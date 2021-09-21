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Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине: Встречи будут проходить в онлайн режиме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине: Встречи будут проходить в онлайн режиме

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by начинает работу сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Фонда в Украине Вахрам Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", - сказал он.

Степанян уточнил, что встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

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Автор: Богдан Гуньковський
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МВФ по традиції буде вимагати підняти ціну на газ для населення до ринкового європейського рівня? Скільки там вже ціна, 900 баксів за 1000 кубів?
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21.09.2021 09:50 Ответить
Хто всрався у зебілів - мвф! Не подобається мвф - заробляйте самі, немає чого просити кредити
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21.09.2021 10:48 Ответить
Не давайте этим зеленым ********* денег. Они их все равно разворуют.
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21.09.2021 10:44 Ответить
 
 