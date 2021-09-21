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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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выборы (24313) Госдума (1252) Крым (26022) МИД РФ (1628) Турция (3236) Захарова Мария (339)

"Не оставим без внимания": в РФ отреагировали на непризнанение Турцией "выборов" в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму" в оккупированном РФ Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила она, комментируя появившееся 20 сентября на сайте Министерства иностранных дел Турции заявление пресс-секретаря МИД Турции, посла Танжу Билгича.

В заявлении говорится, что результаты выборов в Госдуму, состоявшиеся 17-19 сентября, применительно к оккупированному РФ Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", - заявила Захарова.

"Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям", - добавила дипломат.

При этом Захарова отметила, что, "не признавая ни один из вариантов волеизъявления граждан на территории Крыма (ни референдум 2014 года, ни президентские и парламентские выборы, ни общероссийское голосование по поправкам к Конституции России), страны не задают образец или эталон, от которого они отталкиваются в своих выводах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия не признает выборы в Думу РФ в оккупированном Крыму, - МИД

"Из года в год в рамках электорального процесса Крым символически подтверждает свой выбор 2014 года. Что тогда еще нужно продемонстрировать международному сообществу, чтобы такие отдельные голоса сказали, что теперь они признают или что теперь электоральный процесс проходит правильно. Если ты не согласен с чем-то, ты должен сказать, где твой стандарт", - заключила Захарова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили 17, 18 и 19 сентября. В оккупированном Крыму работали 1 131 избирательный участок, еще один дополнительный участок находился в международном аэропорту Симферополя. Всего в республике около 1,5 млн избирателей.

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Топ комментарии
+19
зацените злую иронию судьбы и её бумеранг, который возвращается..

у "пермского стрелка -Тимура Бекмансурова, оказывается отец наёмник - воевал во "вторую Чеченскую", затем "Грузия -Абхазия", затем "на Донбассе", а сейчас в Сирии..

папашка ездил воевать по всему миру и принёс войну к себе домой..

как говорится, бумеранг вернулся..
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21.09.2021 13:06
+14
...та да

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21.09.2021 13:06
+13
Напугали ёжика голым задом ..
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21.09.2021 13:01
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Напугали ёжика голым задом ..
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21.09.2021 13:01 Ответить
знову заборонять турецькі помідори000
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21.09.2021 13:04 Ответить
вы убийство своего посла сглотнули..сглотнете и это)))
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21.09.2021 13:05 Ответить
...та да

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21.09.2021 13:06 Ответить
ин ша Алла́х !
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21.09.2021 13:34 Ответить
Щас все скре.поносные летчики разучивают последнее

заклинание : за пацанов !
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21.09.2021 13:35 Ответить
Турков аж передернуло со страху. Всю страну в дульку судорогой свернуло, ага.

Машуня, не тужься, тебя не боятся. Бухни, нюхни и спляши нам. Твои угрозы звучат как "будим бамбить" от зеленского.
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21.09.2021 13:06 Ответить
зацените злую иронию судьбы и её бумеранг, который возвращается..

у "пермского стрелка -Тимура Бекмансурова, оказывается отец наёмник - воевал во "вторую Чеченскую", затем "Грузия -Абхазия", затем "на Донбассе", а сейчас в Сирии..

папашка ездил воевать по всему миру и принёс войну к себе домой..

как говорится, бумеранг вернулся..
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21.09.2021 13:06 Ответить
"Спадкове"! Генетику ніхто не скасовував
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21.09.2021 13:17 Ответить
Как может хронологически более ранее событие, быть "затем"?

Грузино-абхазская война это 14.08.1993 - 30.09.1994. Обе чеченские войны были уже потом.
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21.09.2021 13:18 Ответить
2008 года я имел ввиду..
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21.09.2021 13:20 Ответить
Ну тогда там с Абхазией практически боевых действий и не было. Работа абхазского спецназа и какого-то подразделения рос.армии против полицейских частей в Кодорском ущелье, это не то что на войну, даже на военный конфликт не тянет.

В 2008 театр боевых действий был на территории Южной Осетии и прилегающих территориях.
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21.09.2021 13:32 Ответить
да.. спасибо за уточнение..

я ж не сам придумал, а прочитал в россиянской прессе интервью соседей пермского стрелка, и поделился на форуме инфой и своей оценкой на это событие..
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21.09.2021 13:40 Ответить
К оценке вообще никаких вопросов. Бумеранг рано или поздно, но таки возвращается. Неся войну вовне рано или поздно получишь ее у себя дома.

То что произошло - частный случай, но будет и глобальный. Империи рано или поздно, но разваливаются, и развал РФ (а по сути РИ) мирным не будет.
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21.09.2021 13:48 Ответить
это факт.. развал Ресурсных Вымиратов безболезненным не будет, и поэтому Украине нужно быть очень вооружённой и боеспособной, готовой уничтожать орды русскамирских братьев несущих нам очередной ("русский мир", социализм, коммунизм, всеобщее равенство, самодержавие, и т.д - нужное подчеркнуть)..
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21.09.2021 13:53 Ответить
в виду
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22.09.2021 11:47 Ответить
А сынок не стал заморачиваться, замутил войнушку в своих ******, чего куда там ездить.
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21.09.2021 15:55 Ответить
Страна вечнозелёных помидор так и останется страной вечнозелёных помидор 😀😀
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21.09.2021 13:07 Ответить
А страна вечно сизых носов в итоге останется с носом.
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21.09.2021 13:20 Ответить
Манька-облигация, да Турции на твое внимание, вместе с конякой и х...улом и его кремлевской шоблой глубоко начхать.
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21.09.2021 13:12 Ответить
А що, одна Турція прийняла таке рішення ?

Так шо така заява буде ще не одна ...

А ще комуняки заявляють (і не безпідставно - по правилам розумного голосування - їм відійшло купа чужих голосів) - що їх % за ніч різко впали.

Читай - їх на.бали !
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21.09.2021 13:13 Ответить
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21.09.2021 13:15 Ответить
Чемберлен и Даладье когда-то признали "волеизъявление судетских немцев" и весь цивилизованный мир помнит, к чему это в итоге привело.
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21.09.2021 13:17 Ответить
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21.09.2021 13:18 Ответить
Машка красные трусы , бухнула и понеслись угрозы по всему миру 🤣🤣🤣
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21.09.2021 13:24 Ответить
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму" в оккупированном РФ Крыму.

Это как? Рейсы Аэрофлота из Тагииила в Турцию запретите или турецкие помидоры снова будете давить?
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21.09.2021 13:29 Ответить
Капец турецким помидорам. ***** лично на бульдозере раздавит целых 2 ящика.
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21.09.2021 13:32 Ответить
Не оставим без внимания - раздавим ящик помидоров
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21.09.2021 13:35 Ответить
Шо, опять помидоры ???
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21.09.2021 13:37 Ответить
На этот раз Турция помидорами не отделается...
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21.09.2021 13:58 Ответить
та да. бедный Воронеж...
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21.09.2021 14:00 Ответить
"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания"

Когда эта бесноватая наркоманка уже подохнет от какого-нибудь ковида... или передозировки... Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Украины, и прекрасно знает, что ей глубоко нас.рать на подобные заявления бесноватой наркоманки Захаровой
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21.09.2021 13:59 Ответить
кацапы, отдйте вкраденное!!! - кремлевские воры и убийцы.... еще и репьяховая приблуда - захарова скулит....
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21.09.2021 14:41 Ответить
Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Украины.

Опять начнут давить турецкие помидоры
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21.09.2021 15:21 Ответить
Расеяне напряглись, заменят им вскоре ал инклюзив кукурузой на пляже в Крымнаше. И вся мстя. Не нужен нам берег турецкий....
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21.09.2021 15:36 Ответить
Чому Турція за всіляке косноязиччя по ним не перекриє цим козломордим бояришникам- московитам Босфор? Маркиза Аркебуковна Захарова прекрасно знає,що Крим анексовано,а не законно передано РФ. Значить там ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПО ВСІМ МІЖНАРОДНИМ І УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНАМ так і залишається! Крим - це Україна до поки сама Украіна від цієї землі не відмовилась. А те, що там хтось крякає з переселенців за Мокву, то це лише КРЯКАННЯ без законних наслідків. Чи вона Дура ,чи вони всі там такі ?
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21.09.2021 15:47 Ответить
А чого ці претензії тільки одній Турції? Давайте вже по алфавітному списку країн світу,глобус крутіть.
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21.09.2021 16:00 Ответить
внимание не обращайте - ненормальная - с бодуна проснулась.....
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21.09.2021 18:06 Ответить
 
 