них 5 725 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 206,5 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9-ю, по летальным случаям - 25-ю и 7-ю позицию соответственно.
Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США, Иран.
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Щорічно умирає від тютютнопаління https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/280113-skilki-lyudey-pomirayut-cherez-kurinnya-oon
Чому ж ніхто не закатує таку істерику як з "короношизофренією" ? Чому в цьому випадку так не дбають про здоровя людей?
Я б туди додав ще власників легкових авто.
Ковід чіпляється явно не добровільно і є варіантом насильницької смерті.
вообщем Спутник V также помогает от короновируса как свежий подорожник
От рака умирает 30% всех людей. И даже привитые от коviда19 тоже будут в этом числе.