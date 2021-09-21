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О "Железном куполе" еще говорить рано, но мы слышали сигналы поддержки ракетной программы Украины от США, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СМИ звучали сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины от США.
Об этом глава государства заявил в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Мы из СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты от нашей поездки точно будут и будут серьезные", - сказал президент.
Кроме того, Зеленский заявил, что в Украину ожидается визит делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.
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