За сутки от коронавируса в Киеве умерли три человека, выявили 399 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 230661), зафиксировано три летальных случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 206 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 156 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 20 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 17 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Также зафиксировано 3 летальных случая от вируса (всего 5342)

За сутки госпитализировали 12 больных коронавирусом и 53 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Вместе с тем, 157 человек преодолели коронавирус (всего 219390).

Кличко также сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (65), Святошинском (62) и в Соломенском (48).

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