Общее число жертв COVID-19 в США достигло уровня испанки, самой тяжелой пандемии в новейшей истории

В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса превысило число жертв пандемии испанки. Рубеж совпал с новой волной тяжелых заболеваний и госпитализаций от COVID среди в основном невакцинированных людей в южных и средне-западных штатах США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Эксперты предупреждают, что распространение штамма "Дельта" приводит системы здравоохранения в наиболее пострадавших штатах к кризису и ставит под угрозу экономическое восстановление США.

По их словам, политические разногласия по поводу ношения масок, обязательной вакцинации и повторных прививок продолжают осложнять борьбу с пандемией и рискуют ее затянуть.

Согласно последней оценке Университета Джона Хопкинса, число умерших от COVID в США составило 675 446 человек. Это примерно столько же, сколько общее число смертей в США от испанского гриппа, самой тяжелой пандемии в новейшей истории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 может предотвратить 1 млн смертей, - главный инфекционист США Фаучи

Точных подсчетов в начале XX века не проводились, но по приблизительным расчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний США от него в Соединенных Штатах погибли порядка 675 тысяч человек. При этом по всему миру погибли не менее 50 млн человек.