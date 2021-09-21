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Новости Политика Украины
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Банковая предала украинские спецслужбы, а теперь их предают "слуги народа", - Ирина Геращенко о "вагнергейте"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Банковая предала украинские спецслужбы, а теперь их предают

Полтора года назад Банковая предала украинские спецслужбы, фактически слив уникальную спецоперацию и передав Путину 33 убийц. А сегодня спецслужбы предают депутаты из фракции "Слуга народа". Которые пытаются "отмыть" репутацию власти.

Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует пресс-служба политической силы.

"Дискредитируя саму идею гражданского парламентского контроля, вы вместо ВСК создали безумную "ТСН"- тусовку "Слуг народа", которая работает прачечной по отмыванию Банковой от того болота, куда вы вляпались со спецоперацией "вагнеровцев", - отметила Геращенко.

"Эта безумная "ТСН" неделю назад вышла с бумажкой, написанной на Банковой, что никакой операции не было, а были только намерения, во всем виноват Порошенко. А потом в полном составе вместе со своей руководительницей сбежали, когда на эту тусовку пришли непосредственно разведчики, те, кто принимал участие в разработке операции, те, кто непосредственно свидетельствовали, что Порошенко давал указания начать ее. Те, кто должен был сказать ключевое: а кто же находился в тот роковой день в помещении на Банковой, кто слышал детали о начале последней фазы спецоперации. И наконец, кто тот крот, кто передал все России", - отметила Геращенко.

"Поэтому мы требуем создания ВСК, а не тусовки "Слуг народа", куда войдет оппозиция. У вас конфликт интересов, вы отмываете здесь предателей Банковой. Все предатели должны по статье "государственная измена" нести ответственность", - резюмировала Геращенко.
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Топ комментарии
+13
Ваш зЕзідент і сам впорався. Стаття 111. Державна зрада.
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21.09.2021 12:55
+13
Верховний клавком ЗЛИВ операцію ворогу, ось відповідь зебільчикам.
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21.09.2021 13:13
+12
Рускій! Путін )(уйло! Їді вон-водкі нєт!
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21.09.2021 13:00
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вот вот поэтому евреи и придумали некий холокост геноцид Ксенофобию права человека по принципу гоям законы- а нам беспредел и недоторканність предатели всего и всегда причина многих войн и конфликтов.. Майн Кампф по сравнению с идеологией сегодняшних дерьмом окрашенных правителей - просто детский лепет... даже у Кафки у Д. Радари и Оруэлла не хватило фантазий написать то что мы имеем сегодня в реалиях...
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21.09.2021 12:39 Ответить
Так хочется нагадить Президенту, а оно вон как....., не получается!
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21.09.2021 12:39 Ответить
Ваш зЕзідент і сам впорався. Стаття 111. Державна зрада.
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21.09.2021 12:55 Ответить
Верховный клавком ОТМЕНИЛ операцию, вот и весь ответ шЫколадкам!
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21.09.2021 13:06 Ответить
Верховний клавком ЗЛИВ операцію ворогу, ось відповідь зебільчикам.
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21.09.2021 13:13 Ответить
Просто посчитал нецелесообразным и бесполезным эту байду, которая не принесла бы ничего, кроме вони...
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21.09.2021 13:27 Ответить
Вава, порахував? Вже "смішно".

Злив ворогові спецоперацію, зіпсував відношення з партнерами, розкрив розвідників, відпустив 33 вбивць, які, ймовірніше за все, продовжують вбивати.
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21.09.2021 13:31 Ответить
Смешно тебе или не смешно, но на то он и Президент, чтобы решать подобные вопросы....
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21.09.2021 13:40 Ответить
Зе не президент . Він -

.
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21.09.2021 14:17 Ответить
Вы уже два с половиной года в Президента говно бросаете, а он по прежнему Президент!
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21.09.2021 14:35 Ответить
Президентом нужно стать , а это для зекосоголового не посильная задача !
Проще закинуться , и наслаждаться жизнью 😆
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21.09.2021 14:44 Ответить
Таки да , зе никогда не станет президентом , а вот сцыклом был 😆

плюс х/ло прибавилось 🤣
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21.09.2021 14:40 Ответить
Смішно тобі чи ні, та незважаючи на те, що пліснява прийняла "закон", який унеможливлює імпічмент зЕКзідента, Закон про держзраду немає терміну давності.
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21.09.2021 14:43 Ответить
И самое интересное, что никто, кроме шЫколадного кодлячка, не заявлял про "зіпсовані відносини"!
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21.09.2021 13:43 Ответить
Да, отменил звонком в КГБ! Отмазка у тебя для зелёных идтотов.
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21.09.2021 13:46 Ответить
Рускій! Путін )(уйло! Їді вон-водкі нєт!
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21.09.2021 13:00 Ответить
Почему молчит Билингкэт!

Где обещанное расследование?
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21.09.2021 12:41 Ответить
Вони не називали точної дати. Дати вкидав дмітрій "використаний" . Це психологія. Люди чекають, розчаровуються, бо в означену дату нічого не з'являється і втрачають інтерес.
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21.09.2021 12:59 Ответить
Отмазка. Засчитано.
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21.09.2021 13:02 Ответить
Відмазка? З якого переляку?
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21.09.2021 13:06 Ответить
Автор расследования Христо Грозев сообщил 24 каналу о дате выхода фильма. По словам журналиста, расследование о срыве спецоперации выйдет к годовщине "Вагнергейта" - то есть к 29 июля.
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21.09.2021 13:09 Ответить
І що? Якийсь док фільм важливіший за розгляд в депутатському комітеті?
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21.09.2021 13:12 Ответить
Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.

Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
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21.09.2021 13:25 Ответить
Как выяснило издание "Цензор.НЕТ", в Смолино Кировоградской области до последнего времени жила мать Дмитрия Уткина, воевавшего на Донбассе и в Сирии во главе ЧВК, и до сих пор живут две его бывшие жены.
Командир российской частной военной компании "Вагнер" полковник Дмитрий Уткин весной или летом 2016 года посещал свой родной поселок Смолино Кировоградской области, где до недавнего времени жила его мать. Об этом говорится в расследовании издания "Цензор.НЕТ".
Как же так? И кто его впустил и выпустил из Украины - вопрос конечно интересный.
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21.09.2021 12:42 Ответить
Go away pig!
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21.09.2021 12:47 Ответить
шалава! ты о чем. вы там все работаете на расасею.
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21.09.2021 12:46 Ответить
а в нашей любимой родине Украине так повелось со времен викингов,
как тока кажется ну вот еще немного - ногти сдерем но выползем, всегда появляются 73% процента наивных ждунов - шо им налоги снизят...
и ето процесс перманентный - я бы начал с детских садов,
воровать - плохо, зарабатывать - хорошо.
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21.09.2021 12:47 Ответить
сколько защитников зе лайна вдруг появилось ботоферме дана команда фас по защите найвеличнишого

Тут вопрос не о порошенко зе тут вопрос о предательстве и сдаче интересов страні и то что ЕС єто хорошо использует заслуга ЗЕ надо же так обосраться и себя подставить хорошие советники у него верной дорогой его ведут к пропасти
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21.09.2021 12:58 Ответить
А какие интересы были сданы?
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21.09.2021 13:09 Ответить
и это говорят о "предательстве спецслужб" те, кто когда то назначал сережу семочко "рулить" в СВР Украины! о времена, о нравы...
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21.09.2021 13:00 Ответить
А до чого тут це?)
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21.09.2021 13:01 Ответить
Ну надо же хоть что-то написать.А то не заплатят.
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21.09.2021 14:21 Ответить
Ты хотя бы тему изучил заробитчанин. При порохе он был назначен, так и его указом в 2019 году вышвырнут на помойку. А вот при зеленом гидранте в августе 2021 года ему удалось выиграть суд. Действительно, о времена, о нравы.
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21.09.2021 13:06 Ответить
Геращенко верно подметила: предательство Банковой и руководящей партии на долго отразится на работе спец. служб в Украине.
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21.09.2021 13:10 Ответить
Теперь зекрысе уже не отмыться ...а вот про Пороха ни одна зерыговская мразь не додумалась написать или крикнуть,что он "х&йло"-зато зекретин зазвучал по полной
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21.09.2021 13:16 Ответить
Да в субботу кричали в Днепре:" Ты не Гетьман, ты х..."""
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21.09.2021 13:31 Ответить
Кто кричали? Трехгривневые питорки фашиста подоляка?
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21.09.2021 14:06 Ответить
Так у вас всё, что не нравится из паРаши, от подоляка, ...и что там вы ещё придумаете!

А кричали, сам слышал....
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21.09.2021 14:33 Ответить
Да уже не позорился бы,зесрань)обосрались криворожская титушня ,которую атошники за раз скрутили,по полной-но оно не догоняет,что это был полный обсер зекретинов проплаченных,и продолжает об этом всем напоминать)))тфу,зесрань -это такая тупая срань...
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21.09.2021 17:27 Ответить
Я тебе уже писал, что о тебе думаю, кто ты и откуда.....
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21.09.2021 17:46 Ответить
Как то насрать ,что вообще "думает" тупорылая зесрань)
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21.09.2021 18:01 Ответить
"вышвыривали" его аккурат перед выборами - у пети серьезно подгорало! а суды бывший петин кадр "выигрывал" благодаря "успешно" проведенной "судебной реформе", о чем петя на любом эфире обязательно бил себя пяткой в грудь!
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21.09.2021 13:16 Ответить
Класична позиція, яку зайняла ЄС, в особі своїх "балакаючих голів", називається "Тримай злодія".

Усе за законами жанру: гучніше всіх волає "Тримай злодія" - сам злодій.

Нічого нового під Сонцем. І очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо, коли "лідєр" ніяк не вичухається від своїх комплексів і фантомних болей - марна справа.

Тож будемо спостерігати за подальшою маргіналізацією соєвої команди(з порохоботами включно).
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21.09.2021 13:18 Ответить
Тупий нікчемний висєр «ніпрощо».
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21.09.2021 13:19 Ответить
...) так принаймні аби зрозуміти "про що", необхідно мати інструменти для цього самого розуміння.

І як було сказано вище "очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо... - марна справа"

То ж все вкладається у схему - вітаю!
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21.09.2021 13:25 Ответить
Ого, сегодня просто аншлаг тролей фашиста подоляка здесь на сайте. Как адски подгорает у зе-сепаров, когда им тычут в морду факты слива ими операции кацапам.
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21.09.2021 14:09 Ответить
але й нас на цензорі стало більше. Не критично більше за зебілів - але все ж таки...
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21.09.2021 14:22 Ответить


Рад буду Вас скрупулезно обслужить за валюту!
Подойдут и кровавые кремлёвские сребреники !
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21.09.2021 15:00 Ответить
Зебіли , Зе не вічно буде президентом .! Прийде час - висіти вам на гілляках , разом з державним зрадником Зе . .
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21.09.2021 14:28 Ответить


Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь...!!!
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21.09.2021 14:37 Ответить
Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь...!!!
Рад буду и дальше покорно и преданно служить...!!!
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21.09.2021 14:41 Ответить
Спочатку наші спецслужби зрадили 73%, а потім вже Косоворотка і його Дермак. А в ці дні це роблять "слуги уродів".
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21.09.2021 15:17 Ответить
НЕТ!!!! этим тварям уже никогда не отмыться......
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21.09.2021 18:01 Ответить
 
 