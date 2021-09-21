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"Слуга народа" Потураев о возможной отставке Разумкова: Когда в эфире ток-шоу возникает спор, это не означает, что будут гореть и забор, и хата
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев не слышал о возможном подкупе депутатов, чтобы они проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Комментируя ситуацию, которая сложилась во взаимоотношениях монобольшинства и спикера, депутат отметил: "Я сегодня шёл к метро и думал, что мне это напоминает. Я вспомнил. Когда я был маленький, то если мои родители ругались, я очень боялся, что они сегодня ссорятся, а завтра могут развестись. Но мне было шесть лет. Потом это прошло. То есть, когда в эфире уважаемых ток-шоу возникает какой-то спор, это не означает, что будут гореть и забор, и хата".
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Откуда у ребенка в шесть лет могут быть такие мысли?? Ребенок в таком возрасте даже не знает смысла этого слова..и самого слова..
Если конечно в семье об этом не кричат каждый день...что видимо и присходило в семье этого товаришЧа...
Отсюда он такой прибацанный и получился...психику нарушили еще в шесть лет..