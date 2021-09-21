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Новости Политика Украины
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Зеленский (16609) оружие (9393) США (23230)

О "Железном куполе" еще говорить рано, но мы слышали сигналы поддержки ракетной программы Украины от США, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

О

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СМИ звучали сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины от США.

Об этом глава государства заявил в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Мы из СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты от нашей поездки точно будут и будут серьезные", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украину ожидается визит делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
те есть тебя - клоун закономерно послали в сраку... в принципе - ожидаемо.....
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21.09.2021 10:09
+9
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

16 ч. ·



Зеленский - он внесистемный политик. Он сделает нашу жизнь лучше!
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21.09.2021 10:11
+7
Украинская ракетная программа дышит на ладан, если уже не загнулась, а Вова тем временем "слышит сигналы" в СМИ. Феерический...
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21.09.2021 10:37
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те есть тебя - клоун закономерно послали в сраку... в принципе - ожидаемо.....
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21.09.2021 10:09 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

16 ч. ·



Зеленский - он внесистемный политик. Он сделает нашу жизнь лучше!
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21.09.2021 10:11 Ответить
Зеленський! А де саме і за яких саме обставин "слишав"? У власній голові? Після "пробіжки по білій доріжці і "занюшки" обома ніздрями? Так таке багато "клієнтів" наркологічних і психіатричних клінік регулярно чують!
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21.09.2021 10:15 Ответить
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21.09.2021 10:16 Ответить
АЭС миллионники - вчерашний день.Они нужны только для замены совковых блоков.На повестке дня в США -контейнерные ,необслуживаемые,безопасные от террористических атак мини АЭС.
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21.09.2021 10:16 Ответить
6 дней назад. "Офис президента: Украина получит от США системы ПВО" Железный купол" 😂🤣😂🤣
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21.09.2021 10:16 Ответить
зачем этому коротышке столько охранников?
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21.09.2021 10:18 Ответить
Чтоб никто не обидел.
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21.09.2021 10:35 Ответить
Чтоб велосипед не стырили.
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21.09.2021 10:38 Ответить
Кацапсинка, ну навіщо так нахально брехать? По-перше - вже дали, і Джевеліни, і контр батарейні радари, звязок, ПНБ і багато іншого. По-друге - вторгнення вже відбулося. Ти проспав? Ми вже палили бурятських танкістів, знищували псковський спецназ, морпіхів північного флоту, та багатьох інших. Ми не здамося, примарні твої надії.
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21.09.2021 10:32 Ответить
Чеченцам это расскажи,набутылочник.
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21.09.2021 10:39 Ответить
Какой тут у нас симпатичный молодой лишнехромосомный петушок-набутылочник вскукарекнул!
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21.09.2021 11:03 Ответить
"в СМИ звучали сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины от США" - найвеличніший лідер керується тим, що пишуть ЗМІ, а не результатами домовленостей та співпраці. Все, що треба знати про професіоналізм зеленої влади.
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21.09.2021 10:19 Ответить
Ну да, видели мы ваши кацапские танки - с сушилками трусов на башнях. Истерический смех на поле боя гарантирован.
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21.09.2021 10:40 Ответить
Ну, я одразу писав що, балачки про "Залізний купол" то, вигадка журналістів чи провокаторів.
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21.09.2021 10:23 Ответить
Ну то что зелёная опа -правокаторы,брехуны и госизменники,как и зекрыска,всем давно понятно
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21.09.2021 12:10 Ответить
Ну Дерьмаку на місці все буде як треба.Тобто хрен вам на рило вони просили не тягнути цього икрота в США ні все одно привіз....
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21.09.2021 10:26 Ответить
https://mobile.twitter.com/tZEinform/status/1440186062047834114/photo/1
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21.09.2021 10:30 Ответить
Кто продаст, а тем более даст бесплатно "железный купол" этому ********?!! Это в Украине 73% дегенератов, могут поверить в сказки квартала95, а в мире нет таких дурачков.
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21.09.2021 10:27 Ответить
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21.09.2021 10:28 Ответить
ЗЕ принимает сигналы!!!

Радио Попова ходячее бл...
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21.09.2021 10:33 Ответить
"о "Железном куполе" рано еще говорить" - клоунам олімпіаду треба провести в першу чергу, а "Залізний купол" на хліб не намажеш.
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21.09.2021 10:34 Ответить
Как раз уже поздно говорить о железном купле! Надо делать!!!
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21.09.2021 10:34 Ответить
Пришелепкуватий нездара щось десь почув. Недоумок.
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21.09.2021 10:35 Ответить
Ви б теж "почули...", якщо б бігали по тим самим "білим доріжкам", що і ЗЕлене жабиня...
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21.09.2021 10:49 Ответить
Украинская ракетная программа дышит на ладан, если уже не загнулась, а Вова тем временем "слышит сигналы" в СМИ. Феерический...
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21.09.2021 10:37 Ответить
Якщо Зєля буде фінансувати ракетну програми, то що ж він буде красти? Не подумали?
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21.09.2021 11:39 Ответить
Кто поверит в эту шпионскую болтовню? Вагнеровские дела уже показали, насколько можно доверять гебнявой помойке, во что они превратили Украину. Хуже всего, что об этом всем говорится всуе, под видом развешивания лапши на уши, а по сути дела, они рисуют картинку: что они, дескать, патриоты и ратуют за защиту родного отечества. Это все агентурные понты, должны отвлекать от мыслей об ничтожестве контингента зеленой наволочи.
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21.09.2021 10:40 Ответить
Господин Зеленский, а вы слышали, что в Украине душат отечественную программу!!!!
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21.09.2021 10:40 Ответить
Америка не хочет повышать ставки в этой игре.. если она начнет подгон вооружения Украине то РФ с другой стороны начнет подгонять более качественное оружие в ОРДЛО что приведет к большему кровопролитию и соответственно большему напряжению в отношениях США и РФ.
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21.09.2021 10:47 Ответить
а более качественное пушечное мясо рашка сможет подогнать в ОРДЛО?
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21.09.2021 11:07 Ответить
пока хватает местных а там хз.
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21.09.2021 11:21 Ответить
Про местных расскажи псковским десантникам и грушникам,которые вопили:"не стреляйте !мы русские!"так что у вас,в свинособачии,нет ничего качественного вообще
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21.09.2021 12:14 Ответить
Подавляющее большинство все равно местные.. https://korrespondent.net/ukraine/3735589-hde-plennye-rossyiane-armyia-rf-y-donbass
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21.09.2021 12:16 Ответить
Все ему что то видится, кажется, слышится....Разве это позиция государственного деятеля, тем более Президента.? Все размыто..Никакой конкретики, четкости,уверенности. Как говорится косо, криво, лишь бы живо.
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21.09.2021 10:55 Ответить
Він почув...як і побачив мир в очах путіна
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21.09.2021 10:58 Ответить
Охоронці в костюмах і в краватках,а біля них якийсь поц в сведрі.Мені за державу боляче.
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21.09.2021 11:09 Ответить
...и стыдно.!
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21.09.2021 11:23 Ответить
слышать и слушать совсем разные глаголы и смысл у них тоже разный. значит что в голове "великого кормчего" не то....
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21.09.2021 11:14 Ответить
да, ранова-то как-то, заговорим когда ракеты посыпятся нам на головы по всей территории... вот же клоун.......
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21.09.2021 11:26 Ответить
Не взирая на мое отношение к другим партиям, ВОВА ПОРА, такого не было до тебя.
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21.09.2021 11:30 Ответить
Залізний купол Україні не потрібен, бо воно дуже дороге, захищає лише від обмеженого кола озброєнь і цей купол працює лише в комплексі з іншими системами ппо. Це черговий вкид для не дуже розумного охлосу, який думає що це "якась супер-пупер система яка захистить від усього чого можна як в Ізраілі". Але ми в 30 разів за площею більше ніж Ізраіль, в нас оборонний бюджет в 4 рази менший, проти нас воює одна з найбільших армій світу.
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21.09.2021 11:34 Ответить
Ага, "залізний купол". Єрмак перенаправить всі ці системи повз Україну рівненько до паРаші і отримає полковника фсб. Не весь же час в майорах плентатись
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21.09.2021 11:37 Ответить
Как бы не было поздно.В текущем моменте,чем быстрее США решится на такие поставки,тем лучше.
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21.09.2021 12:20 Ответить
Сказочный до....б.
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21.09.2021 18:17 Ответить
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22.09.2021 00:35 Ответить
 
 