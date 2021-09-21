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Общее число жертв COVID-19 в США достигло уровня испанки, самой тяжелой пандемии в новейшей истории

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Общее число жертв COVID-19 в США достигло уровня испанки, самой тяжелой пандемии в новейшей истории

В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса превысило число жертв пандемии испанки. Рубеж совпал с новой волной тяжелых заболеваний и госпитализаций от COVID среди в основном невакцинированных людей в южных и средне-западных штатах США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Эксперты предупреждают, что распространение штамма "Дельта" приводит системы здравоохранения в наиболее пострадавших штатах к кризису и ставит под угрозу экономическое восстановление США.

По их словам, политические разногласия по поводу ношения масок, обязательной вакцинации и повторных прививок продолжают осложнять борьбу с пандемией и рискуют ее затянуть.

Согласно последней оценке Университета Джона Хопкинса, число умерших от COVID в США составило 675 446 человек. Это примерно столько же, сколько общее число смертей в США от испанского гриппа, самой тяжелой пандемии в новейшей истории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 может предотвратить 1 млн смертей, - главный инфекционист США Фаучи

Точных подсчетов в начале XX века не проводились, но по приблизительным расчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний США от него в Соединенных Штатах погибли порядка 675 тысяч человек. При этом по всему миру погибли не менее 50 млн человек.
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Топ комментарии
+9
А Путин - *****. И никуда от этого не деться.
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21.09.2021 10:11
+9
Тонко, тогда вакцин вообще не было.
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21.09.2021 10:14
+7
Только нужно указывать, что население США перед испанкой (1917-й год) - 103 миллиона, население США перед ковидом (2019-й год) - 328 миллионов.
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21.09.2021 10:14
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"самая лучшая страна" в мире обосралась больше чем нищая Украина, Вьетнам, Камбоджа и прочие.

Что еще раз говорит о том, что США - это не пример для подражания.
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21.09.2021 10:08 Ответить
А Путин - *****. И никуда от этого не деться.
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21.09.2021 10:11 Ответить
В основном жертвы были не от испанки, а от вакцины, которую тогда использовали...
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21.09.2021 10:09 Ответить
Тонко, тогда вакцин вообще не было.
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21.09.2021 10:14 Ответить
Тогда было начало аспирина
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21.09.2021 10:38 Ответить
да что ты говоришь))) а от тифа военных кололи
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21.09.2021 10:55 Ответить
Вакцина від тифу вперше застосована у квітні 1943 року у США , а ти тут про першу світову байки розказуєш .... ніхто не заперечує факт існування деяких вакцин до появи іспанки ; просто коли ця хрінь людей косити почала ніхто навіть збудника не міг визначити , не те що вакцину від неї розробити ; пра-пра-правнуки іспанки і досі нам з тобою іноді настрій паскудять у вигляді нового штаму грипу . То від якої там "антиіспанської вакцини " солдати на полях першої світової загиналися ?
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21.09.2021 12:06 Ответить
Від суміші гною з важкими металами.
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21.09.2021 18:42 Ответить
"Хотя сегодня по-прежнему неясно, кто первым ввел человеку вакцину, приготовленную на основе убитых тифозных бактерий, известно, что в 1896 г. британский бактериолог Алмрот Райт опубликовал статью, в которой объявил, что человек, получивший инъекцию мертвыми сальмонеллами, обладает эффективной защитой против заболевания."

А раніше ще такі експерименти проводилися.
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21.09.2021 18:45 Ответить
и вообще общеизвестный факт, что первая вакцина появилась в конце 18го века
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21.09.2021 10:58 Ответить
І прикинь , допомогла людям віспу побороти ((
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21.09.2021 12:07 Ответить
маячня
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21.09.2021 18:40 Ответить
Що саме маячня ? Що ти віспою не перехворів або від неї на небесах не опинився ?
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21.09.2021 18:52 Ответить
Що віспу поборола вакцинація.
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23.09.2021 12:43 Ответить
Добре ! Віспу побороли дієтичне харчування та відмова від куріння Так згодиться ? Скільки тобі років ? Якщо більше за 40 то подивися на своє ліве передпліччя і знайди там два маленьких колоїдних рубці - це слід від щеплення від віспи , якщо молодший , то зрозуміло що у голові каша , бо завдяки вакцинації старших поколінь з 1982 року щеплення припинено по всьому світові .
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23.09.2021 15:16 Ответить
Тобто наявність рубця у когось на плечі доводить, що вакцинація перемогла віспу? Тоді за такою логікою наявність у тебе яєць доводить, що ти є гвалтівником.

Читай звіти ВООЗ того часу.

Станом на 1967й рік, коли розпочалася масова вакцинація у 60 країнах ("третього світу"), в більшості країн (розвинутих та тих, що розвиваються) своїх випадків віспи вже не було зафіксовано. Цього (як і перемоги над іншими інфекційними захворюваннями) було досягнуто завдяки різкому зростанню якості життя людей.

Кілька років масштабної вакцинації в решті країн не дали результату. І тоді запровадили карантин: пошук, ізоляція і лікування хворих людей. Це справжній карантин, а не та дурня, що відбувається зараз в усьому світі, коли усіх без розбору поміщають в абсолютно однакові умови.
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23.09.2021 15:51 Ответить
Ти таки дурень ! Незалежно від того чи є у тебе яйця , чи ти їх собі відгриз (( Пояснювати таким як ти щось невдячна справа ! Так думаю що і "препіздєнт " твій кумир ! Всього доброго !
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23.09.2021 16:39 Ответить
Дуже аргументовано.
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23.09.2021 19:01 Ответить
Та ты шо. От гриппа? Мажь голову зелёнкой.
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21.09.2021 13:20 Ответить
Именно. В 1918 году возбудителем гриппа считалась бактерия.
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21.09.2021 18:42 Ответить
Только нужно указывать, что население США перед испанкой (1917-й год) - 103 миллиона, население США перед ковидом (2019-й год) - 328 миллионов.
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21.09.2021 10:14 Ответить
Та не в кількості населення справа , а відсоткові ідіотів у ньому - у державі яка першою у світі розробила якісні вакцини від ковід-19 рівень " отріцатєлів" зашкалює (( щось Ізраїль який мовчки вакцинувався сотнями тисяч покійників не захоронює .
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21.09.2021 10:35 Ответить
А у нас сотни тысяч покойников? И все от ковид?
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21.09.2021 10:39 Ответить
Кто его знает, но если сравнить количество населения Украины в 1990 м., и сейчас, то что то тут не так...
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21.09.2021 10:47 Ответить
а у вас і у нас вже п"ятдесят тисяч на населення у двадцять раз менше аніж у США ((( рахувати пропорцію ?
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21.09.2021 11:51 Ответить
Не все от ковид, некоторые от отсутствия мозгов.
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21.09.2021 12:41 Ответить
С одной стороны - да, тогда населения было в три раза меньше и плотность (а соответственно и скорость распространения) заметно ниже.

НО, с другой стороны - 100 лет назад и не было таких современных клиник, ни кислородных аппаратов, ни антикоагулянтов, ни эффективных противовоспалительных препаратов. Вполне можно предположить что сотни тысяч людей смогли пережить COVID именно благодаря более современной медицине.

В итоге абсолютно точное сравнение сделать не получится, но вполне можно предположить что уже на данный момент текущая коронавирусная пандемия сопоставима по опасности и ущербу с испанкой 100 лет назад. И это при том что пандемия еще не закончилась и неизвестно как долго будет еще продолжаться.
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21.09.2021 16:23 Ответить
Аккуратненько так: "в основном невакцинированных", а вот у нас 99% невакцинированных среди заболевших
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21.09.2021 10:33 Ответить
Огласите методику учета, то что в США аккуратно считают я не сомневаюсь, а вот на счет других стран большие сомнения. Скажите еще что в РФ прошли честные демократические выборы, а КНДР и КНР вообще никто не болеет ...
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21.09.2021 10:45 Ответить
В своїй більшості про моделювання та проведення однорідних статистичних досліджень мова не йде взагалі. Абсолютно різні підходи до збору статистичних даних про смертність від хвороби та від медичного втручання: якщо людині було встановлено діагноз ковід та вона померла від активізації своєї хронічної хвороби, списуються на ковід, а смерті після вакцинації практично всі списуються на наявність в особи хронічної хвороби, яка абсолютно не пов'язана з медичним втручанням (вакцинацією). Цим страждають усі країни США не являються виключенням
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21.09.2021 12:02 Ответить
Если бы в марте 2020 года на скорую руку не изменили протоколы определения причины смерти ("спасибо" ВОЗ), то "умерших от ковида" в США (да и во всем мире) было бы по крайней мере раз в 20 меньше. Но теперь даже прыщик на заднице - это осложнение ковида.
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21.09.2021 10:57 Ответить
ну и можно добавить . что тесты по ковиду к вакцинированным и не вакцинированным в США применяются разные по чувствительности
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21.09.2021 11:28 Ответить
Мене дивує, чому у наших новинах, коли кажуть про кількість людей, які захворіли на коронавірус в день, не кажуть , яка з них кількість вакцинованих. я думаю, що від 0 до 2%. Це була б нормальна агітація ЗА вакцинацію. Я , про всяк випадок, вакцинований Пфайзером в міській лікарні і маю сертифікат.
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21.09.2021 12:37 Ответить
 
 