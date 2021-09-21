Общее число жертв COVID-19 в США достигло уровня испанки, самой тяжелой пандемии в новейшей истории
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В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса превысило число жертв пандемии испанки. Рубеж совпал с новой волной тяжелых заболеваний и госпитализаций от COVID среди в основном невакцинированных людей в южных и средне-западных штатах США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.
Эксперты предупреждают, что распространение штамма "Дельта" приводит системы здравоохранения в наиболее пострадавших штатах к кризису и ставит под угрозу экономическое восстановление США.
По их словам, политические разногласия по поводу ношения масок, обязательной вакцинации и повторных прививок продолжают осложнять борьбу с пандемией и рискуют ее затянуть.
Согласно последней оценке Университета Джона Хопкинса, число умерших от COVID в США составило 675 446 человек. Это примерно столько же, сколько общее число смертей в США от испанского гриппа, самой тяжелой пандемии в новейшей истории.
Точных подсчетов в начале XX века не проводились, но по приблизительным расчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний США от него в Соединенных Штатах погибли порядка 675 тысяч человек. При этом по всему миру погибли не менее 50 млн человек.
Пожалуйста, подождите...
Что еще раз говорит о том, что США - это не пример для подражания.
А раніше ще такі експерименти проводилися.
Читай звіти ВООЗ того часу.
Станом на 1967й рік, коли розпочалася масова вакцинація у 60 країнах ("третього світу"), в більшості країн (розвинутих та тих, що розвиваються) своїх випадків віспи вже не було зафіксовано. Цього (як і перемоги над іншими інфекційними захворюваннями) було досягнуто завдяки різкому зростанню якості життя людей.
Кілька років масштабної вакцинації в решті країн не дали результату. І тоді запровадили карантин: пошук, ізоляція і лікування хворих людей. Це справжній карантин, а не та дурня, що відбувається зараз в усьому світі, коли усіх без розбору поміщають в абсолютно однакові умови.
НО, с другой стороны - 100 лет назад и не было таких современных клиник, ни кислородных аппаратов, ни антикоагулянтов, ни эффективных противовоспалительных препаратов. Вполне можно предположить что сотни тысяч людей смогли пережить COVID именно благодаря более современной медицине.
В итоге абсолютно точное сравнение сделать не получится, но вполне можно предположить что уже на данный момент текущая коронавирусная пандемия сопоставима по опасности и ущербу с испанкой 100 лет назад. И это при том что пандемия еще не закончилась и неизвестно как долго будет еще продолжаться.