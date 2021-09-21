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Главы МИД Франции и России на полях Генассамблеи ООН обсудят Украину, Ливию и Афганистан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Главы МИД Франции и России на полях Генассамблеи ООН обсудят Украину, Ливию и Афганистан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретится на полях Генеральной ассамблеи ООН с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также отметил, что обсудит с главой МИД России Украину, Афганистан и Ливию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"Я обсужу этот вопрос (СВПД) с Россией и Китаем, в частности, с моим партнером Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Украине, Ливии и Афганистане", - сказал господин Ле Дриан, прибывший в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, во время пресс-конференции (цитата по "РИА Новости").

Представители Ирана и текущих стран - участниц СВПД (России, КНР, Великобритании, Франции и Германии) с большой долей вероятности встретятся на полях Генассамблеи, передает Reuters слова господина Ле Дриан. Он отметил, что встреча позволит дать "позитивный импульс" к возобновлению переговоров по "ядерной сделке".

В преддверии Генассамблеи ООН и открывшейся накануне сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) власти Ирана заявили о готовности к переговорам с международными партнерами по вопросу СВПД. Ранее Иран и МАГАТЭ договорились, что инспекторы агентства могут установить камеры видеонаблюдения на иранских ядерных объектах.

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Топ комментарии
+4
После провала контракта с Австралией по подводным лодкам лягушатники готовы ложиться под кого угодно.
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21.09.2021 10:58
+2
Франція "підмилась",після Австралії, й пішла "заробляти" до постійного клієнта!
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21.09.2021 10:59
+2
Пошло братание лягушатников с мокшами. Обсуждают они. Потому британцы с американцами и австралийцами жабоедов нахрен и послали. Мсье Макрона можно теперь смело и открыто называть ТОВАРИЩ МАКАРОНОВ.
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21.09.2021 11:04
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А что мерина вакцинированную спутником туда пустят??

Или мерин американской вакциной привился???
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21.09.2021 10:52 Ответить
Когда очень надо то пускают всех, пустили непривитого президента Бразилии и привитого Спутником премьера Венгрии.
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21.09.2021 10:56 Ответить
Президента Бразилии в город пустили а в ресторан нет, он на улице поел.))
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21.09.2021 10:59 Ответить
Стритфуд часто ничем не хуже! Простые люди, простые решения!
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21.09.2021 11:05 Ответить
После провала контракта с Австралией по подводным лодкам лягушатники готовы ложиться под кого угодно.
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21.09.2021 10:58 Ответить
Франція "підмилась",після Австралії, й пішла "заробляти" до постійного клієнта!
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21.09.2021 10:59 Ответить
Глупости
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21.09.2021 11:04 Ответить
В хорошую кампанию нас Рашка вечно пытается притулить : Сирия, Ливия, Афганистан и прочие гондурасы... Может наши французские и не только друзья, начнут Украину выводить за скобки этих весёлых участников мирового "урегулирования" и "миротворства" и обсуждать отдельной и самой важной темой, война в Европе как-никак?...
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21.09.2021 11:03 Ответить
надо предложить, что б Украина и Австралия - обсудили Францию.....
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21.09.2021 11:03 Ответить
Францию и так уже все обсуждают.
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21.09.2021 11:56 Ответить
Пошло братание лягушатников с мокшами. Обсуждают они. Потому британцы с американцами и австралийцами жабоедов нахрен и послали. Мсье Макрона можно теперь смело и открыто называть ТОВАРИЩ МАКАРОНОВ.
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21.09.2021 11:04 Ответить
А яке ім діло до Украіни?
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21.09.2021 11:30 Ответить
Нехай ото лошадь і жаба свої застарілі геморої обговорюють, а не Україну. Українана них поклала щось важке.
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21.09.2021 11:31 Ответить
жабоїди можуть обговорити з москалями щось інше але не Україну.
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21.09.2021 11:39 Ответить
В Ливии Франция и Россия обьединяются против турков. По Афгану оба остались в стороне,но Россия будет помощь хотеть,против талибов.Ну а по Украине -непонятные закулисные секреты -торги.
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21.09.2021 11:57 Ответить
А яке мають право русофашиські убивці які воюють із Україною когось обговорювать.
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21.09.2021 12:14 Ответить
Мабуть эта встреча из чувства вина за Наполеона
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21.09.2021 12:36 Ответить
лягушатник с лошадью "обсудят" Украину "на полях"...
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21.09.2021 13:06 Ответить
 
 