РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14116 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Судебная реформа
2 908 10
судебная реформа (1534) Совет Судей (69) Маселко (92)

Блокирование судебной реформы: Совет судей объявил новый конкурс в Этический совет, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блокирование судебной реформы: Совет судей объявил новый конкурс в Этический совет, - адвокат Маселко

Совет судей единогласно принял положение о порядке избрания членов в Этический совет и объявил о принятии документов от кандидатов с 22.09 до 21.10.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"О чем это говорит? Что жесткая реакция президента, международников и общественности на саботаж и попытку заблокировать реформу заставила Совет судей дать заднюю. Но они не отказались от идеи затянуть процесс создания этого Совета. Об этом свидетельствует даже сегодняшнее решение. Несмотря на то, что все сроки уже пропущены, а процедура набора фактически повторяется, то целый месяц на подачу документов очевидно выглядит как затягивание", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Член комитета ВР Маслов о провале отбора в Этический совет: Судьям не понравилось, что у их голосов меньший вес, чем у представителей международных партнеров

"Ну и все это снова подтверждает, что затягивание возникло не из-за закона, а саботажа Совета судей, который мог утвердить все процедуры еще 11 августа, но сделал это только сейчас. Ясно одно. Попыток заблокировать реформу будет еще много, но будут ли они успешными зависит в первую очередь от реакции президента. Ну и общественность должна пристально следить и реагировать", - резюмировал Маселко.

Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

Блокирование судебной реформы: Совет судей объявил новый конкурс в Этический совет, - адвокат Маселко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Да посадите уже этих трутней ! Сколько можно терпеть эту мафию ???
показать весь комментарий
21.09.2021 10:09
+2
Своя рубашка ближе к телу, вот и вся судейская этика.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:12
+2
Рехволрма Порошенко. Я ще тоді, коли її приймали писав що, таке і буде.
показать весь комментарий
21.09.2021 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да посадите уже этих трутней ! Сколько можно терпеть эту мафию ???
показать весь комментарий
21.09.2021 10:09 Ответить
Дякуючі судовій реформі Порошенко ви тепер можете тільки бульки носом пускати але ніяк не можете вплинути на їх рішення.
показать весь комментарий
21.09.2021 11:31 Ответить
Своя рубашка ближе к телу, вот и вся судейская этика.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:12 Ответить
немає нічого дивного, що судова банда затягує процес і блокує судову реформу. Повірте, якби цей бунт проходив без погодження в ОПУ, то вся ця судова мафія вже-б активно обживала "покої" діда Лук'яна. Значить, іншій мафії, це так потрібно для міжнародної картинки.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:19 Ответить
Кто мешает зе-упырю разогнать этих бездельников из совета судей? Никто! Поэтому нужно гнать зеленую гниду, которая творит беспредел в стране
показать весь комментарий
21.09.2021 10:43 Ответить
Рехволрма Порошенко. Я ще тоді, коли її приймали писав що, таке і буде.
показать весь комментарий
21.09.2021 11:30 Ответить
Але з вокзалів в кабінети суддівсько/ригівську вертикаль повернув не порох, а пригальмований пастор.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:08 Ответить
А хіба вона кудись дівалася аби її повертали? Парочка звільнених незаконним шляхом не рахується. То, було зроблено умисне, аби вони могли повернутися рішенням суду з компенсацією. Після того, як лохи заспокояться.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:50 Ответить
Сиділи на валізках, особливо свіжопризначені в всу.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:28 Ответить
Тому що, попередньою судовою реформою Порошенко зробив судей непідконтрольними і безвідповідальними. Жодна посадова чи вибірна особа наразі не здатна ніяк вплинути на суддівський клан. Вони повністю автономні.
показать весь комментарий
21.09.2021 11:29 Ответить
 
 