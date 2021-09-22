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Новости Политика Украины
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олигарх (1014) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2548) Подоляк Михаил (243)

В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП

В Офисе Президента считают, что между спикером Рады Дмитрием Разумков и партией "Слуга народа" есть фундаментальные разногласия.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но выявились фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон", - подчеркнул он.

"Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова - его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как Труфальдино Гольдони "слугой двух господ" и делать вид, что все норм", - добавил советник главы ОП.

По словам Подоляка, если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту с жесткими решениями.

Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев отрицает напряженные отношения "Слуги народа" с Разумковым: Нас удивляет позиция наших коллег, не только спикера

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Разумков в их кодле единственный кто хоть закон знает,поэтому и не хочет вешать на себя потом уголовные дела.Хотя комики все равно его выживут.
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21.09.2021 11:04
+14
Бред, я не сторонник Разумкова но он просто хочет чтоб все было по закону а не по хотелкам Слуг.
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21.09.2021 11:04
+13
Зато Подоляка абсолютно не шокирует наличие возле Ермака рыга, антимайдановца Татарова.
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21.09.2021 11:07
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Разумков в их кодле единственный кто хоть закон знает,поэтому и не хочет вешать на себя потом уголовные дела.Хотя комики все равно его выживут.
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21.09.2021 11:04 Ответить
Звіздєц буде младоризі. І вірно. нєчого борзєть проти важдя. Наженуть , ну і хрєн з ним. В сортах зєльоного лайна не експерт.
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21.09.2021 11:07 Ответить
Бред, я не сторонник Разумкова но он просто хочет чтоб все было по закону а не по хотелкам Слуг.
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21.09.2021 11:04 Ответить
Так у нас все беззаконие в стране по закону происходит. Никто не сидит - значит - все по закону было.
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21.09.2021 12:53 Ответить
"Слуга двух господ"? Красиво сказал. Только я вот не понял одного, с чего бы это у многих новоявленных депутатов резко улучшилось благосостояние и квартирный вопрос после "работы" в Раде, неужели на зарплату или бабушка наследство оставила, "бородатая" с коллегами?.. К Разумкову много вопросов, но как говориться : кто бы кукарекал об олигархах и та гипернастойчивость в его мутном снятии немного настораживает, заняться не чем?...
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21.09.2021 11:07 Ответить
Зато Подоляка абсолютно не шокирует наличие возле Ермака рыга, антимайдановца Татарова.
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21.09.2021 11:07 Ответить
Да и наличие Коломоя в компании руководства СН и ОП Подоляка тоже не шокирует.
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21.09.2021 11:37 Ответить
"Вынепонимаити! Этодругое!!!"(с)
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21.09.2021 13:32 Ответить
Когда эта шобла, дорвавшаяся до власти, будет думать о простых людях?!

Наверное никогда.
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21.09.2021 11:08 Ответить
когда люди будут думать , кого выбирать!
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21.09.2021 14:04 Ответить
Тебя шокирует одно, нас - другое. Например то, что ОПа откровенно лоббирует интересы расеи. А Ермак и не Ермак вовсе, а Козырь.
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21.09.2021 11:08 Ответить
В поведении Подоляка шокирует его откровенная поддержка желания Зеленского отобрать у Пороха его "Прямой" канал.
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21.09.2021 11:09 Ответить
навіть якщо уроди Прямий забанять - ще залишаться 5-тий та Еспресо. Більше того, я тут дивлюся інколи рижемразівські - так вони також хвіст проти ЄрЗе піднімають...
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21.09.2021 12:00 Ответить
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21.09.2021 11:10 Ответить
Караул! Разумков не даёт кловану разобраться с беней))
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21.09.2021 11:12 Ответить
А как вы нас шокируете и весь мир. Ты об этом не хочешь рассказать?) Предатель на предателе. Сборище душевнобольных. Т
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21.09.2021 11:13 Ответить
Просто тупому зелёному быдлу закон не писан! Но рано или поздно за все придется ответить и это Разумков знает, поэтому все и так. А и да спасибо 73% тупому стаду. Ну ОПА Зеленомордого тупого осла, что еще сказать. Какой СЦАРЬ такие и слуги
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21.09.2021 11:14 Ответить
Поясніть мені ідіоту хто такі олігархи.На мою думку це ті ватажки бандитів та рекетирів які в 90-ті щоб їх не посадили пішли у владу щоб недоторканість їх захистила і не більше.

Можливо я і не правий накліпуючи на чесних людей які всю Україну своїм непосильним трудом в шахтах на на хліборобських нивах заробили своїми музулястими руками десять як що не більше бюджетів України при тому що країна не має із чого платити пенсії?

Можливо АТОвцям та ООСівцям своїми руками потрібно показати хто є хто та росзтавити як владу так і так званих ,,олігархів,, по своїх конурах так як Закони України прийняті таким чином щоб захистити владу а не народ від влади.
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21.09.2021 11:14 Ответить
Комуністичне лайно.
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21.09.2021 12:15 Ответить
Розгорніть свою думку,а то не зрозуміло Ви про мене чи про нашу систему влади.А чи Ви не просто провокатор який своїми образними висловами просто провокуєте,тільки не відомо на чию користь СБУ,ФСБ чи ФБР?
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21.09.2021 12:49 Ответить
Разумков ,как Лерос...
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21.09.2021 11:15 Ответить
сестра сенцова

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21.09.2021 11:23 Ответить
ну и слава Богу...
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21.09.2021 14:06 Ответить
Столько праведного гнева... Интересно, что именно вас так рассердило?

Наручная кукла одного бородатого олигарха один человек, но другом олигарата вы считаете другого человека. Как так?

Какая информация заставила вас считать так?
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21.09.2021 11:26 Ответить
В статті написано що разумков підтримує олігархат, що є правдою. А пороховата підтримує порошенка, що в принципі не так і погано. Але ж поскільки порошенко олігарх, то підтримують вони всіх олігархів, а це ті гниди, жидовські і кацапські, які й знищили Україну. Так що проплачені, й не проплачені порохоботи все ж гниди.
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21.09.2021 11:34 Ответить
Олигарх отличается о крупного бизнес тем, что имеет монополии на гос уровне и доступ к подпитке своего бизнеса за счет бюджета. Каким образом Рошен Пороха сюда? А вот монополии в обленерго у Ахмета или водоканалы + феросплавная индустрия у Коломоя это да. Кстати они хорошо дотируются в с бюджета. Так что я б на твоем месте не лез бы с тупыми высерами на публику)

И да... я не фанат Разумкова, но он явно умнее зешоблы ибо понял, что любое участие в этой законе об узурпации власти, в смысле деолигархизации, принесет потом, в последствии очень печальные "наслидкы". Потому он отрекся от закона и отправил его на венецианку, что б потянуть время, а там понятное дело этот трешак с ОП признают неконституционным.

И за это в отместку понеслось говно по трубам на него от зеленых, он же реально не дает им, пока он еще спикер, захватит власть на 100% и обьявить себя новым х/лом
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21.09.2021 12:39 Ответить
В статье написано что, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "Главкому", что его (этого Мишу Подоляка) шокирует в поведении Разумкова откровенная поддержка именно олигархов.

То есть, имеем ситуацию, когда какой-то "хрен-с-горы" дает интервью какой-то другой газете (а цензор всего навсего информирует об этом интервью) и дает свое мнение, что Разумков плохой.

И для вас это автоматически становится "В статті написано що разумков підтримує олігархат".

На заборе написано "Х@й", но за забором - дрова.

С какого хрена мнение слуги олигарха Коломойского становится истинной?
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21.09.2021 15:46 Ответить
прогиб засчитан ! беня даст тебе леденец! Только смотри , соси его старательно, а то пересасывать заставят!
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21.09.2021 11:27 Ответить
Беня таки й же олігарх, і теж в цьому розумінні гнида. Просто програв іншому олігарху бо поставив на шута.
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21.09.2021 11:36 Ответить
Ой! З вогнем граєш! Замість льодяника буде щось інше!
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21.09.2021 11:41 Ответить
Нічого не буде. Я на відміну від декого не продаюсь тим хто мою країну знищує і в яких морда від грошей скоро лусне.
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21.09.2021 11:49 Ответить
Ти курва подоляцька
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21.09.2021 12:16 Ответить
накой тя покупать?) ты бесплатно можешь ваять этот бред в унисон с подоляками и арахамиями)

а заработают говорящие головы с 1+1, такие как Наталка)

не продается он) ха-ха) это не потому что ты такой весь принципиальный, а потому что не покупают)
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21.09.2021 12:42 Ответить
Не знав що БЮТ вже теж -пороховата , бо не голосували за закон про олігархів . .
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21.09.2021 12:26 Ответить
В мене на рахунок Розумкова подвійне відчуття. З одного боку Діма проявляв фронду до СН, коли утримувавсь голосувати з монопідніжками Єрмака за лобістські закони для олігархів. А з іншого боку ця атака ОП на русофіла Розумкова може бути спецоперацією "Наступник". Бо у кожного, на кого сьогодні харкає зелена шобла, піднімається рейтинг. Діму хочуть відпустити у вільне плавання і потім оголосити дострокові? Так пуйло поміняє українофоба Зєлю на українофоба Діму, але меньш відвертого. Щоб до влади не дай боже прийшов несистемний українофіл.
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21.09.2021 11:25 Ответить
Так это Разумков ходит на футбол с Коломойским, а не руководство СН?

Это не в ОП Коломойский свои распоряжения выдает?

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21.09.2021 11:35 Ответить
а что мешает зеленым мародерам посадить олигарха каломойшу? Неужели статей нет? Так у американцев кучу статей инкриминируется этому днепровскому жлобу.
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21.09.2021 11:39 Ответить
ти задаєш риторичне запитання! Уроди, навпаки, намагаються відмазати Беню; а посадити намагаються Пороха!
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21.09.2021 11:54 Ответить
Ось тут повний - розрив мозку , тому що каломойський ЗА прийняття закону про деолігархізацію ( його депутати із "замайбаха " будуть голосувати ЗА цей закон ) . Тобто - Бєня сам проти себе ,, і не проти шоб його " розкуркулили " .Як таке може бути .. ?

Олігарх за своє - знищення !! Це ж проти всіх законів фізики , хімії , математики і - природи , взагалі .!! .
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21.09.2021 12:04 Ответить
Мені просто цікаво: а раптом зараз оголосять достровкові вибори (перевибори) парламенту - з якою прохідною партією піде Разумков? Чогось мені підказує, що з однією із рижемразівських: ОПЗЖ, "Сила"(Смешко), Опоблок,, може, навіть новою партією БогіКолєса...
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21.09.2021 11:53 Ответить
треба дивитись на якому каналы часто буваэ разумков - як показник
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21.09.2021 14:08 Ответить
на уркаїні - частіше всього. Двіччі був на Прямому; один раз на 5-му. І да, ще на пінчуковських - ІСТV та СТБ.
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21.09.2021 19:33 Ответить
Ну прикиньте вы олигарх.Ваш отлаженный бизнес-ассоциируем с гоночным болидом.Вы кормитесь с этой машинки,вкладываете какие никакие гроши в модификации трансмиссии,ходовой,улучшаете рулевое и т.д.И тут приходит к вам Шура Балаганов и каже:А дай погонять?!Какие мысли у олигарха?А не пошёл бы ты мальчик на хутор.Олигархи и рады были бы дать погонять,но не видят кому доверить свой болид,щоб его не разбили и не украли.Больше всего олигархи боятся кидка,бо сами кидалы.И если их уверить каким то образом,що их не кинут и не раскуркулят,они с радостью дадут такому человеку погонять на болиде.Бо всегда, когда олигарх слышал в Украине,що будем жить по правилам,получалось ровно противоположное.То есть передел и новые войны.Поэтому олигархи вже научены,такими предложениями от Шур Балагановых о правилах и испытывают к ним жуткое недоверие.
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21.09.2021 13:18 Ответить
неужели Коломойского,серьезно?
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21.09.2021 13:20 Ответить
сколько не корми младо рыго анала... он все равно будет коситься в сторону рабиновичей, боек, медведуков.....
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21.09.2021 14:50 Ответить
Президентський законопроєкт про олігархів не покликаний боротися із впливом багатіїв на високопосадовців. Мета цього документа - ще більше посилити контроль Банкової над усіма гілками влади. Про це в етері програми "Час новин. Підсумки" з Віталієм Ковачем заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.
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21.09.2021 17:43 Ответить
 
 