Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября, - решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС

С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зонку карантина. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:



- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

- председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Напомним, в "желтой" зоне карантина действуют такие меры:



- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

- за столиком в заведении общественного питания могут находиться не более 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

- кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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