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Новости Экономика
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Во всем мире при формировании цены на руду вычитают логистику, только наш налоговый комитет решил иначе, – нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Во всем мире при формировании цены на руду вычитают логистику, только наш налоговый комитет решил иначе, – нардеп

Во всем мире, при расчете ренты на железную руду, из индикативной цены на руду в порту Китая вычитается логистика, то есть расходы на доставку от украинского предприятия до порта Китая. Но почему-то в Налоговом комитете ВР решили отказаться от мировой практики.

  Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, комментируя действия главы Налогового комитета Данила Гетманцева: он, напомним, самостоятельно внес в закон №5600 изменение, по которому от стоимости руды минусуются не $15 логистики, как было запланировано, а всего $10. По его словам, расчеты по логистике были подготовлены бизнес-ассоциациями и предоставлены нардепам. Но почему-то эти цифры не были приняты во внимание. "Вопрос, который у меня есть по этому поводу – почему внутреннюю логистику Гетманцев посчитал 10%, это же экономически необоснованно. Потому что все затраты - портовые тарифы, перевалка - в Украине составляют 15 долларов, а не 10. Я ему на Комитете этот вопрос задал, он сказал, что "это мое личное убеждение".

Но убеждения должны основываться на расчетах", - выразил уверенность нардеп. Ранее народный депутат Андрей Николаенко заявил, что внесение изменений в пункт о ренте прямо во время голосования является "отсебятиной", и эту правку нужно будет откорректировать во время заседания ВР.
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Бедные они бедные... Может скинуться им на хлебушек?
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21.09.2021 12:00 Ответить
Кому на хлебушек? Правительству?))) Смотрите как бы мы с вами без хлебушка этой зимой не оказались, а то еще им скидываться. Вон Гетьманцев по своему личному убеждению пять баксов на тонне руды себе на хлебушек уже подмотал.))) Умножте на сотни тысячь тонн оборота и прикиньте какой каравай он за год сжирает.)))
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21.09.2021 19:16 Ответить
Вся эта металлургия работает на олигархов для их дворцов. Пользы от них ноль. Зачем они ?
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21.09.2021 12:02 Ответить
Больше 100 тысяч рабочих мест с зарплатами выше средней, налоговые поступления и валютная выручка. Перестаньте вестись на байду про "зеленский борется со злыми олигархами", ни с кем он не борется, просто набивает себе карманы
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21.09.2021 16:34 Ответить
Слугі олігархів
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21.09.2021 12:04 Ответить
Дело в том, что и олигархов-то у нас выдумали, чтоб бестолковый народ еще больше дурачить. Что толку от того, что украинцы по Европе шастать начали? Они ведь просто глазенками лупают вокруг себя, а чем живут в Европе, как там на самом деле - понятия не имеют и не интересуются, только единицы. Вот и дурят украинцев везде и всюду, что там, что на Родине.)))
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21.09.2021 19:23 Ответить
Наш налоговый комитет хочет просто содрать больше бабла, причём тут весь мир? Во всём мире на время карантина снизили налоги
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21.09.2021 16:33 Ответить
Самое прикольное то, что нынешнее правительство даже не скрывает своей жадности до денег и своей бестолковости в поступках. Понятное дело что бюджет пустой. Понятно что денег нет и не хватает катастрофически. Но нагло и в открытую воровать - это уже чистой воды грабеж и статья, а они преподносят это за досягнення.)))
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21.09.2021 19:19 Ответить
 
 