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Микроавтобус с пассажирами из оккупированной Горловки попал в ДТП в России: Погибли три человека
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Фура и микроавтобус столкнулись на трассе под Новошахтинском (Ростовская область). Погибли три человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В результате ДТП два человека погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Есть пострадавшие.
Отмечается, что микроавтобус ехал из оккупированной войсками РФ Горловки в Белгород.
На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров и два водителя. 11 пассажиров и водители после аварии были размещены в общежитии до прибытия транспорта, высланного перевозчиком.
В ГИБДД журналистам сообщили, что, по предварительным данным, водитель фуры Volvo был пьян, не справился с управлением и врезался в микроавтобус.
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