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В Украине второй день подряд "красный" уровень по динамике COVID-госпитализации, на Буковине заняты более 64% больничных коек с кислородом, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине второй день подряд

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 21 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 145 (превышение в 1,93 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (338), Луганской области (331) и Тернопольской области (221).

Также в Украине в целом второй день подряд зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в стране в целом 50,9% при норме не более 50%. Также этот показатель превышен 13 областях. В частности в Ривненской области динамика COVID-госпитализации составила 100%, в Луганской - 80,7%.

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 9,1%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (15%), в Сумской, Львовской и Донецкой (по 12,9%) областях.

По данным за 20 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 27,6 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 58,7 человек на 100 тыс. населения, при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения.

Также в Украине заняты 31,3% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 64,1%, при норме не более 65%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

В Украине второй день подряд красный уровень по динамике COVID-госпитализации, на Буковине заняты более 64% больничных коек с кислородом, - Минздрав 01
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Чемпіони.
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21.09.2021 09:12 Ответить
повыгоняйте невакцинированных пенсионеров с общественного транспорта!!!
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21.09.2021 09:30 Ответить
стали больше вакцинировать - опять болячка поперла. что-то не то
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21.09.2021 09:34 Ответить
Муж пришел на работу и выяснилось, что сотрудники наконец вакцинировались и решили, что теперь можно гулять в прямом смысле-без масок, дистанций и всяких ограничений. Когда муж начал объяснять, что вакцина стопроцентно не защищает и цель ее-достигнуть коллективного иммунитета, удивлению не было предела. Не читает население.
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21.09.2021 10:28 Ответить
фейк..такую дич вкручуют по радио.. ковид сертефекаты лок даун ахахх бредвыдуманый..как ходили люди по улице так и ходят
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21.09.2021 11:29 Ответить
Эпидемии идут с "Запада" ...
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21.09.2021 13:13 Ответить
 
 