Возможность заболеть COVID-19 в третий раз существует, если будут новые варианты вируса, - Голубовская

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская не исключает, что люди будут заражаться новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 в будущем.

Об этом она заявила в интервью изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

Голубовская сказала, что риск заболеть COVID-19 повторно есть, но небольшой.

О возможности заболеть COVID-19 третий раз, врач сказала: "Пока еще таких данных нет. Но думаю, что будет можно. Если будут новые варианты. Дело все в том, что эта "Дельта" ускользает как от естественного, так и от искусственного иммунитета. Поэтому мы будем заражаться новыми вариантами".

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