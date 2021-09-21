"Не оставим без внимания": в РФ отреагировали на непризнанение Турцией "выборов" в оккупированном Крыму
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму" в оккупированном РФ Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила она, комментируя появившееся 20 сентября на сайте Министерства иностранных дел Турции заявление пресс-секретаря МИД Турции, посла Танжу Билгича.
В заявлении говорится, что результаты выборов в Госдуму, состоявшиеся 17-19 сентября, применительно к оккупированному РФ Крыму "не имеют юридической силы для Турции".
"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", - заявила Захарова.
"Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям", - добавила дипломат.
При этом Захарова отметила, что, "не признавая ни один из вариантов волеизъявления граждан на территории Крыма (ни референдум 2014 года, ни президентские и парламентские выборы, ни общероссийское голосование по поправкам к Конституции России), страны не задают образец или эталон, от которого они отталкиваются в своих выводах".
"Из года в год в рамках электорального процесса Крым символически подтверждает свой выбор 2014 года. Что тогда еще нужно продемонстрировать международному сообществу, чтобы такие отдельные голоса сказали, что теперь они признают или что теперь электоральный процесс проходит правильно. Если ты не согласен с чем-то, ты должен сказать, где твой стандарт", - заключила Захарова.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили 17, 18 и 19 сентября. В оккупированном Крыму работали 1 131 избирательный участок, еще один дополнительный участок находился в международном аэропорту Симферополя. Всего в республике около 1,5 млн избирателей.
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заклинание : за пацанов !
Машуня, не тужься, тебя не боятся. Бухни, нюхни и спляши нам. Твои угрозы звучат как "будим бамбить" от зеленского.
у "пермского стрелка -Тимура Бекмансурова, оказывается отец наёмник - воевал во "вторую Чеченскую", затем "Грузия -Абхазия", затем "на Донбассе", а сейчас в Сирии..
папашка ездил воевать по всему миру и принёс войну к себе домой..
как говорится, бумеранг вернулся..
Грузино-абхазская война это 14.08.1993 - 30.09.1994. Обе чеченские войны были уже потом.
В 2008 театр боевых действий был на территории Южной Осетии и прилегающих территориях.
я ж не сам придумал, а прочитал в россиянской прессе интервью соседей пермского стрелка, и поделился на форуме инфой и своей оценкой на это событие..
То что произошло - частный случай, но будет и глобальный. Империи рано или поздно, но разваливаются, и развал РФ (а по сути РИ) мирным не будет.
Так шо така заява буде ще не одна ...
А ще комуняки заявляють (і не безпідставно - по правилам розумного голосування - їм відійшло купа чужих голосів) - що їх % за ніч різко впали.
Читай - їх на.бали !
Это как? Рейсы Аэрофлота из Тагииила в Турцию запретите или турецкие помидоры снова будете давить?
Когда эта бесноватая наркоманка уже подохнет от какого-нибудь ковида... или передозировки... Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Украины, и прекрасно знает, что ей глубоко нас.рать на подобные заявления бесноватой наркоманки Захаровой
Опять начнут давить турецкие помидоры