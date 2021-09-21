Более 80% всех умерших от коронавируса - это пожилые люди старше 60 лет, - Ляшко
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За все время пандемии в Украине умерло 54 919 человек, из них 44 940 - люди старше 60 лет. Они наиболее уязвимы к коронавирусу.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом МОЗ. Сейчас в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения. В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы и затем мобильная бригада мгновенно вакцинировала всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", - сказал Ляшко.
Он пояснил, что людям, особенно пенсионерам, предоставляли доказательную информацию о безопасности и эффективности вакцин, а также отвечали на их вопросы.
Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. Все вакцины, которые использует Украина, прошли суровые проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%.
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в спамна уколы
А вже потім будеш мати право тролити дописувачів на самому поважному сайті новин в Україні
Но так и не прививалась правильно?
"Бо ви -носії лиха."- це такі організми що діють виключно гормонально- інстинктивно як крокодили, виключно повторюють офіційний брєд.
Біологія -це єдине що вдалося освоїти? Йди ще почитай що там після спермогенезу відбувається. Подивись лекції С.Савєльєва про будову мозґу , буде корисно почути про ефект Данінгена-Крюгера у твоєму випадку.
Боооже! Яке ти кончене.
З них, через COVID-19 померло 35125
Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.
На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
В Італії зменшилась смертність серед людей похилого віку після того, як вони масово почали робити щеплення. Про нас я навіть говорити більше не хочу, тому що у нас немає Мінздраву, у нас є Мінздох
В италии кстати в первой волне смертности ( там где якобы целые дома престарелых умирали), более 70% были в зоне смерности года (в силу возраста оставалось в среднем год жизни по подсчетам).
Если просмотреть новости то, совсем мало/ничего пишут о : латинской,мексика,африка,арабы и пр. мелкие гос-ва ну и сам китай.Такое впечатление что "эпидемия" сугубо в штатах и европе и то какая то вялая.