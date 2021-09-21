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Гетманцев отрицает напряженные отношения "Слуги народа" с Разумковым: Нас удивляет позиция наших коллег, не только спикера

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гетманцев отрицает напряженные отношения

Народный депутат "СН" Даниил Гетманцев отрицает, что у представителей его политсилы напряженные отношения со спикером ВР Дмитрием Разумковым.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не вопросы личного, здесь есть вопросы, которые касаются развития страны. Когда мы шли на выборы, мы согласовывали концепцию развития страны, а сегодня, к сожалению, мы видим, что на пути принятия обещанных нами решений есть определенные преграды, поэтому нас удивляет позиция наших коллег, не только спикера, но и оппозиции в данном контексте. Это вопрос о смыслах, а не о личностях", - подчеркнул нардеп. 

Говоря о выдвижении фракцией "Слуга народа" кандидатов на должность главы Аппарата ВРУ, политик объяснил, что это технический вопрос, а не политический.

"Аппарат ВР должен работать надежно и без сбоев", - заявил Гетманцев. 

По его словам, для назначения главы Аппарата руководство парламента должно внести соответствующее постановление.

"Временно исполняющий обязанности (главы Аппарата ВРУ) работает больше года, это недопустимо, ВР - это единственный законодательный орган в стране, здесь должен быть человек, который отвечает за обеспечение ее работы. А наша фракция помогает руководству ВР решить этот вопрос", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

Автор: Ірина Дашківська
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21.09.2021 10:59 Ответить
Но с ппк-у в руках!
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21.09.2021 11:36 Ответить
 
 