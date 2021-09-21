Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине: Встречи будут проходить в онлайн режиме

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by начинает работу сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Фонда в Украине Вахрам Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", - сказал он.

Степанян уточнил, что встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

Читайте: У "слуг народа" отдельная повестка дня в виде "лотерейки" Гетманцева и "игорки" Арахамии: нужно рассматривать вопросы, волнующие общество, - Порошенко