Возможность заболеть COVID-19 в третий раз существует, если будут новые варианты вируса, - Голубовская
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская не исключает, что люди будут заражаться новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 в будущем.
Об этом она заявила в интервью изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.
Голубовская сказала, что риск заболеть COVID-19 повторно есть, но небольшой.
О возможности заболеть COVID-19 третий раз, врач сказала: "Пока еще таких данных нет. Но думаю, что будет можно. Если будут новые варианты. Дело все в том, что эта "Дельта" ускользает как от естественного, так и от искусственного иммунитета. Поэтому мы будем заражаться новыми вариантами".
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первые сутки ломка все тело крутит...потом просто слабость...вечером 38.. утром 36,6...думаешь ну все попустило..а под вечер опять... и после этого еще недели 3 было тяжело делать физическую работу....
Естественно корону никто не диагностировал...и врач кроме рецепта никаких бумаг не дал
А теперь могут заставить колоть шмурдяк и хрен ты кому шо докажешь шо болел короной