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Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября, - решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина переходит в

С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зонку карантина. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;
- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;
- председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Напомним, в "желтой" зоне карантина действуют такие меры:

- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- за столиком в заведении общественного питания могут находиться не более 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Также читайте: Возможность заболеть COVID-19 в третий раз существует, если будут новые варианты вируса, - Голубовская

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Я так понимаю, Верховную Раду закрывают ?
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21.09.2021 13:44
+3
Гандони
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21.09.2021 13:33
+3
А толку? Тут своих аленей-антиваксеров хватает.
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21.09.2021 13:47
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Украина поспевает.
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21.09.2021 13:30 Ответить
жовтий щe колiр гниття
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21.09.2021 14:11 Ответить
Кому, что ближе.
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21.09.2021 14:29 Ответить
посмотрите на суточный прирост больных ковид-19 в Украине и в Польше, а потом сравните его с количеством вакцинированных в Украине и в Польше!
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21.09.2021 13:31 Ответить
І шо? немає часу рахувати
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21.09.2021 13:33 Ответить
Там у них чойта тишина. Как в прошлом году пока. Ждут октября
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21.09.2021 14:07 Ответить
Жовтень на носу.
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21.09.2021 13:31 Ответить
Гандони
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21.09.2021 13:33 Ответить
да, они самые!
В России сравнительно невысокий спрос на вакцинацию, поэтому российских вакцин собственного производства для ее рынка действительно хватает.

Компания "Р-Фарм" запустила в России производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Но сделать прививку вакциной, разработанной совместно с Оксфордским университетом , россиянам не удастся - партии будут производиться только на экспорт. AstraZeneca с трудом поспевает с обещанными Евросоюзу поставками вакцин. В России также проходят клинические испытания комбинации AstraZeneca и "Спутник Лайт", которые должны завершиться в следующем году.
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21.09.2021 13:39 Ответить
Я так понимаю, Верховную Раду закрывают ?
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21.09.2021 13:44 Ответить
А она что-работала?
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21.09.2021 14:10 Ответить
Надо было закрывать границы, вся зараза лезет из нашей любимой Европы и паРаши!
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21.09.2021 13:45 Ответить
А толку? Тут своих аленей-антиваксеров хватает.
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21.09.2021 13:47 Ответить
Це результат амбіцій влади,ажде вони прекрасно знали що масові заходи включаючи і парад військ принесуть більше біди та втрат чим війна на сході України.Але вони навмисне на це пішли накакавши на простий люд,Адже на параді відмили міліарди а на боротьбу із пандемією треба тільки декількасот міліонів та і то їх нададуть іноземні держави і вигляді допомоги.
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21.09.2021 13:51 Ответить
Є звичайний грип плюс методичне промивання мізків у підконтрольних ЗМІ.
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21.09.2021 13:58 Ответить
Цілком згоден.У мого колеги по роботі брат помер із такими-же симптомами як КОВІД ще 6 років тому.Потім другий знайомий ще 4 років тому назад.І це тільки ті кого я особисто знав.Так на мою думку ця так звана ,,епідемія,, не являється -19 та про неї вже знали роками тому а можливо що це таке і по нинішній день не знають.
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21.09.2021 14:14 Ответить
Да, не сходил Дюну пасматреть. Штош, посмотрю папизже бесплатно.
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21.09.2021 14:06 Ответить
Уже два роки лякають....
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21.09.2021 14:15 Ответить
Пускати в Раду тільки депутатів вакцинованих нескрепними буржуйськими вакцинами.
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21.09.2021 14:15 Ответить
вирус это бред
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21.09.2021 14:25 Ответить
Мир утонул во лжи. Никто не обязан и вам говорить правду.
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21.09.2021 18:23 Ответить
 
 