Более 80% всех умерших от коронавируса - это пожилые люди старше 60 лет, - Ляшко

За все время пандемии в Украине умерло 54 919 человек, из них 44 940 - люди старше 60 лет. Они наиболее уязвимы к коронавирусу.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом МОЗ. Сейчас в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения. В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы и затем мобильная бригада мгновенно вакцинировала всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", - сказал Ляшко.

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Он пояснил, что людям, особенно пенсионерам, предоставляли доказательную информацию о безопасности и эффективности вакцин, а также отвечали на их вопросы.

Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. Все вакцины, которые использует Украина, прошли суровые проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%.

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