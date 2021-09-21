Блокирование судебной реформы: Совет судей объявил новый конкурс в Этический совет, - адвокат Маселко

Совет судей единогласно принял положение о порядке избрания членов в Этический совет и объявил о принятии документов от кандидатов с 22.09 до 21.10.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"О чем это говорит? Что жесткая реакция президента, международников и общественности на саботаж и попытку заблокировать реформу заставила Совет судей дать заднюю. Но они не отказались от идеи затянуть процесс создания этого Совета. Об этом свидетельствует даже сегодняшнее решение. Несмотря на то, что все сроки уже пропущены, а процедура набора фактически повторяется, то целый месяц на подачу документов очевидно выглядит как затягивание", - рассказал он.

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"Ну и все это снова подтверждает, что затягивание возникло не из-за закона, а саботажа Совета судей, который мог утвердить все процедуры еще 11 августа, но сделал это только сейчас. Ясно одно. Попыток заблокировать реформу будет еще много, но будут ли они успешными зависит в первую очередь от реакции президента. Ну и общественность должна пристально следить и реагировать", - резюмировал Маселко.

Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.