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С октября Индия возобновит экспорт вакцин от коронавируса, - министр здравоохранения страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

С октября Индия возобновит экспорт вакцин от коронавируса, - министр здравоохранения страны

Индия возобновит экспорт вакцин от COVID-19 с октября текущего года, через пять месяцев после того, как прекратила отправку поставок за границу, поскольку она боролась со смертельной волной инфекций.

Южноазиатский гигант, прозванный "аптекой мира", был основным поставщиком программы Covax, направленной на усиление иммунизации в более бедных странах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По данным министерства иностранных дел, экспорт прекратился в апреле, когда вирусная волна в Индии довела систему здравоохранения до предела и возник огромный спрос на уколы.

Министр здравоохранения Мансух Мандавия сказал, что более 300 миллионов доз вакцины будут произведены в октябре и один миллиард - в последние три месяца года.

"Индия возобновит экспорт вакцин ... чтобы выполнить обязательства Индии в отношении Covax", - говорится в заявлении Мандавия, передает AFP.

"Избыточные поставки вакцин будут использованы для выполнения нашего обязательства перед миром по коллективной борьбе с COVID-19".

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Начатая в январе кампания вакцинации в Индии медленно развивалась из-за нехватки вакцины и колебаний среди населения.

Но в последние недели темпы роста ускорились, и в настоящее время власти ежедневно делают от пяти до восьми миллионов прививок от коронавируса.

В минувшую пятницу в стране были зафиксированы рекордные 22 миллиона прививок от коронавируса в день в рамках специальной кампании по вакцинации к дню рождения премьер-министра Нарендры Моди.

Автор: Ірина Дашківська
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жаль степашка на новую куртку уже не накосит...
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21.09.2021 10:17 Ответить
непонятно другое - где протесты что их "индийским шмурдяком" колят! Самый опасный шмурдяк - российская "вакцина" она же спутник, Вектор и тоже протестов не видно...
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21.09.2021 10:52 Ответить
Остерегайтесь «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» АстраЗенека (производство россия)
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21.09.2021 10:54 Ответить
АстраЗенека (производство россия)

цо то є ?
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21.09.2021 12:59 Ответить
Компания "Р-Фарм" запустила в России производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Но сделать прививку вакциной, разработанной совместно с Оксфордским университетом , россиянам не удастся - партии будут производиться только на экспорт. AstraZeneca с трудом поспевает с обещанными Евросоюзу поставками вакцин. В России также проходят клинические испытания комбинации AstraZeneca и "Спутник Лайт", которые должны завершиться в следующем году.
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21.09.2021 13:20 Ответить
В России будут производить вакцину AstraZeneca, но россиянам она не достанется
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21.09.2021 10:55 Ответить
 
 