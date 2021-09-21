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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Потураев о возможной отставке Разумкова: Когда в эфире ток-шоу возникает спор, это не означает, что будут гореть и забор, и хата

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев не слышал о возможном подкупе депутатов, чтобы они проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию, которая сложилась во взаимоотношениях монобольшинства и спикера, депутат отметил: "Я сегодня шёл к метро и думал, что мне это напоминает. Я вспомнил. Когда я был маленький, то если мои родители ругались, я очень боялся, что они сегодня ссорятся, а завтра могут развестись. Но мне было шесть лет. Потом это прошло. То есть, когда в эфире уважаемых ток-шоу возникает какой-то спор, это не означает, что будут гореть и забор, и хата".

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Этот кланированный Гиммлер держит хайп)
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21.09.2021 12:49 Ответить
Хор имени Верёвки готовит новый хит.
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21.09.2021 12:50 Ответить
Когда я был маленький, то если мои родители ругались, я очень боялся, что они сегодня ссорятся, а завтра могут развестись Источник: https://censor.net/ru/n3289470

Откуда у ребенка в шесть лет могут быть такие мысли?? Ребенок в таком возрасте даже не знает смысла этого слова..и самого слова..

Если конечно в семье об этом не кричат каждый день...что видимо и присходило в семье этого товаришЧа...

Отсюда он такой прибацанный и получился...психику нарушили еще в шесть лет..
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21.09.2021 13:09 Ответить
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21.09.2021 13:13 Ответить
Слуг до ночі учора дресували на зборищі по тренингу голосувань по Разумкову, вірніше по правій руці Розумкова набирали голоси . Прочали з "забору", поки "хата "заховалася на лікарняному
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21.09.2021 13:21 Ответить
а хліва по не чіпають по там речі потураєва лежать
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21.09.2021 14:17 Ответить
 
 