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Украинцам следует ожидать перехода в "желтую" зону карантина с полуночи 23 сентября, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцам следует ожидать перехода в

Ожидать перехода в "желтую" зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам главы министерства здравоохранения, решение о "желтом" уровне эпидемической опасности может быть одобрено Государственной комиссией по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября. Однако после этого должно пройти двое суток и только после этого Украина перейдет полностью в "желтую" зону карантина.

"Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности", - объяснил Ляшко.

То есть, ожидать перехода в "желтую" зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.

Напомним, что ранее предполагалось, что "желтый" уровень эпидемической опасности в Украине могут ввести уже с 22 сентября. Об этом сообщали на правительственном портале.

Читайте также: С 22 сентября в Украине могут ввести "желтую" зону эпидопасности: Госкомисси ТЭБ И ЧС рассмотрит этот вопрос завтра

Автор: Ірина Дашківська
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21.09.2021 08:51 Ответить
Дуремар во власти.
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21.09.2021 08:51 Ответить
Пора сдвигать порог!
Лохдаун объявили при 100 заболевших. "Кошмар в Италии" - 600 заболевших в сутки.
Прошло полтора года. Уже было 16 000 в сутки.
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21.09.2021 08:57 Ответить
заигралась власть в "ХУНТУНЯТ" от дебилов... ой заигралась эти придурковатые во власти видимом в детстве простояли в углах и не наигрались в песочнице...
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21.09.2021 09:00 Ответить
 
 