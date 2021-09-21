"Слуга народа" Корниенко о возможной отставке Разумкова: "Может всякое быть. Снег может пойти"
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Первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Александру Корниенко не предлагали деньги за голосование по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Корниенко рассказал, что сейчас общается с Разумковым письменно.
Отвечая на вопрос, есть ли у него обида на спикера, нардеп заявил: "Какая у меня может быть обида на Дмитрия Александровича? … Давайте оставим наши эмоциональные рефлексии для мемуаров, а сейчас нам нужно думать о работе. Она есть. Фракция монобольшинства предлагает определенную адженду относительно антиолигархического пакета. У коллег есть свои опасения, в частности, у председателя Верховной Рады, который, процитирую Давида Георгиевича Арахамию, был выдвинут в свое время (на должность спикера. – Ред.) нашей фракцией".
Говоря о том, как между собой "слуги народа" называют сложившуюся ситуация с Разумковым, Корниенко рассказал, что говорят "о сложной производственной ситуации".
Комментируя информацию о том, остается ли спикер в команде "Слуги народа", первый замглавы фракции "СН" заявил: "Большую часть действий, которые произошли в последние несколько дней я бы отнес к некомандным действиям со стороны Дмитрия Александровича. А утверждать, кто является членом какой команды может тот человек, которого спросят".
Отвечая на вопрос, может ли в ближайшее время Разумков перестать быть членом команды "Слуги народа", нардеп сказал: "Может всякое быть. Снег может пойти".
Он признался, что сделает свой выбор в вопросе возможной отставки спикера, когда увидит подписные листы.
"Я и не определился, и не говорю об этом", - добавил Корниенко.
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Его подкосит иоли ожирение или цироз печени
два сапога- кеды!
и зелень снести
Все может быть...