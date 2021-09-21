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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229,3 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229,3 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 401 436 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 725 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 229 835 231 случай инфицирования, из них 401 436 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 713 636 человек, из них 5 725 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229,3 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 01

Побороли болезнь и вылечились 206,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229,3 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9-ю, по летальным случаям - 25-ю и 7-ю позицию соответственно.

Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США, Иран.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229,3 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 03
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Топ комментарии
+3
98 % попадающих на ИВЛ - не привиты. 2 % в основном неполная вакцинация либо заболевшие на момент прививки. Неплохой процент на жизнь.... кстати, неделю назад знакомый с которым контактировал свалился с подтвержденнным ковидом. пару дней немного чувствовал что заболеваю. поспал днем 3 часа (что не характерно) и все ок. А антиваксерам могу пожелать удачи в естественном отборе...
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21.09.2021 08:32
+2
и это на 80ти миллионное население рашка лидирует!

вообщем Спутник V также помогает от короновируса как свежий подорожник
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21.09.2021 08:49
+2
Від алкоголю/тютюну/наркотиків смерть добровільна. Це по-суті суїцид.
Я б туди додав ще власників легкових авто.

Ковід чіпляється явно не добровільно і є варіантом насильницької смерті.
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21.09.2021 09:22
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скрепа рулит
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21.09.2021 08:24 Ответить
98 % попадающих на ИВЛ - не привиты. 2 % в основном неполная вакцинация либо заболевшие на момент прививки. Неплохой процент на жизнь.... кстати, неделю назад знакомый с которым контактировал свалился с подтвержденнным ковидом. пару дней немного чувствовал что заболеваю. поспал днем 3 часа (что не характерно) и все ок. А антиваксерам могу пожелать удачи в естественном отборе...
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21.09.2021 08:32 Ответить
Скріншот паспорта про вакцинацію покажеш і аж тоді зможеш побажання роздавати .А поки що гуляй
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21.09.2021 08:36 Ответить
вам его сразу на фоне банковской карточки с обоих сторон? в дии есть, все корректно, QR код на зеленом сертификате и желтый сертификат внутренний
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21.09.2021 08:58 Ответить
А как же мАлАдая жена? Она , по-моему, противник вакцинации) не свалилась, жива?
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21.09.2021 08:40 Ответить
слишком мало времени прошло, чтобы говорить...через неделю будет видно
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21.09.2021 08:50 Ответить
Щорічно помирає від алкоголю https://www.who.int/ru/news/item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men

Щорічно умирає від тютютнопаління https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/280113-skilki-lyudey-pomirayut-cherez-kurinnya-oon



Чому ж ніхто не закатує таку істерику як з "короношизофренією" ? Чому в цьому випадку так не дбають про здоровя людей?
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21.09.2021 08:35 Ответить
Від алкоголю/тютюну/наркотиків смерть добровільна. Це по-суті суїцид.
Я б туди додав ще власників легкових авто.

Ковід чіпляється явно не добровільно і є варіантом насильницької смерті.
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21.09.2021 09:22 Ответить
може тому, що корона не викликає залежності? а взагалі - шо дурних , що алкоголіків, що курців - не шкода! Вони самі зробили для себе свій вибір - обрали те, що вважали для себе найкращім...
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21.09.2021 09:26 Ответить
А как же расейская чудо вакцина "Спутник" на святом боярышнике настоенная?
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21.09.2021 08:39 Ответить
и это на 80ти миллионное население рашка лидирует!

вообщем Спутник V также помогает от короновируса как свежий подорожник
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21.09.2021 08:49 Ответить
Зачем так тупо врать 140 млн народу у них.
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21.09.2021 08:54 Ответить
Есть другие, косвенные данные, показывающие, что население РФ гораздо меньше 140 млн.
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21.09.2021 09:10 Ответить
Почему нет таких же сводок с фронта борьбы с раком!?

От рака умирает 30% всех людей. И даже привитые от коviда19 тоже будут в этом числе.
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21.09.2021 10:25 Ответить
 
 