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Завладение 4 млн грн средств воинской части на Сумщине: прокуроры САП направили дело в суд

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Завладение 4 млн грн средств воинской части на Сумщине: прокуроры САП направили дело в суд

В суд направлено дело в отношении бывшего начальника финансового службы воинской части на Сумщине, обвиняемого в завладении 4 млн грн средств воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве сообщили, что 17 сентября 2021 прокуроры САП по результатам досудебного расследования детективов НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области, который в сговоре с другими лицами завладел денежными средствами воинской части на сумму почти 4 млн гривен.

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"Так, по данным предварительного расследования, начальник финансовой службы в начале ноября 2014 г. завладел денежными средствами, которые принадлежали воинской части как распорядителю бюджетных средств, перечислив на собственный карточный счет и на карточные счета других физических лиц, которые не были проинформированы о его преступных намерениях, денежные средства в сумме 4 267 495,39 гривен. Часть этих средств, а именно 3 448 876,87 гривен, он снял со счетов с использованием платежных карточек на имя других физических лиц", - рассказали в САП.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Завладение 4 млн грн средств воинской части на Сумщине: прокуроры САП направили дело в суд 01
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7 лет пожил нормально, теперь все, лафа кончилась. 25% зарплаты будь добр, каждый месяц отрывай от себя. и так будет с каждым!
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21.09.2021 09:45 Ответить
в Цензор беглый афганцы взялся на работу наборщики теста?
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21.09.2021 09:59 Ответить
 
 