10 уроков Форума издателей-2021 от гендиректора "Фолио" Красовицкого: В привычном формате мероприятие не состоялось, защита рынка от книг из РФ не снята с повестки

Из-за отношения власти к издателям, библиотекам и книготорговцам по остаточному принципу в отрасли сложилась плачевная ситуация. Все звенья и цепи книжного рынка нужно срочно реанимировать.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Далее он приводит десять уроков, которые вынес из состоявшегося Форума издателей-2021.

1. Форум фактически не состоялся в привычном для издателей формате главного праздника года.

2. Есть несколько причин для этого: дорогие площади, неправильное здание, отсутствие рекламы, отсутствие оффлайн главного гостя Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, ценовые войны интернет-трейдеров, дождь, платные билеты, ковид.

Все, кроме 2 факторов (дождь и ковид), можно было исправить системной работой организаторов Форума.

3. За 2 года изменилась вся структура и даже идеология книжного рынка. Впереди всего стоят скидки и удобство.

4. Массовые мероприятия в области могут выигрывать при следующих преимуществах:

- живое общение с интересными личностями;

- автографы;

- новинки в большом количестве;

- межотраслевое объединение форматов;

- мегазвезды мирового масштаба;

- удобство логистики.

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5. Издатели, которые рассчитывали улучшить собственную экономику за счет Книжного Арсенала и Букфорума, проиграли.

6. Издание книг к выставкам больше не тема. Издание к сезону - тема минимальна. Оптимизация тиражей в сторону уменьшения - к сожалению, тема.

7. Розничные продажи через магазины на стрит-ритейле - все больший риск, учитывая новые потенциальные карантины.

8. Разговор издателей с первыми лицами государства о "скорой помощи" в зоне бедствия - перезрела.

9. Отношение к издателям, библиотекам, книготорговцам по остаточному принципу власти всех поколений и партий завело нас в ситуацию срочной потребности в реанимации всех звеньев и цепей книжного рынка.

10. Бюджет-2022, который имеет в себе заложенные дальнейшие проблемы для отрасли, нужно серьезно "усовершенствовать", но об институциональной поддержке изменений к бюджету 2021 депутаты должны позаботиться уже сейчас.

"И да, защита рынка от книги из России, электронного пиратства и бумажного контрафакта- не сняты с повестки дня", - резюмировал Красовицкий.