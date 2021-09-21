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Новости Политика Украины
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отставка (3106) Разумков Дмитрий (1520) Голос партия (487) Железняк Ярослав (338)

"Голос" точно не будет голосовать за отставку Разумкова. Он выполняет свои задачи согласно регламенту, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Голос" не будет голосовать за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова в случае вынесения данного вопроса в сессионный зал.

Об этом сегодня в кулуарах ВР сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он признался, что не скрывает свои достаточно дружеские отношения с Разумковым.

"У меня как у представителя оппозиционной фракции нет претензий к председателю ВР. Он выполняет свои задачи согласно регламенту. Это прекрасно, что он работает по регламенту", - подчеркнул нардеп. 

Железняк считает, что если бы у монобольшинства было необходимое количество голосов для отставки спикера, то эта процедура уже была бы запущена.

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"Я так понимаю, что пока что даже в середине "Слуги народа" не нашли достаточно аргументов, почему человек, который возглавлял список на выборах, и действительно работал на избирательной кампании, который не нарушает закон, должен уйти со своей должности. Мы точно будем голосовать красной кнопкой", - заверил глава фракции "Голос".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Ти маєш на увазі про ЗЕ-кодлу та їх господаря КАЛОмойського?????
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21.09.2021 11:29
+2
А чим така морда ліпша? Тим , що буде послушнішою ?

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21.09.2021 11:40
+2
Був колись головою ВР такий собі шполянський поміщик, партєйний ткаченко, який казав: "Я не перший, но й не другий". Всім хочеться бути "першими"
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21.09.2021 11:41
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Та ну зрозуміло, соратники олігарха будуть проти того хто підтримує олігархів.
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21.09.2021 11:25 Ответить
А кто в парламенте не поддерживает олигархов?
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21.09.2021 11:29 Ответить
Так що тепер олігархів підтримувати, роз всі підтримують? До речі не всі підтримують олігархів і закони є проти олігархів, які дуже не хочуть олігархи і ті хто їх підтримує.
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21.09.2021 11:45 Ответить
Ти маєш на увазі про ЗЕ-кодлу та їх господаря КАЛОмойського?????
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21.09.2021 11:29 Ответить
Беня завжди славився своєю успішною боротьбою проти олігархату😁
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21.09.2021 11:37 Ответить
Ви як наче не розумієте, що мова йде про порошенка, і що голос завжди підтримував порошенка. Чи може вже ні?
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21.09.2021 11:42 Ответить
А чим така морда ліпша? Тим , що буде послушнішою ?

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21.09.2021 11:40 Ответить
Слухнянішим.
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21.09.2021 11:42 Ответить
Був колись головою ВР такий собі шполянський поміщик, партєйний ткаченко, який казав: "Я не перший, но й не другий". Всім хочеться бути "першими"
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21.09.2021 11:41 Ответить
А что, кто-то внесет такую постанову? Сомневаюсь! Даже оппозиция побоится.
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21.09.2021 11:45 Ответить
Вот все сосредоточились на Бени, но он не один. Разумков прав, то что принимают это золотая каемка для олигархов. Есть 10 структур по борьбе, разогнать к х................... матери, нашли недоразумение Данилова и шо? Все все видят, не справился гарант, так называемый, пора на свалку. Не в Железняке дело, не в Порошенко, дело в народе, тоже не знает, что делать и этим пользуется детвора без морали и мозгов.
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21.09.2021 12:00 Ответить
 
 