Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона, - нардеп Устинова. ДОКУМЕНТ

Первые заместители глав комитетов не могут быть одновременно руководителями депутатских фракций. А глава фракции "Голос" Ярослав Железняк является первым заместителем одного из комитетов ВРУ.

Об этом нардеп "Голоса" Александра Устинова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У Ярослава Железняка сильно подгорает. Манипуляции Железняка - попытка мести депутатам из-за официально начатой процедуры лишения роли руководителя фракции", - говорится в сообщении.

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Нардеп рассказала, что большинство депутатов фракции, как депутатское объединение, обратились с письмом к спикеру и главе регламентного комитета о нарушении законодательства Украины Железняком. Первые заместители председателей комитетов не могут быть одновременно руководителями депутатских фракций. А Железняк является первым заместителем одного из комитетов ВРУ.

"Железняк был назначен на должность председателя фракции в нарушение Закона Украины. Поэтому следующим логическим шагом Ярослава станет сложение этих полномочий. ... Поскольку фракция "Голос" не имела заседаний несколько месяцев подряд, письма Ярослава Железняка, которые он подписывает от имени фракции, являются нелегитимными и имеют признаки превышения служебных полномочий. Это в том числе касается письма, которое Ярослав Железняк направил главе парламента Дмитрию Разумкову относительно так называемого антиолигархического законопроекта 5599", - объяснила Устинова.

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Нардеп также напомнила, что последним решением фракции было бороться за создание отдельной ВСК исключительно по делу "вагнеровцев" и не предоставлять своих представителей в общей ВСК, "которая была в конце концов создана и которая только отвлекает внимание от этого вопроса".

"Возможно, еще тогдашний председатель фракции господин Железняк не до конца понял суть нашего фракционного решения, а потому пишет откровенную ахинею, или в очередной раз выдает свои собственные заявления и решения за решение фракции", - добавила Устинова.

"Мы как депутаты объединения имеем встречи с представителями различных ветвей власти, в том числе Офиса Президента Украины. Например, встречи, на которых присутствовали (и не только) депутаты "Справедливости" касались наложения СНБО санкций на бойцов добровольцев, которые удивительным образом попали в перечень "воров в законе". Нам удалось добиться решения СНБО от 18 июня о пересмотре целесообразности наложения на них санкций. К сожалению, как видим процесс на этом и "затормозил", поэтому мы занимаемся этим вопросом и в дальнейшем", - отметила парламентарий.

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