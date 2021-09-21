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Микроавтобус с пассажирами из оккупированной Горловки попал в ДТП в России: Погибли три человека

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Микроавтобус с пассажирами из оккупированной Горловки попал в ДТП в России: Погибли три человека

Фура и микроавтобус столкнулись на трассе под Новошахтинском (Ростовская область). Погибли три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Есть пострадавшие.

Отмечается, что микроавтобус ехал из оккупированной войсками РФ Горловки в Белгород.

На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров и два водителя. 11 пассажиров и водители после аварии были размещены в общежитии до прибытия транспорта, высланного перевозчиком.

В ГИБДД журналистам сообщили, что, по предварительным данным, водитель фуры Volvo был пьян, не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Также читайте: Микроавтобус врезался в остановку на Львовщине: один человек погиб, еще один травмирован. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Надеюсь успели проголосовать за Единую расею?
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21.09.2021 11:53
+12
к кабзону на концерт ехали, куда теперь девать билеты, надо посмотреть расписание хора александрова, те тоже хорошо поют.
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21.09.2021 11:55
+10
Просто они хотели умереть на родине- рассее - матушке
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21.09.2021 12:11
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Держите нас в курсе.
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21.09.2021 11:51 Ответить
Попробовали они в рашке так на БТР прыгать. Захерачили бы на мести и сказали что террористы были.
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21.09.2021 13:15 Ответить
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21.09.2021 14:27 Ответить
Надеюсь успели проголосовать за Единую расею?
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21.09.2021 11:53 Ответить
к кабзону на концерт ехали, куда теперь девать билеты, надо посмотреть расписание хора александрова, те тоже хорошо поют.
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21.09.2021 11:55 Ответить
Ну перевернулся и теперь перевернутый...В чем новость ?
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21.09.2021 11:59 Ответить
Новость в том, что три лугандона сгинули на рашке. А ты что тут забыл, запоребриковый?
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21.09.2021 12:03 Ответить
А может они за Украину были. Нельзя же так категорично рубить ))
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21.09.2021 12:05 Ответить
Ты еще расскажи, что это был автобус с укр. ДРГ
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21.09.2021 12:15 Ответить
Доездились на выборы в рашку, наконец то доголосовались...
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21.09.2021 12:00 Ответить
ЩЩЩаз зарыдаю

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21.09.2021 12:02 Ответить
ЕНОТА запускайте я тоже плачу.
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21.09.2021 12:09 Ответить
Просто они хотели умереть на родине- рассее - матушке
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21.09.2021 12:11 Ответить
И почему я не расстроен? В Россию? Нужно иметь особые мозги, чтобы стремиться попасть во владения Вельзевула.
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21.09.2021 12:19 Ответить
Єнотом все сказано.
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21.09.2021 12:27 Ответить
Сльози мішають мнє гаварить...
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21.09.2021 12:30 Ответить
"да и хрен с ними" (С)

+ фото весёлого микимауса.
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21.09.2021 12:33 Ответить
Так лугандонів козломорді люблть,так *******,що аж до смерті "заціловують"!
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21.09.2021 12:45 Ответить
Раз ехали в Белгород, то не голосовать, а скорей всего в Украину за пенсией.
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21.09.2021 12:46 Ответить
И типа нам их жалеть,хоть пенсов хоть не пенсов. Да пусть они там все повыздыхают, я знаю как в 14 году пенсионеры нашего раненого бойца палками били . Мало им тварям горя ещё,пусть мучаются .
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21.09.2021 13:02 Ответить
Так никто не жалеет...
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21.09.2021 13:08 Ответить
Никакого сочувствия к этим сволочам....
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21.09.2021 13:15 Ответить
Да насрать!
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21.09.2021 13:31 Ответить
Загинули ті , що під наші танки кидались , так як нормальні украінці не поідуть на вибори до окупанта !
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21.09.2021 13:33 Ответить
не прошло и восьми лет, как припадочное визжание в 2014 -м "путенввиди" гордых кормильцев- сменилось на жалкое повизгивание "путенвывези" жрать хотим , в 2021-м
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21.09.2021 14:18 Ответить
 
 