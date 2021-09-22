В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП
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В Офисе Президента считают, что между спикером Рады Дмитрием Разумков и партией "Слуга народа" есть фундаментальные разногласия.
Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.
"К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но выявились фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон", - подчеркнул он.
"Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова - его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как Труфальдино Гольдони "слугой двух господ" и делать вид, что все норм", - добавил советник главы ОП.
По словам Подоляка, если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту с жесткими решениями.
Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".
Пожалуйста, подождите...
Наверное никогда.
Можливо я і не правий накліпуючи на чесних людей які всю Україну своїм непосильним трудом в шахтах на на хліборобських нивах заробили своїми музулястими руками десять як що не більше бюджетів України при тому що країна не має із чого платити пенсії?
Можливо АТОвцям та ООСівцям своїми руками потрібно показати хто є хто та росзтавити як владу так і так званих ,,олігархів,, по своїх конурах так як Закони України прийняті таким чином щоб захистити владу а не народ від влади.
Наручная кукла одного бородатого олигарха один человек, но другом олигарата вы считаете другого человека. Как так?
Какая информация заставила вас считать так?
И да... я не фанат Разумкова, но он явно умнее зешоблы ибо понял, что любое участие в этой законе об узурпации власти, в смысле деолигархизации, принесет потом, в последствии очень печальные "наслидкы". Потому он отрекся от закона и отправил его на венецианку, что б потянуть время, а там понятное дело этот трешак с ОП признают неконституционным.
И за это в отместку понеслось говно по трубам на него от зеленых, он же реально не дает им, пока он еще спикер, захватит власть на 100% и обьявить себя новым х/лом
То есть, имеем ситуацию, когда какой-то "хрен-с-горы" дает интервью какой-то другой газете (а цензор всего навсего информирует об этом интервью) и дает свое мнение, что Разумков плохой.
И для вас это автоматически становится "В статті написано що разумков підтримує олігархат".
На заборе написано "Х@й", но за забором - дрова.
С какого хрена мнение слуги олигарха Коломойского становится истинной?
а заработают говорящие головы с 1+1, такие как Наталка)
не продается он) ха-ха) это не потому что ты такой весь принципиальный, а потому что не покупают)
Это не в ОП Коломойский свои распоряжения выдает?
Олігарх за своє - знищення !! Це ж проти всіх законів фізики , хімії , математики і - природи , взагалі .!! .
Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.