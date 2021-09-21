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Выборы в РФ - тщательно спланированный ритуал. Бюджетников заставили голосовать, другие категории подкупили соцвыплатами, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Выборы в РФ - тщательно спланированный ритуал. Бюджетников заставили голосовать, другие категории подкупили соцвыплатами, - Financial Times

Утром 17 сентября, когда по всей России открылись избирательные участки для трехдневного голосования, в центре Москвы образовалась огромная очередь, напоминавшая очередь за водкой во время антиалкогольной кампании Михаила Горбачева. Разница в том, что тогда люди стояли в очереди добровольно. Теперь их заставляли. Каждый, кто работает на государственную организацию, был фактически обязан проголосовать до полудня.

Несмотря на то, что никто этого официально не признает, но отказ от голосования принес бы негативные последствия для госслужащих на работе. Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Огромная утренняя очередь и выборы в целом показали апатию россиян. Официальная явка составила 52 процента на выборах, что обеспечили большинство для партии "Единая Россия", которая поддерживает президента Владимира Путина.

Люди надеялись, что как только они отдадут свой голос, власть оставит их в покое, по крайней мере до следующего раза, когда их лояльность снова понадобится.

На этот раз государство пыталось "подкупить" военнослужащих и представителей правоохранительных органов одноразовой выплатой в 15 тысяч рублей, предназначенных для "защиты социальных нужд" получателя перед голосованием. Другие социальные группы, такие как многодетные семьи и пенсионеры, получили по 10 тысяч рублей.

В системе, в которой государство является главным игроком, арбитром и работодателем, выборы - это тщательно спланированный ритуал. Но контролируя покорное население, Кремль создал граждан, которые предпочитают работать на кого-то другого, желательно на государство, а не вести собственный бизнес. Кроме того, режим посеял недоверие к оппозиционным активистам.

Социальные манипуляции этим порядком спровоцируют кризис человеческого капитала. Апатичное население не приведет, например, к необходимому росту производительности труда. Основная экономическая мотивация, которую часто выражают даже молодые респонденты в ходе опросов - это "получить ипотеку, выплатить ее, получить еще один заем и выплатить", такая логика не будет способствовать развитию страны.

Обычные россияне просто не верят, что они могут что-то изменить. Вместо этого они ищут будущее в ностальгических видениях прошлого, укрепленных государственной пропагандой.

В недавнем опросе половина респондентов заявили, что хотели бы вернуться к советской политической системе, тогда как 62% хотели бы иметь плановую экономику по советскому образцу. Другой опрос показал, что популярность советского диктатора Иосифа Сталина среди молодых россиян растет. Охваченная прежними временам империи, путинская Россия движется назад.

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Заключенный лидер оппозиции Алексей Навальный и его сторонники пытались разжечь политический огонь среди разочарованных избирателей, используя кампанию "умного голосования". Людей призывали голосовать за кандидата от оппозиции с наибольшими шансами победить претендента от партии "Единая Россия". Целью было показать Кремлю, что его власть не является абсолютной. Но наиболее жизнеспособными альтернативными кандидатами часто были те, кто баллотировался от Коммунистической партии.

Между тем власть в Москве вполне довольна сложившейся системой, которая включает жестокие репрессии против активных граждан. Но, кроме ухудшения качества человеческого капитала России, существуют и другие проблемы, в частности застой реальных доходов населения и изменения в глобальном потреблении энергии.

Кремль не всегда будет получать доходы от нефти и газа, чтобы купить лояльность людей. Путин и его окружение полагаются на то, что в течение всего времени их пребывания у власти в стране будет достаточно политического и экономического роста. А то, что произойдет со страной после них, после 2030-х годов, их мало волнует, резюмирует издание.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
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21.09.2021 11:53
+6
Назад она движется... Пусть вернет Крым, уберет своих уе...анов с Донбасса и движется хоть до Орды, хоть до Залесья.
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21.09.2021 11:53
+4
немцев жалко последний куй без соли доедают, даже газовые хранилища свои продали, пердёжпром в них теперь репу будет квасить и капусту, забота о здоровье это пища без ГМО.
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21.09.2021 12:05
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21.09.2021 11:52 Ответить
***** засцало лететь на Луну, пришлось строить дворец в Геленжике
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21.09.2021 11:59 Ответить
И провести там фальшивые выборы?
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21.09.2021 12:46 Ответить
пока старая жадная Европа не осознает, что дешевле перейти на возобновляемые источники энергии и не перестанет лихорадочно скупать раисский газ и нефть ничего параше не грозит...
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21.09.2021 11:52 Ответить
Какой ты умный и какие в ЕС все тупые.

Их же хлебом не корми - только дай газ по $900 покупать.

Матчасть учи - ветряки из-за жары в этом году простаивали.
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21.09.2021 11:56 Ответить
поговори с австрийцами, например, - они молятся на раисский газ и им реально пох кто и что об этом думает...и при этом там полно ветрогенераторов
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21.09.2021 11:58 Ответить
немцев жалко последний куй без соли доедают, даже газовые хранилища свои продали, пердёжпром в них теперь репу будет квасить и капусту, забота о здоровье это пища без ГМО.
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21.09.2021 12:05 Ответить
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21.09.2021 11:53 Ответить
Назад она движется... Пусть вернет Крым, уберет своих уе...анов с Донбасса и движется хоть до Орды, хоть до Залесья.
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21.09.2021 11:53 Ответить
Пока есть спрос на нефть и газ, паРаша будет существовать.

А спрос на газ сейчас очень высокий
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21.09.2021 11:54 Ответить
Так она и до 20 века когда эти ресурсы стали нужны человечеству спокойно себе существовала, куда же она денется?
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21.09.2021 12:02 Ответить
Та это и дураку понятно. Нам быстрее это нужно.
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21.09.2021 11:56 Ответить
Бабла з північного потоку польєть багато європа ***** допомогла і який тоді кризис з таким баблом
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21.09.2021 11:59 Ответить
Чем выще цена на газ та нефть тем сильнее СкреПОНОСсия Ольги **********
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21.09.2021 12:03 Ответить
И ее бестолковый муж(краснозеленные штаны) стал депутатом?
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21.09.2021 12:06 Ответить
Не, не стал, слишком хитрый...
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21.09.2021 12:18 Ответить
Новый вид обмана -ЭЛЕКТРОННЫЙ.Как можно электронно голосовать???Мы уже это видели,когда хакеры России влезали в голосования президента США и когда Авакян охранял компьютеры на участках.
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21.09.2021 12:04 Ответить
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21.09.2021 12:05 Ответить
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21.09.2021 12:05 Ответить
Одни слова а по факту США выборы признали легитимными, кроме Крыма.
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21.09.2021 12:07 Ответить
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21.09.2021 12:09 Ответить
Ого! Заголовок статьи сменили
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21.09.2021 12:21 Ответить
за голос на выборах в Госдуму РФ давали скудный продуктовый набор - бутылка минеральной воды, печенье, одно яблоко, шоколадный батончик Snickers, пачка влажных салфеток, а еще - флажок России

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21.09.2021 13:13 Ответить
***** паРашу вперед "двигає", а вона назад сунеться.Отак живуть і плодяться.
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21.09.2021 14:57 Ответить
это уже рай для па-Раши, или он еще в пути?
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21.09.2021 17:53 Ответить
 
 