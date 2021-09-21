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Латвия намерена запретить посещение мероприятий в помещениях и допуск на работу людям без COVID-сертификатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Латвия намерена запретить посещение мероприятий в помещениях и допуск на работу людям без COVID-сертификатов

Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, Министерство здравоохранения Латвии предложит правительству ограничить мероприятия и услуги в помещениях, учитывая доступ к очной работе и посещение торговых центров только людям с ковид-сертификатами.

Об этом заявил Латвийскому радио советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что с учетом быстрого распространения COVID-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.

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Меры предосторожности, предлагаемые Минздравом, направлены на предотвращение распространения болезни среди непривитых людей. Берзиньш добавил, что повторение прошлогоднего опыта с постепенными, медленными ограничениями не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.

Минздрав предложит, чтобы с начала октября все мероприятия и услуги не первой необходимости в помещениях проходили с участием только вакцинированных от Covid-19, переболевших или людей с отрицательным тестом. Это относится также к очной работе и посещению торговых центров.

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Топ комментарии
+4
А чем опасность для окружающих от не вакцинированных выше чем от вакцинированных??

И те и другие являются переносчиками вируса...

Более того...мое здоровье мне ближе к телу чем здоровье каких то там окружающих...

Из окружающих меня волнуют только мои близкие....а мои близкие поддерживают мою позицию...
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21.09.2021 13:45
+3
Маразм....
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21.09.2021 13:05
+2
Уже доказано, что вакцинация НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ заражения. Так же, как и доказано, что вакцинированные заражают с таким же успехом, как и невакцинированные.

Так что маразм самый настоящий. Причем, на самом высоком уровне.
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21.09.2021 13:42
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Маразм....
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21.09.2021 13:05 Ответить
Marazm , eta kagda neidut vakcinirovatsa . Ladno , pofig na svajo zdarovje , no okruzhajushcije zachem ignoritj ....
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21.09.2021 13:19 Ответить
Уже доказано, что вакцинация НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ заражения. Так же, как и доказано, что вакцинированные заражают с таким же успехом, как и невакцинированные.

Так что маразм самый настоящий. Причем, на самом высоком уровне.
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21.09.2021 13:42 Ответить
Vakcinacija ne panaceja , paetamu nada i drugije deistvija prinimatj , no ti budesh legche perenastj zarazu , i menshe procentov chto zabalejesh . No jesli mozg svkovaruskij , to eta naverna trudna peremalotj.....
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21.09.2021 14:10 Ответить
А чем опасность для окружающих от не вакцинированных выше чем от вакцинированных??

И те и другие являются переносчиками вируса...

Более того...мое здоровье мне ближе к телу чем здоровье каких то там окружающих...

Из окружающих меня волнуют только мои близкие....а мои близкие поддерживают мою позицию...
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21.09.2021 13:45 Ответить
Тільки уявіть, Данілов хоче щоб і українці так писали))
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21.09.2021 13:54 Ответить
Ce zhach.
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21.09.2021 14:08 Ответить
А вот это уже безусловное нарушенин Прав человека.
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21.09.2021 13:57 Ответить
сбу накрыла несколько ботоферм - потом боты сменили имена. Куда делись антивакцинаторы Привет, прочая шушера? новой прибавилось, ты гляди.
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21.09.2021 15:19 Ответить
Глаза раззуй болезный...мой пост выше...😀
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21.09.2021 17:21 Ответить
Але шось Валєри з Антипом не видно сьогодні.
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22.09.2021 07:32 Ответить
Zalais Cilvecins

Marazm , eta kagda neidut vakcinirovatsa . Ladno , pofig na svajo zdarovje , no okruzhajushcije zachem ignoritj ....

главное чтобы ты вакцинировался за всех, и не боялся никакой заразы ни от кого) ради чего тогда вакцина если боятся не вакцинированных...это как уколоть укол от бешенства или оспы и бояться оспы..
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18.12.2021 23:20 Ответить
 
 