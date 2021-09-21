Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229,3 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 401 436 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 725 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 229 835 231 случай инфицирования, из них 401 436 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 713 636 человек, из них 5 725 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 206,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9-ю, по летальным случаям - 25-ю и 7-ю позицию соответственно.

Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США, Иран.