РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4998 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 430 17
ВР (28822) отставка (3107) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко (651)

"Слуга народа" Корниенко о возможной отставке Разумкова: "Может всякое быть. Снег может пойти"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Александру Корниенко не предлагали деньги за голосование по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко рассказал, что сейчас общается с Разумковым письменно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Потураев о возможной отставке Разумкова: Когда в эфире ток-шоу возникает спор, это не означает, что будут гореть и забор, и хата

Отвечая на вопрос, есть ли у него обида на спикера, нардеп заявил: "Какая у меня может быть обида на Дмитрия Александровича? … Давайте оставим наши эмоциональные рефлексии для мемуаров, а сейчас нам нужно думать о работе. Она есть. Фракция монобольшинства предлагает определенную адженду относительно антиолигархического пакета. У коллег есть свои опасения, в частности, у председателя Верховной Рады, который, процитирую Давида Георгиевича Арахамию, был выдвинут в свое время (на должность спикера. – Ред.) нашей фракцией".

Говоря о том, как между собой "слуги народа" называют сложившуюся ситуация с Разумковым, Корниенко рассказал, что говорят "о сложной производственной ситуации".

Комментируя информацию о том, остается ли спикер в команде "Слуги народа", первый замглавы фракции "СН" заявил: "Большую часть действий, которые произошли в последние несколько дней я бы отнес к некомандным действиям со стороны Дмитрия Александровича. А утверждать, кто является членом какой команды может тот человек, которого спросят".

Отвечая на вопрос, может ли в ближайшее время Разумков перестать быть членом команды "Слуги народа", нардеп сказал: "Может всякое быть. Снег может пойти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП

Он признался, что сделает свой выбор в вопросе возможной отставки спикера, когда увидит подписные листы.

"Я и не определился, и не говорю об этом", - добавил Корниенко.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
У зеленых это точно. Безуглая уже неделю народу ссыт в глаза божей россой. А тут снег какой то.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:46
+4
Он что,агрохимию по имени отчеству назвал? Ахаха.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:48
+2
эта свинья точно не умрет от короновируса

Его подкосит иоли ожирение или цироз печени
показать весь комментарий
21.09.2021 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смердить от статпогрешностей.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:45 Ответить
эта свинья точно не умрет от короновируса

Его подкосит иоли ожирение или цироз печени
показать весь комментарий
21.09.2021 13:45 Ответить
Самообжорство более реально.
показать весь комментарий
21.09.2021 15:46 Ответить
У зеленых это точно. Безуглая уже неделю народу ссыт в глаза божей россой. А тут снег какой то.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:46 Ответить
Он что,агрохимию по имени отчеству назвал? Ахаха.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:48 Ответить
он его ж еще и процитировал )))) ааа-ха-ха...

два сапога- кеды!
показать весь комментарий
21.09.2021 13:51 Ответить
Я бы сказал, что они - две корабельные сосны.... Точнее. один - сосна.а другой - пенёк...
показать весь комментарий
21.09.2021 13:58 Ответить
пеньки оба! )))
показать весь комментарий
21.09.2021 14:01 Ответить
Первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Александру Корниенко не предлагали деньги за голосование по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и он очень обиделся,и до сих пор в недоумении.Раньше ведь перед каждым голосованием конверт приносили.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:53 Ответить
"Правосеки страны, снимайте штаны..." (с) саме цей кабан
показать весь комментарий
21.09.2021 13:58 Ответить
...перекупив посаду спікера тому Дімону плетуть лапті..
показать весь комментарий
21.09.2021 14:02 Ответить
пещерный интеллект.. не более.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:08 Ответить
Читаю всі ці і подібні потуги і згадую "шполянського" голову ВР 1998-2000 років О.Ткаченка, який теж думав, що вхопив Бога за бороду, та казав бундючно: "Я не перший, но й не другий". Н ині він нікому не потрібний, прикутий до інвалідного візка і чекає, не дочекається (як і його рідні) тієї, що з косою. Всі ми смертні, але, на відміну від крилатого "жизнь надо прожить так....", її потрібно прожити так, що бна твою могилу потомки не плювалися.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:10 Ответить
и снег может пойти

и зелень снести

Все может быть...
показать весь комментарий
21.09.2021 14:39 Ответить
Какой Корниенко умныый!! Прямо жуть!!
показать весь комментарий
21.09.2021 14:43 Ответить
да и корниенко может кирпич на голову упасть......
показать весь комментарий
21.09.2021 18:07 Ответить
 
 