Микроавтобус с пассажирами из оккупированной Горловки попал в ДТП в России: Погибли три человека

Фура и микроавтобус столкнулись на трассе под Новошахтинском (Ростовская область). Погибли три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Есть пострадавшие.

Отмечается, что микроавтобус ехал из оккупированной войсками РФ Горловки в Белгород.

На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров и два водителя. 11 пассажиров и водители после аварии были размещены в общежитии до прибытия транспорта, высланного перевозчиком.

В ГИБДД журналистам сообщили, что, по предварительным данным, водитель фуры Volvo был пьян, не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

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