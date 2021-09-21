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Корниенко о COVID-вакцинации "слуг народа": Многие делали прививки. Я помню по Facebook

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о COVID-вакцинации

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не знает, сколько конкретно его коллег вакцинировались от коронавируса.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко подчеркнул, что никто не может заставить депутатов вакцинироваться, так как это будет нарушением прав человека.

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"Навскидку много, кто вакцинировался. Я помню по Facebook – люди рассказывают. Но точную цифру вам никто не скажет", - подчеркнул нардеп.

Корниенко признался, что является сторонником того, чтобы депутаты каждый день делали тест перед заседанием и считает идеальным решение, чтобы они это делали за собственные средства.

Первый замглавы фракции "СН" признался, что у него есть сертификат о вакцинации, который он готов предъявлять перед заседанием парламента.

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Отвечая на вопрос журналиста, не будет ли это дополнительной нагрузкой на медсистему страны, политик сказал: "У нас огромная медицинская система в Раде – Госуправление делами, поликлиника и амбулатория".
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Топ комментарии
+3
Посвежел чувак...харя округлилась...видимо элитный алкоголь стал потреблять...а не паленку как раньше...до выборов...
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21.09.2021 13:22
+2
Есть заголовок получше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не считает учителей людьми!
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21.09.2021 13:29
+1
Прежде чем открывать рот представители власти должны изучить хотя бы Конституцию Украины, чтобы не нести ересь.
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21.09.2021 13:23
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Посвежел чувак...харя округлилась...видимо элитный алкоголь стал потреблять...а не паленку как раньше...до выборов...
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21.09.2021 13:22 Ответить
Прежде чем открывать рот представители власти должны изучить хотя бы Конституцию Украины, чтобы не нести ересь.
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21.09.2021 13:23 Ответить
на заборі також багато чого пишуть. І на плакатах своїх "слуги" багато чого обіцяли.
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21.09.2021 13:24 Ответить
А должен знать!

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21.09.2021 13:24 Ответить
🤦🏼‍♀️
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21.09.2021 13:26 Ответить
Есть заголовок получше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не считает учителей людьми!
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21.09.2021 13:29 Ответить
фЕйсБУЧные эксперты..
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21.09.2021 13:39 Ответить
Но точную цифру вам никто не скажет", - подчеркнул нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3289479

Как это никто не скажет?? Ведь все есть в базе...или нет??

А как же тогда вчера товпришЧ кузин высчитал проценты и количество вакцинировпнных и не вакцинировпнных которые сейчас болеют??

Или сбрехал товпришЧ кузин не моргнув глазом???
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21.09.2021 13:39 Ответить
Корниенко подчеркнул, что никто не может заставить депутатов вакцинироваться, так как это будет нарушением прав человека. - цитата

а вот простого человека можно.. ибо это уже не будет нарушением прав... депутаны )))
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21.09.2021 13:45 Ответить
Вот меня АБСОЛЮТНО не интересует

сколько прислуг укололось..

АБСОЛЮТНО
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21.09.2021 13:47 Ответить
 
 