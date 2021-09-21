Загребельская перечислила ряд негативных последствий в случае, если решение ОАСК по "Укрнафте" останется в силе

Бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская перечислила последствия, которые повлечет за собой оставление в силе решение ОАСК по "Укрнафте".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Загребельская перечислила часть последствий, которые повлечет за собой оставление в силе решение ОАСК по "Укрнафте", которым судьи из Окружного фактически запретили АМКУ во время своих расследований использовать собранные НАБУ доказательства.

Во-первых, по словам Загребельской, десятки штрафов АМКУ за тендерные сговоры, доказательная база по которым была передана с НАБУ, окажутся под реальной угрозой почти гарантированной судебной отмены. Вместе с криминальными производствами НАБУ, где в подозрениях есть ссылки на такие решения АМКУ.

Во-вторых, на сотрудничестве между АМКУ и НАБУ в расследованиях можно поставить крест, пока не изменят закон, то есть надолго.

В-третьих, АМКУ не сможет больше доводить нарушения, в которых фигуранты использовали минимальные средства конспирации.

"Говорят, Владимир Зеленский, когда узнал об этом решении, которое ОАСК вынес за день до наложения АМКУ штрафа на топливный картель Коломойского, - разозлился или сделал вид, что рассердился. И даже подал наконец законопроект о ликвидации ОАСК. Но что-то пошло не так: ОАСК так и не ликвидировано, а решение ОАСК - действующее", - написала она.

Загребельская напомнила, что апелляция рассмотрит жалобу АМКУ на это решение сегодня в 12:10 на Московской, 8 (символически): "В 11:30 там собираются неравнодушные, чтобы показать, что есть те, кому не все равно.

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Поскольку для Коломойского цена вопроса в этом деле - 4,7 млрд. грн. штрафа. А для нас - в дополнение к этой сумме, другие прошлые и потенциальные штрафы на других нарушителей, уголовные производства, которые на них базировались, и окончательная беспомощность окончательно беззубого АМКУ".

"Деолигархизация - не самоцель. Это процесс. Признаками начала которого является то, что чиновники в разных ведомствах во время своей работы начинают руководствоваться законом и интересами общества, а не "заказами" от олигархов.

Деолигархизацию нельзя "запустить" принятием одного, даже абсолютно совершенного, закона. Что мы видели на примере США, когда акт Шермана после принятия несколько лет подряд использовался в защиту баронов-разбойников. И только после прихода Рузвельта получил новую жизнь. Кстати, через несколько десятков лет его применения вновь было переосмыслено и ослаблено. И сейчас американцы вновь планируют это пересмотреть, вернув ему бывшую жесткость и влияние.

У нас в основном также уже есть все необходимые законы. Однако, как показывает сегодняшний судебный процесс, пока нет своего Рузвельта", - добавила она.

Подробнее о деле можно ознакомиться по ссылке.