Латвия намерена запретить посещение мероприятий в помещениях и допуск на работу людям без COVID-сертификатов
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Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, Министерство здравоохранения Латвии предложит правительству ограничить мероприятия и услуги в помещениях, учитывая доступ к очной работе и посещение торговых центров только людям с ковид-сертификатами.
Об этом заявил Латвийскому радио советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Он отметил, что с учетом быстрого распространения COVID-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.
Меры предосторожности, предлагаемые Минздравом, направлены на предотвращение распространения болезни среди непривитых людей. Берзиньш добавил, что повторение прошлогоднего опыта с постепенными, медленными ограничениями не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.
Минздрав предложит, чтобы с начала октября все мероприятия и услуги не первой необходимости в помещениях проходили с участием только вакцинированных от Covid-19, переболевших или людей с отрицательным тестом. Это относится также к очной работе и посещению торговых центров.
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Так что маразм самый настоящий. Причем, на самом высоком уровне.
И те и другие являются переносчиками вируса...
Более того...мое здоровье мне ближе к телу чем здоровье каких то там окружающих...
Из окружающих меня волнуют только мои близкие....а мои близкие поддерживают мою позицию...
Marazm , eta kagda neidut vakcinirovatsa . Ladno , pofig na svajo zdarovje , no okruzhajushcije zachem ignoritj ....
главное чтобы ты вакцинировался за всех, и не боялся никакой заразы ни от кого) ради чего тогда вакцина если боятся не вакцинированных...это как уколоть укол от бешенства или оспы и бояться оспы..