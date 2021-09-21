Главы МИД Франции и России на полях Генассамблеи ООН обсудят Украину, Ливию и Афганистан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретится на полях Генеральной ассамблеи ООН с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также отметил, что обсудит с главой МИД России Украину, Афганистан и Ливию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"Я обсужу этот вопрос (СВПД) с Россией и Китаем, в частности, с моим партнером Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Украине, Ливии и Афганистане", - сказал господин Ле Дриан, прибывший в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, во время пресс-конференции (цитата по "РИА Новости").

Представители Ирана и текущих стран - участниц СВПД (России, КНР, Великобритании, Франции и Германии) с большой долей вероятности встретятся на полях Генассамблеи, передает Reuters слова господина Ле Дриан. Он отметил, что встреча позволит дать "позитивный импульс" к возобновлению переговоров по "ядерной сделке".

В преддверии Генассамблеи ООН и открывшейся накануне сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) власти Ирана заявили о готовности к переговорам с международными партнерами по вопросу СВПД. Ранее Иран и МАГАТЭ договорились, что инспекторы агентства могут установить камеры видеонаблюдения на иранских ядерных объектах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ