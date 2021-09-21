За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 736 человек, всего - 6 366 925, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 198 661 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"108 736 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 20 сентября 2021. Первую дозу получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827 человек.

В течение суток работали: 794 мобильные бригады, 2 814 пунктов вакцинации, 338 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 366 925 человек, из них получили одну дозу - 6 366 923 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 565 584 прививки", - рассказали в Минздраве.





