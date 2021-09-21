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Новости Политика Украины
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Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, -

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лица, которых признают олигархами после принятия законопроекта о деолигархизации, могут получить выгоду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По его словам, появились надуманные причины не рассматривать законопроект во втором чтении.

"Мне кажется, общество видит, кто - слуги народа, а кто - слуги олигархов. Это четко видно. Надуманных причин (не рассматривать законопроект. - ред.) сотни появляется: и нарушение регламента, который раньше нарушался и никто не обращал внимания, а сейчас становится таким камнем преткновения", - отметил парламентарий.

Арахамия считает, что в этом заинтересованы больше лица, связанные с олигархами, чем сами олигархи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит законопроект о деолигархизации в среду или четверг, – "слуга народа" Арахамия

"Я после шоу "Свобода слова" много раздумывал, кто заинтересован в том, чтобы провалить законопроект, – олигархи или люди, которые работают на них. И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам по боку. Они богатые люди, у них все есть. Они даже выгоду могут получить из этого. Потому что о том, что олигархи существуют, знают все: как иностранцы, как наши международные партнеры, так и люди, которые ходят по улицам в Украине. То, что они были вне закона, никто не регулировал этот вопрос, это тоже все знают. Мы попробуем сейчас урегулировать это законом и установить правила игры. Если ты олигарх и тебя признали олигархом, то есть конкретные правила, согласно которым ты должен жить дальше", - объяснил нардеп.

"А вот люди, которые стоят в очереди у олигархов, чтобы обслуживать их, - вот им будет очень неудобно, потому что нужно декларации подавать, очень много есть новых терминов, связанных с этим. Я пришел к выводу, что в первую очередь сбивают закон не олигархи, а люди, которым станет неудобно обслуживать олигархов", - добавил Арахамия.

Также читайте: "Слуга народа" предлагает Раде назначать Ионушаса главой правоохранительного комитета, - Арахамия

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+43
Кто бы сомневался, что Коломой получит выгоду от закона, который лично согласовывал с Арахамией.
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21.09.2021 09:34
+28
Арахамія! Хто-б сумнівався в тому, що "Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации"! Адже писався цей "закон" саме під них і під їх контролем!!! Не виключено, що сам текст готувався їх юридичними службами, бо ви до влади привели таких недоумків, що два слова докупи зліпить не можуть!!!
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21.09.2021 09:34
+21
😆 Слуги дебілів...
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21.09.2021 09:29
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😆 Слуги дебілів...
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21.09.2021 09:29 Ответить
Арахамия ты бы оця мамина почитал бы "Капитал" Маркса и работу Энгельса "Происхождение семьи частной собственности и государства" и пару работ Ленина.. и понял бы идиот пугливый- что ОЛИГАРХ это НЕДО-РАССТРЕЛЕННО НЕДО-ПОВЕШАННЫЙ МЕГА БАНДИТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ...что прекрасно как факт доказано с 26 октября 1917 года долгих 70 лет пытались доказать что то была ошибка нет.. просто те кто боролся с олигархами допустили тактическую ошибку.. они стали сотрудничать с олигархами в мире и сами стали по сути такими же как говорят с волками жить надо самому выть....и Олигархи это ТЕ к которым продажный еврейский президент прислуживает- а такие как ты СЛУГА (гомерический хохот) (нариду) отсасывают и облызывают во все члена....такие подстилки как Венедиктовна банда СБУ ГБР МВД НПУ вообще то это церберы и проституты олигархов малина и понятия зоны давно переехали в свободную типа территорию которая отделялась раньше забором от зоны где отбывали наказание урки....а теперь урки сделали зоной всю страну...
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21.09.2021 09:44 Ответить
к сожалению, таких очень много. На Шустере после слов Арахамии, что Денисова защищает не права человека, а права олигархов - в зале были бурные овации.

Нариду отлично заходит эта псевдоборьба с олигархами.
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21.09.2021 14:54 Ответить
Вам билет в Венесуэлу купить? Ну чтобы вы наглядным образом увидели все свои мечты?)))
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21.09.2021 09:57 Ответить
Це скільки ? Тисяч 20 ??
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21.09.2021 17:29 Ответить
А фиг его знает))) Никогда даже не интересовался))) Но ради такого эксперимента, и с обязательным условием "билет взамен на украинский паспорт", чтобы оно там и осталось, можно и скинуться))) Тюрьма или ликвидация это слишком просто) Такие должны на себе испытать все "прелести" своих фантазий))) Еще можно и сьемочную группу организовать, чтобы все наслаждались этим процессом) Ну типа как при просмотре вот этого https://youtu.be/vAIZBSwMad0?t=2
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21.09.2021 18:48 Ответить
- В чому різниця між мавпою звичайною і "зеленою", на місці пілота?
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...

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21.09.2021 21:29 Ответить
Кто бы сомневался, что Коломой получит выгоду от закона, который лично согласовывал с Арахамией.
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21.09.2021 09:34 Ответить
А навіщо тоді цей закон, якщо олігархи отримають вигоду, він же нібито проти олігархів. Це якийсь абсурд.
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21.09.2021 09:34 Ответить
Запасайтесь попкорном, дальше будет интересней

Олигархи и дальше будут выдумывать законы что б им сложнее жить было

ну и что что абсурд, народу то нравится
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21.09.2021 09:38 Ответить
Який глузд ви хочете почути від арахамії хламидії, це хвороба, яку потрібно лікувати
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21.09.2021 12:29 Ответить
Арахамія! Хто-б сумнівався в тому, що "Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации"! Адже писався цей "закон" саме під них і під їх контролем!!! Не виключено, що сам текст готувався їх юридичними службами, бо ви до влади привели таких недоумків, що два слова докупи зліпить не можуть!!!
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21.09.2021 09:34 Ответить
Нерозумне дитя! Звідки йому знати, що закони повинні прийматися не на користь окремої групи людей чи клану.
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21.09.2021 18:13 Ответить
Все він розуміє! Просто за "нерозуміння" платять гарні гроші!
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21.09.2021 18:41 Ответить
ну бородатая бабушка точно в их числе...
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21.09.2021 09:36 Ответить
Поэтому надо все у олигархов отбрать и раздать народу.
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21.09.2021 09:36 Ответить
Сколько надеешься получить?)))
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21.09.2021 09:49 Ответить
В 1917-ому, такі як ти, вже одібрали і поділили. не так давно Венесуела зробила теж саме. Ти, придурь, куди хочеш - в СРСР чи Венесуелу?
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21.09.2021 10:14 Ответить
Зимбабве туда же.
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21.09.2021 10:41 Ответить
Надо повторить, мудила ты картонный. Слава Ленину!
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21.09.2021 13:13 Ответить
Думаєш, що ти будеш з маузером і в шкірянці? а раптом в смердючі канаві з кулею в пузі?
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21.09.2021 14:52 Ответить
До речі, бидло, ти порушуєш Закон про декомунізацію, згадуючи цього картавого виродка.
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21.09.2021 15:09 Ответить
То может Ленина не было?
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21.09.2021 17:35 Ответить
Так і сталін з гітлером були, тільки поклоняються їм виродки, садисти та ідіоти.
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21.09.2021 18:33 Ответить
а ты кому поклоняешься даун
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21.09.2021 21:36 Ответить
Поклоняюся?!!! Я ж не ідіот.
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21.09.2021 22:19 Ответить
ты как раз идиот
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22.09.2021 10:49 Ответить
Ідіот, що нікому не поклоняюся?!!! Сходи до психіатра.
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22.09.2021 17:38 Ответить
Зеленский и Ермак объявили войну Разумкову
21 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3



Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, это админресурс, который позволяет офису президента прямо влиять на любой телеканал и крупное СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг Слуги народа не смогут.


Зеленский и Ермак объявили войну Разумкову: фракция Слуга народа рассмотрит замену главы аппарата Верховной Рады

Прямо сейчас началось заседание фракции Слуга народа в бизнес-центре Парковый, на котором глава фракции Давид Арахамия предпримет попытку собрать голоса за назначение нового главы аппарата Верховной Рады.

Об этом написал в понедельник вечером в Фейсбуке журналист и общественный активист Юрий Бутусов.

Ситуация беспрецедентная. Дело в том, что Арахамия не имеет права рассматривать вопрос о назначении главы аппарата, согласно статье 8 закона о регламенте Верховной Рады этот вопрос может ставить в повестку дня, предлагать назначение может исключительно один человек - председатель Верховной Рады.

Зачем же такой вызов? Очевидно, таким образом, Слуги народа решили отреагировать на сегодняшнее заседание согласительного совета, которое болеющий Разумков провел дистанционно, по видеосвязи.

Разумеется, действия Арахамии производятся по отмашке офиса президента, который рассчитывает на этой неделе продавить голосование по закону об олигархах.

И для этого надо как минимум сделать зам главы ВР Стефанчука исполняющим обязанности председателя, а оптимально - убрать Разумкова с поста вообще. Однако Разумков показал, что не собирается выпускать из рук управление работой парламента.

Судя по действиям Арахамии, Зеленский и Ермак, которые продавливают закон об олигархах, пока не могут собрать достаточное количество голосов Слуг народа за отставку Разумкова. Поэтому они сознательно провоцируют конфликт, чтобы Разумков начал персонально бить по Стефанчуку, Арахамии, Ермаку, чтобы создалась токсичная ситуация, в которой фракция Слуг народа уже не могла идти на компромисс и продолжать поддерживать Разумкова.

Поэтому Арахамия бьет по Разумкову под видом сбора голосов не против него самого, а против главы аппарата.

Если будет продавлено это голосование - значит Разумков проиграл, и в следующий раз соберут голоса уже против него самого.

Что ж, посмотрим, как отреагируют Слуги народа на самый важный вопрос, ради которого их экстренно собрали в Парковом. Если Слуги народа сдадут Разумкова по требованию офиса президента, значит фракцию станет гораздо легче склонять и по любому другому поводу.

Офис президента ведет дело к новому расколу Слуг и изгнанию Разумкова из фракции и с поста, о чем уже много месяцев вещают пропагандисты Банковой.

Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, это админресурс, который позволяет офису президента прямо влиять на любой телеканал и крупное СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг Слуги народа не смогут. Поэтому примирение офиса с Разумковым уже невозможно, сегодняшние события - один из первых шагов будущей парламентской и президентской кампании.
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21.09.2021 09:37 Ответить
ошибки в тексте- "...для дЕрьмака и Ишака..."
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21.09.2021 13:12 Ответить
Бородатая бабушка точно получит выгоду
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21.09.2021 09:37 Ответить
Таке враження неначе Арахамія угрожає тим гадкім нєгадяям які йому цинічно в штани понасирали ще й ляжки побдрищували і шо вони горько пожалєють в содєяной глупості.
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21.09.2021 09:38 Ответить
Тобто порушувати регламент, Конституцію і міжнародні зобов'язання стосовно прав людини для Арахамії нормально? Коли ж ви, суки (літературне, означає самку собаки) навчитесь жити в ранках Закону? Чи для цього вам потрібно цей Закон на зоні вивчити?
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21.09.2021 09:40 Ответить
Поэтому вы так и рвете ж..опу, чтобы быстрее его принять...
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21.09.2021 09:47 Ответить
мы знаем, чей ты слуга, капуцин.
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21.09.2021 09:48 Ответить
Безуглая, агрохимия...

Привели зебилы к власти себе подобных идиотов.
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21.09.2021 09:50 Ответить
Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - "слуга народа"" Арахамия. А ведь прав же, мерзавец,-

все что делалось в Украине и делается -
во имя олигархов,
для олигархов, для блага олигархов. Но, позакону сообщающихся сосудов: если где-то прибавлялось, то где-то убавлялось - нищало население и обустраивалось зарубежье...
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21.09.2021 09:51 Ответить
@Мне кажется, общество видит, кто - слуги народа, а кто - слуги олигархов @

Арахамия.

Возможно Арахамия не знает, что словосочетание "Слуги народа" очень любил Сталин.

В своей речи Сталин, в частности, сказал: "Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет", а народ, соответственно, имеет полное право "прокатить на вороных" того депутата, который "свернул с дороги" и более не чувствует себя "слугой народа".
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21.09.2021 09:53 Ответить
Интересно, у нас есть телеканал, который не принадлежит олигархам?
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21.09.2021 09:56 Ответить
Суспильне.
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21.09.2021 14:56 Ответить
Олигархи получат выгоду от подобного "закона"

поддонки зеленые
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21.09.2021 09:57 Ответить
Опять им выгода будет,у нас уже нечем им платить,останавитесь болваны.
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21.09.2021 09:58 Ответить
Мы даже знаем фамилии тех кто получит выгоду 😁😁😁😁😁
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21.09.2021 09:58 Ответить
УДОТ!!!

Ты свою двухчасовую встречу с Коломойским на стадионе задеклориловал?
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21.09.2021 09:59 Ответить
Anton Shvets

14 ч. ·

Расскажу вам подробно о том, как Беня простит себе 5,5 миллиардов долларов и поссорит нас с США. В ближайшие две недели.

Это лонгрид, заваривайте люки, усаживайтесь поудобней. Тут рассказ о том, как украинские коррумпированные судьи и Коломойский начнут влиять на судебную систему США.

Как известно у Коломойского сейчас идут слушания в суде штата Делавер в США. За отмывку денег и много за что еще. По части вопросов слушания были американским судом приостановлены ДО получения соответствующих ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ решений украинских судов. Точный список дел пока получить мне не удалось. Важно, что Делавер ждет окончательных решений, приостановка связана с промежуточными решениями украинских судов. Все эти промежуточные решения были Коломойским обеспечены при помощи порешанных коррумпированных украинских судов. Часть из этих дел добрались ОЧЕНЬ оперативно до Верховного суда. Наверное, звезды сошлись или суммы в платежках. Сошлись.

В ближайшее время нас ждут два заседания Верховного Суда по делам Коломойского, в которых прямо указано, что они для Делавера. Я не шучу, прямо в материалах дела пишут, что по поводу Делавера беспокоим вас, дорогой украинский суд. Помощь нужна американской Фемиде, не справляется она сама, не хочет верить, что Коломойский Игорь Валерьевич честный человек. Потому надо по дельцу решение вынести.

Дела эти удивительны и фабулы в них необычайные. Коломойский хочет, чтобы украинские суды дали ему справку для американского суда, что он человек честности кристальной. Потому ферросплавные заводы подали иски в украинские суды с требованием признать, что они честные заемщики и деньги из Привата не выводили, а если и выводили, то за все расплатились. Схема Коломойским в Привате использовалась простая - ферросплавный завод берет кредит и выводит бабки Бене. Дальше кредит берет фирма однодневка и расплачивается по кредиту ферросплавного завода. Почему? Потому что может. Дальше другая фирма однодневка берет кредит и расплачивается по кредиту первой. И так до бесконечности, точней до национализации, когда этот цирк прекратили. Так вот ферросплавщики говорят, что по их кредиту кто-то расплатился, а кто и почему им плевать и как там дальше было их не интересует. А значит заемщики они честные, деньги за них кто-то вернул и к Коломойскому претензий быть не должно.

Естественно, суды первой и второй инстанций с радостью справочку такую Коломойскому выписывают, тем более что для Коломойского это не дорого. Итого есть решение первой инстанции в пользу Коломойского и есть решение апелляции в пользу Коломойского. Что остается? Правильно - кассация, то есть Верховный суд. Как известно у нас судебной системе прецедентной практики нет, но решения Верховного суда имеют фактически прецедентную силу. И вот два таких решения Коломойский хочет получить в ближайшее время, чтобы потом было проще и дешевле. Или хотя бы одно. Прецедент то вот он, красивый и чистый.

Первое слушание в Верховном суде будет в эту среду 22 сентября в 09:30 (№ 910/12559/20). Судді: доповідач: Берднік І.С., учасники колегії: Міщенко І.С., Зуєв В.А.

С этими судьями у Бени, как люди говорят, контакта нет, но тут на помощь Коломойскому приходит Офис Президента в лице господина Смирнова, который в ОП отвечает за судебку. И Смирнов давит на судей и на суд в общем, чтобы они решение в пользу Коломойского вынесли, дали ему прецедент для других украинских судов и справочку с мокрой печатью для суда штата Делавер, что Коломойский честный человек.

Хочу обратится к уважаемым судьям Кассационного хозяйственного суда и сказать следующее. Круги на этом пруду не затихают никогда. В США судебная система и ее независимость, это священная корова, которая решает кто будет следующим президентом США и много других вещей. Весь механизм американской государственности строится на уважении к судебной системе. И там судья, за смешки в зале суда или в трансляции даже, двушку может накинуть не глядя. И все принимают такие правила, потому что в США так заведено испокон веков. И вот эту систему вам дорогие судьи Смирнов предлагает нахлобучить. Нахлобучить нагло и дерзко, своим судебным решением Коломойскому справочку выписав, чтобы в американском суде ее показать.

Понятно, что сейчас для судьи из штата Делавер всё это далеко и непонятно, какой-то банк, какие-то заводы, какие-то кредиты, какой-то украинский олигарх. Кто кому доктор выяснять сложно, дел десятки, фирм сотни, кредитов тысячи. И сейчас то они ваше, дорогие судьи, решение могут в работу взять.

Но все решения и все документы, поданные в американский суд, будут учтены и подшиты. Включая решения первой и второй инстанций и ваше кассационное по делу № 910/12559/20. Рано или поздно информация с именами, фамилиями, данными прослушки и связей от Эшелона и Палантира, с отчетами грантовых организаций (заботливо переведенными на английский), а возможно и с показаниями каких-то людей будут доставлены в США. Попытки нахлобучить священную американскую корову будут замечены, вызовут ярость, гнев и желание отомстить. Что там в итоге с Коломойским будет неясно. Но я могу сказать, что на судьбы украинских судей, жало которых Коломойский воткнет в американскую Фемиду, это повлияет самым прямым образом. В лучшем случае будут санкции, в худшем расследование ФБР и международный ордер на арест.

Я понимаю, какое давление развил Смирнов на судей Верховного хоза, но подумайте о своем будущем и о будущем своих детей (санкции лупят всей семье часто). Очень верю, что вы примете решение в интересах права и законности, в интересах народа Украины.

Есть и другое заседание по той же самой теме от Коломойского и тоже в Верховном суде. (№ 910/14224/20). По тем же самым вопросам почти и тоже прецедент дает. Это дело будет рассматриваться 5 октября в 11:45. Тут я уже обращаться к судьям не буду - потому как дело это попало к судье Богдану Львову, верному другу Коломойского и постоянному участнику его сосичных вечеринок. Богдан Львов метит на главу Верховного Суда в нашей стран
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21.09.2021 10:05 Ответить
Окружной суд США Южного округа Флориды (U.S. District Court for the Southern District of Florida) с сентября 2021 г. начнет рассмотрение иска Министерство юстиции США о конфискации имущества и коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо, которая по их утверждению приобретена с использованием средств, НЕЗАКОННО ПРИСВОЕННЫХ ИЗ ПРИВАТБАНКА В УКРАИНЕ.

Объекты, подлежащие конфискации: офисная башня, известная как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе. известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более $60 млн
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21.09.2021 14:23 Ответить
Как всегда и было в Украине - "честнейший" человек Беня честным трудом вывел из ПриватБанка 5 млрд., только расплачиваться за него должен украинский народ
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21.09.2021 15:14 Ответить
Нарушения регламента сущие пустяки по сравнению с нарушениями Конституции и международного права.
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21.09.2021 10:07 Ответить
Таке враження, що вони з прабабусями дивились кіно про більшовиків і Леніна, чи слухали лекції в КНР. В їхніх головах, "ІНТЕРНАЦІОНАЛ " . Довольно кровь сосать вампиры, тюрьмой,налогом нищетой!. У вас-вся власть все блага мира, а наше право-звук пустой!. Мы мир построим по-иному..
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21.09.2021 10:20 Ответить
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21.09.2021 10:21 Ответить
Олигархи- это еще как сказать, а вот человек бомжеватого вида Арахамия явно попытается поправить свое материальное положение...
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21.09.2021 10:26 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
50 мин



"Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - Арахамия " Заставь дурака Богу молится ... Мы знаем, чьи вы слуги
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21.09.2021 10:35 Ответить
У НИХ И В АПОКАЛИПСИС БУДЕТ ВЫГОДА !!!!
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21.09.2021 10:42 Ответить
Арахамія ти звичайний пізд @бол.
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21.09.2021 10:59 Ответить
так вот ты какой закон про олигархов... от олигофренов))))

хламидия сама того не подозревая раскрыло всю суть торопливо пропихаемой уйни )))))
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21.09.2021 11:10 Ответить
Организо́ванная престу́пность - это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах[1].
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21.09.2021 11:19 Ответить
Жгучее желание дать ему по репе с носока, шлюха конченная
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21.09.2021 11:49 Ответить
А зачем ? Зелебобики это болезнь которой мы должны переболеть , что бы на следующих выборах любому кто пообещает зарплату учителям выше чем в Германии со старта били морду , а для этого нужны и голодные бунты и полный бардак , так что такие зебилы как Арахамия или Коля Оболонский все правильно делают и когда довольные зебилами люди начнут их отлавливать и вешать на Майдане ,это будет означать , что мы этот урок усвоили.
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21.09.2021 14:14 Ответить
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21.09.2021 14:06 Ответить
Олигархи уже давно получили выгоду от прихода этих дебилов к власти .
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21.09.2021 14:07 Ответить
Это он имеет в виду своих зеленых олигархов.
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21.09.2021 14:19 Ответить
Обязательно получат.
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21.09.2021 14:44 Ответить
Все верно, олигархи получат выгоду, а население получит полную автократию, по типу России.......Путин повел аналогичную деолигархизацию, в начале 2000-х .

Украина получит недемократический режим , без свободных СМИ, основанный на сильной централизованной власти одного лица или группы лиц , без политической конкуренции.
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21.09.2021 14:50 Ответить
Охренеть, как здорово! Что же вы тянули с этим целых 2 года? Олигархи, так те вообще в шоке, счастье-то какое им привалило! А то грозились, что бороться с ними будете. Так бы сразу и сказали.
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21.09.2021 14:52 Ответить
+ 5
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21.09.2021 17:42 Ответить
Минкульт предлагает отменить перенос выходных дней из-за праздников

Зеленые скоты хотят не дать людям отпраздновать украинские праздники - День Конституции (28 июня), День независимости Украины (24 августа), День Украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября)
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21.09.2021 14:59 Ответить
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21.09.2021 17:39 Ответить
Президентський законопроєкт про олігархів не покликаний боротися із впливом багатіїв на високопосадовців. Мета цього документа - ще більше посилити контроль Банкової над усіма гілками влади. Про це в етері програми "Час новин. Підсумки" з Віталієм Ковачем заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.
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21.09.2021 17:40 Ответить
Олигарх - это пустой эмоциональный вскрик, типа "ты негодяй!"

Для начала введите нормативное определение "олигарх" с критериями, подлежащими численному измерению.
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21.09.2021 17:43 Ответить
в політології - є. В юриспунденції це зробити складно, якщо взагалі можливо...
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21.09.2021 18:11 Ответить
Та запросто, "пахан-рецидивіст"
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21.09.2021 18:19 Ответить
Политологию к делу не подошьёшь!
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21.09.2021 18:44 Ответить
Олигарх -это супер корупционер, который пошёл дальше чем просто корупционер. Его ни что в жизни не остановило, даже многократное нарушение закона. Не путайте олигархов с мультимиллионерами и миллиардерами. Те в политику не лезут. Предпринимательство основанное на нестандартных решениях лежало в фундаменте их обогащения.
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21.09.2021 18:37 Ответить
І оці , так би мовити, "діячі" на зразок арахаміі керують державою.Жах!
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21.09.2021 18:51 Ответить
Арахамия сказал, что этот закон олигархам побоку. А зачем принимать тогда такие дебильные законы на которые всем наплевать?
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21.09.2021 20:16 Ответить
Обмовка по Фрейду - Закон в інтересах олігархів.
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21.09.2021 20:36 Ответить
Якийсь абсурд, що олігархам вигідний закон, а тим хто служить олігархам закон невигідний. Їх вигоди взаємопов'язані.

Крім того, не може Зеля, який служить олігарху, шкодити сам собі.
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21.09.2021 21:57 Ответить
Так они специально это и делают, чтоб олигархам ещё лучше жилось, а на народ им просто наплевать.
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21.09.2021 22:29 Ответить
Нехай Абрахамія зачитає пункти закона які юудуть заважати Зе служити свому олігарху. І нехай розкаже про механізм як ці пункти будуть заважати.
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22.09.2021 02:43 Ответить
 
 