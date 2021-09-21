РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4645 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 839 32
ЧВК Вагнера (1283) Голос партия (487) Бурба (81) Костенко Роман (132)

Экс-начальнику ГУР Бурбе и всем разведчикам, которые давали показания по делу "вагнеровцев", грозит опасность, но охрану им не дают, - нардеп "Голоса" Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-начальнику ГУР Бурбе и всем разведчикам, которые давали показания по делу

Бывшему начальнику ГУР Василию Бурбе и другим разведчикам, которые давали показания по делу "вагнеровцев", грозит опасность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос", такое мнение выразил народный депутат этой партии Роман Костенко, который присутствовал на заседании соответствующей ВСК.

Он подчеркивает, что перерыв в заседании объявили именно на моменте, когда главный свидетель Бурба начал говорить о том, что происходило в Офисе президента.

"Начался допрос Бурбы. Он рассказывал, как все было, но когда дело дошло до того, что же происходило в Офисе Президента, был объявлен перерыв на 10 минут. Он продолжается до сих пор. Затем Бурбу забрали, он ушел куда-то с главой ВСК и больше его на заседании не видели", - рассказал о ходе заседания нардеп "Голоса".

По мнению Костенко, после разглашения председателем ВСК имен разведчиков, которые готовили спецоперацию против России, а также имеющие уникальную информацию по "вагнеровцам", им теперь грозит опасность.

"Я предполагаю, что есть угроза Бурбе и всем разведчикам, которые до этого давали показания. Это - специфическое подразделение (полковника Максима Шаповала, убили в центре Киева, совершено покушение на нынешнего главу ГУР Кирилла Буданова и еще ряд покушений, о которых сейчас нельзя говорить, поскольку люди еще работают). Неделю назад мы предложили, чтобы дали охрану. Прошла неделя, фамилии названы, людей (а мы знаем, как работает ФСБ РФ) можно найти. С моей точки зрения, ВСК несет полную ответственность за жизнь разведчиков и их семей, хотя пока они вынуждены защищать себя сами", - предостерегает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам", - Бутусов

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Зато у того, кто слил операцию по вагнеровцам, охрана такая, что президент США позавидует.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:32
+12
шутки не шутки...
хлопцам и правда надо ховаться - за ними и кацапы и зеленые - такой тандемец...
показать весь комментарий
21.09.2021 12:36
+8
Ні, зелена мафія!
показать весь комментарий
21.09.2021 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Костенко их хочет замочить?
показать весь комментарий
21.09.2021 12:26 Ответить
Ні, зелена мафія!
показать весь комментарий
21.09.2021 12:28 Ответить
Даже сестра Сенцова больше не может это терпеть и возвращается в парашу.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:32 Ответить
Ватница возвращается в парашу? Да быть не может
показать весь комментарий
21.09.2021 12:43 Ответить
Ага. Послала всех!

А братишка отмалчивается, ещё от триумфа "Носорога" не отошёл.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:46 Ответить
Зеле может быть Героя России дадут.... поссмертно.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:18 Ответить
В який період він заробив мільярди?

Факти, будь ласка?
показать весь комментарий
21.09.2021 15:00 Ответить
Пнх
показать весь комментарий
24.09.2021 16:42 Ответить
Опасность им грозит до тех пор пока они не дали показания, а далее может быть месть но вряд-ли
показать весь комментарий
21.09.2021 12:32 Ответить
Как-то у тебя всё с ног на голову поставлено.

Они что, знают где клад закопан?
показать весь комментарий
21.09.2021 12:36 Ответить
Нет, уважаемый. Даже если они они дадут показания, а два разведчика, участвовавших в операции, уже дали их, им всё равно будет угрожать опасность. Об этом Костенко, а он полковник СБУ, в Раду пришел прямо с фронта,и говорит.

Не забывайте, что кроме зелёной мрази за украинскими разведчиками охотится еще и российская ФСБ, а она в Украине гуляет, как у себя дома по проспекту.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:30 Ответить
Зато у того, кто слил операцию по вагнеровцам, охрана такая, что президент США позавидует.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:32 Ответить
шутки не шутки...
хлопцам и правда надо ховаться - за ними и кацапы и зеленые - такой тандемец...
показать весь комментарий
21.09.2021 12:36 Ответить
А яка між ними різниця.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:25 Ответить
нiякоi як на мене
показать весь комментарий
21.09.2021 13:37 Ответить
вагнергейт доказал, что между зе-упырями и рашистами вообще нет разница. это одна и та же команда по уничтожению Украины
показать весь комментарий
21.09.2021 13:54 Ответить
Кому вони потрібні?
показать весь комментарий
21.09.2021 13:56 Ответить
покемон- арахимик почти шо абслютное зло и разумков - думайте, короче...
буба ведомый, а не ведущий, так - срань на палке в кедах...
показать весь комментарий
21.09.2021 14:01 Ответить
значит пора браться за оружие и самим себя защищать от произвола зеленой власти.....
показать весь комментарий
21.09.2021 17:58 Ответить
 
 