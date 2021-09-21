Банковая предала украинские спецслужбы, а теперь их предают "слуги народа", - Ирина Геращенко о "вагнергейте"

Полтора года назад Банковая предала украинские спецслужбы, фактически слив уникальную спецоперацию и передав Путину 33 убийц. А сегодня спецслужбы предают депутаты из фракции "Слуга народа". Которые пытаются "отмыть" репутацию власти.

Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует пресс-служба политической силы.

"Дискредитируя саму идею гражданского парламентского контроля, вы вместо ВСК создали безумную "ТСН"- тусовку "Слуг народа", которая работает прачечной по отмыванию Банковой от того болота, куда вы вляпались со спецоперацией "вагнеровцев", - отметила Геращенко.

"Эта безумная "ТСН" неделю назад вышла с бумажкой, написанной на Банковой, что никакой операции не было, а были только намерения, во всем виноват Порошенко. А потом в полном составе вместе со своей руководительницей сбежали, когда на эту тусовку пришли непосредственно разведчики, те, кто принимал участие в разработке операции, те, кто непосредственно свидетельствовали, что Порошенко давал указания начать ее. Те, кто должен был сказать ключевое: а кто же находился в тот роковой день в помещении на Банковой, кто слышал детали о начале последней фазы спецоперации. И наконец, кто тот крот, кто передал все России", - отметила Геращенко.

"Поэтому мы требуем создания ВСК, а не тусовки "Слуг народа", куда войдет оппозиция. У вас конфликт интересов, вы отмываете здесь предателей Банковой. Все предатели должны по статье "государственная измена" нести ответственность", - резюмировала Геращенко.