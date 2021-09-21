Банковая предала украинские спецслужбы, а теперь их предают "слуги народа", - Ирина Геращенко о "вагнергейте"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Полтора года назад Банковая предала украинские спецслужбы, фактически слив уникальную спецоперацию и передав Путину 33 убийц. А сегодня спецслужбы предают депутаты из фракции "Слуга народа". Которые пытаются "отмыть" репутацию власти.
Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует пресс-служба политической силы.
"Дискредитируя саму идею гражданского парламентского контроля, вы вместо ВСК создали безумную "ТСН"- тусовку "Слуг народа", которая работает прачечной по отмыванию Банковой от того болота, куда вы вляпались со спецоперацией "вагнеровцев", - отметила Геращенко.
"Эта безумная "ТСН" неделю назад вышла с бумажкой, написанной на Банковой, что никакой операции не было, а были только намерения, во всем виноват Порошенко. А потом в полном составе вместе со своей руководительницей сбежали, когда на эту тусовку пришли непосредственно разведчики, те, кто принимал участие в разработке операции, те, кто непосредственно свидетельствовали, что Порошенко давал указания начать ее. Те, кто должен был сказать ключевое: а кто же находился в тот роковой день в помещении на Банковой, кто слышал детали о начале последней фазы спецоперации. И наконец, кто тот крот, кто передал все России", - отметила Геращенко.
"Поэтому мы требуем создания ВСК, а не тусовки "Слуг народа", куда войдет оппозиция. У вас конфликт интересов, вы отмываете здесь предателей Банковой. Все предатели должны по статье "государственная измена" нести ответственность", - резюмировала Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Злив ворогові спецоперацію, зіпсував відношення з партнерами, розкрив розвідників, відпустив 33 вбивць, які, ймовірніше за все, продовжують вбивати.
.
Проще закинуться , и наслаждаться жизнью 😆
плюс х/ло прибавилось 🤣
Где обещанное расследование?
Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
Командир российской частной военной компании "Вагнер" полковник Дмитрий Уткин весной или летом 2016 года посещал свой родной поселок Смолино Кировоградской области, где до недавнего времени жила его мать. Об этом говорится в расследовании издания "Цензор.НЕТ".
Как же так? И кто его впустил и выпустил из Украины - вопрос конечно интересный.
как тока кажется ну вот еще немного - ногти сдерем но выползем, всегда появляются 73% процента наивных ждунов - шо им налоги снизят...
и ето процесс перманентный - я бы начал с детских садов,
воровать - плохо, зарабатывать - хорошо.
Тут вопрос не о порошенко зе тут вопрос о предательстве и сдаче интересов страні и то что ЕС єто хорошо использует заслуга ЗЕ надо же так обосраться и себя подставить хорошие советники у него верной дорогой его ведут к пропасти
А кричали, сам слышал....
Усе за законами жанру: гучніше всіх волає "Тримай злодія" - сам злодій.
Нічого нового під Сонцем. І очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо, коли "лідєр" ніяк не вичухається від своїх комплексів і фантомних болей - марна справа.
Тож будемо спостерігати за подальшою маргіналізацією соєвої команди(з порохоботами включно).
І як було сказано вище "очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо... - марна справа"
То ж все вкладається у схему - вітаю!
Рад буду Вас скрупулезно обслужить за валюту!
Подойдут и кровавые кремлёвские сребреники !
Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь...!!!
Рад буду и дальше покорно и преданно служить...!!!