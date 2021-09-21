Экс-начальнику ГУР Бурбе и всем разведчикам, которые давали показания по делу "вагнеровцев", грозит опасность, но охрану им не дают, - нардеп "Голоса" Костенко

Бывшему начальнику ГУР Василию Бурбе и другим разведчикам, которые давали показания по делу "вагнеровцев", грозит опасность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос", такое мнение выразил народный депутат этой партии Роман Костенко, который присутствовал на заседании соответствующей ВСК.

Он подчеркивает, что перерыв в заседании объявили именно на моменте, когда главный свидетель Бурба начал говорить о том, что происходило в Офисе президента.

"Начался допрос Бурбы. Он рассказывал, как все было, но когда дело дошло до того, что же происходило в Офисе Президента, был объявлен перерыв на 10 минут. Он продолжается до сих пор. Затем Бурбу забрали, он ушел куда-то с главой ВСК и больше его на заседании не видели", - рассказал о ходе заседания нардеп "Голоса".

По мнению Костенко, после разглашения председателем ВСК имен разведчиков, которые готовили спецоперацию против России, а также имеющие уникальную информацию по "вагнеровцам", им теперь грозит опасность.

"Я предполагаю, что есть угроза Бурбе и всем разведчикам, которые до этого давали показания. Это - специфическое подразделение (полковника Максима Шаповала, убили в центре Киева, совершено покушение на нынешнего главу ГУР Кирилла Буданова и еще ряд покушений, о которых сейчас нельзя говорить, поскольку люди еще работают). Неделю назад мы предложили, чтобы дали охрану. Прошла неделя, фамилии названы, людей (а мы знаем, как работает ФСБ РФ) можно найти. С моей точки зрения, ВСК несет полную ответственность за жизнь разведчиков и их семей, хотя пока они вынуждены защищать себя сами", - предостерегает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам", - Бутусов

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.