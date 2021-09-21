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"Слуга народа" Гетманцев о Госбюджете-2022: Кабмин поставил перед собой амбициозные приоритеты, а вот прожиточный минимум – это наша боль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Без решения Бюджетного комитета проект Госбюджета на 2022 год не может быть вынесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

"Мы сегодня ждем решения (комитета. – Ред.) без этого он (проект Госбюджета. – Ред.) не может быть вынесен в сессионный зал. Насколько мне известно, комитета собирается", - подчеркнул он.

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Комментируя проект Госбюджета-2022, внесенный правительством в парламент, нардеп признался, что "очень приятное впечатление производят поступления от НДС".

Гетманцев считает, что доходную часть Госбюджета можно было бы еще увеличить за счет пересмотра макропрогноза Минэкономики на следующий год.

Он рассказал, что в социальной сфере, согласно проекту Госбюджета, есть несколько приоритетов, один из которых – медицина. Депутат считает, что правительство в этом вопросе поставило перед собой "амбициозные приоритеты". Гетманцев напомнил, что Кабмин запланировал повышение заработных плат медперсоналу, в частности врачи будут получать минимум 20 тыс. грн, а медсестры – 13,5 тыс. грн.

По словам политика, минимальная заработная плата возрастет на 200 грн. Гетманцев объяснил, что с ростом средней заработной платы будет подниматься и минимальная.

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"А вот прожиточный минимум – это наша боль. … Мы его увеличиваем, но всего на 8,5%. Этого мало", - добавил "слуга народа".
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Топ комментарии
+7
не кизди

Прожиточный минимум это наша боль!

а зеленым поддонкам болит прожиточный максимум олигархов
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21.09.2021 10:55
+5
Какая боль, какая боль

Зеленский-Зебилы - 5:0(это я еще здесь оптимист)
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21.09.2021 10:55
+4
Їх біль...Он воно як... Зате собі прожитковий максимум регулярно підвищують. Цікаво, в якому місці їм болить?
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21.09.2021 10:56
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Да шоб у вас,всех ЗЕлёных, и кто голосовал за вас, болело везде и всю вашу оставшуюся говенную жизнь.
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21.09.2021 10:55 Ответить
не кизди

Прожиточный минимум это наша боль!

а зеленым поддонкам болит прожиточный максимум олигархов
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21.09.2021 10:55 Ответить
Какая боль, какая боль

Зеленский-Зебилы - 5:0(это я еще здесь оптимист)
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21.09.2021 10:55 Ответить
Їх біль...Он воно як... Зате собі прожитковий максимум регулярно підвищують. Цікаво, в якому місці їм болить?
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21.09.2021 10:56 Ответить
Невже воно таке тупе: Щоб підняти прожиточний мінімум потрібно збільшити оподаткування нуворишів- клєптоманів. А так як він із тієї ж компашки, в нього лише "болить" за народ.
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21.09.2021 10:57 Ответить
Когда минимальная пенсия меньше прожиточного минимума это не боль а преступление и геноцид.
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21.09.2021 11:02 Ответить
85% пенсов проголосовало за зеленого мародера. Пускай теперь хоть поржут. В чем проблема?!
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21.09.2021 11:06 Ответить
моносброд- сборище конченных дебилов, деградантов с помесью ворюг, извращенцев и предателей. Невольно хочется сказать- и тут остапа понесло! Вечно эти обдолбанные мечтают только о "великих проектах"- то великие со всех сторон крадивныцтва, то великие сеяния миллиардов деревьев, то великие индустриальные парки и т.д. и т.п. Все хотят показать- что гаденыш гринпоц великий. Да, оно великое- только великое дерьмо и сволочь. А гетьманцев- это отдельная история законченной жадной и человеконенавистнической падлы.
Он всех людей, будь его воля, давно бы отправил в ГУЛАГи для построения для таких, как он, илиты так сказать , персонального рая. Быдло в его понимании , должно стоять в стойле, где его будут стричь, доить и забивать на мясо. И все- народ нужен только для этого.
Писать "теплые" слова этим мерзостям можно бесконечно. Но быдлу стойло нравится! Поэтому- добро пожаловать на скотный двор!
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21.09.2021 11:03 Ответить
месячный прожиточный минимум депутата партии прислуг кремля - от 20-30 тыс баксов. Так какой нормальный свадебный фотограф или клоун из этой партии будет думать, где взять денег в бюджет, чтобы повысить минималку в стране?!
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21.09.2021 11:04 Ответить
Да. Если бы не прожиточный минимум, и не дыра в бюджете, и если бы еще не кловуны при власти - то тогда да, были бы амбициозные приоритеты, миллиард деревьев, мильен ракет на Луну, трильен устриц на устричных фермах...да...
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21.09.2021 11:05 Ответить
"Кабмин поставил перед собой амбициозные приоритеты, а вот прожиточный минимум - это наша боль"

_Не свисти, упырь! Это боль народа, а вам на народ плевать.
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21.09.2021 11:09 Ответить
Комітет може збиратись.але там не буде кворуму і його можна буде перенести разів 6-8."Слуги" знають,як це робиться.
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21.09.2021 11:22 Ответить
"А вот прожиточный минимум - это наша боль. … Мы его увеличиваем, но всего на 8,5%. Этого мало", - добавил "слуга народа". обещавшие народу убрать эту боль ,два года добавляют уничтожающую украинский народ - боль ,не добавляя монет.что б не болело
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21.09.2021 11:24 Ответить
Наш біль це рівень доходів на душу населення, прожитковий мінімум є похідною від нього. А рівень доходів є похідною від ВВП на душу, за яким ми ушестеро поступаємось сусідам. Але для наших можновладців його зростання амбітним пріоритетом не є.
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21.09.2021 11:31 Ответить


Нормальною мовою.

Скорочення лікарень. За рахунок звільнених лікарів, збільшення зарплати тим, хто залишиться. З вчителями, теж самісіньке. Ну і т.д.

А ще, плануємо так багато вкрасти, що на мінімалку, "мудрому" наріду не залишається.
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21.09.2021 12:15 Ответить
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21.09.2021 12:19 Ответить
Этот упырь съездит на Мальдивы,отдохнёт пару недель - смотришь,боль потихоньку утихнет!
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21.09.2021 12:23 Ответить
 
 