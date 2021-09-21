СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки жителей ОРДЛО в Россию для голосования на выборах в Госдуму

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала 18 и 19 сентября автобусы, которые перевозили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины на территорию РФ для голосования на выборах в Госдуму.

Об этом говорится в отчете № 220/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

"18 сентября, находясь в месте на расстоянии примерно 200 м к северо-западу от пункта пропуска на границе около н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение примерно 15 минут, команда СММ видела, что в Украину въехал 21 автомобиль (включая 11 с табличками "ДНР"), 13 тентованных грузовиков (включая 11 с табличками "ДНР") и 10 автобусов (все с табличками "ДНР" и с пассажирами разного пола и возраста; большинство автобусов имели табличку на ветровом стекле с надписью "Выборы 17, 18, 19 сентября: Выбираем вместе!"), а также вошли 36 человек (18 женщин, 16 мужчин разного возраста и 2 детей)", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два дня на российских выборах проголосовали более 360 тысяч жителей ОРДЛО, - правозащитники

Согласно информации СММ, за аналогичный период времени из Украины выехали 10 автомобилей, а также 13 автобусов – "все с табличками "ДНР" и с пассажирами разного пола и возраста, большинство автобусов имели табличку на ветровом стекле с надписью "Выборы 17, 18, 19 сентября: Выбираем вместе!".

Однако, после того, как наблюдатели ОБСЕ прибыли к указанному месту, один из боевиков вооруженных формирований РФ остановил СММ и отказал в проезде в сторону пункта пропуска на границе.

В 200 метрах от пункта пропуска на границе вблизи н. п. Мариновка наблюдатели ОБСЕ в течение 60 минут зафиксировали, как в Украину въехали 12 автомобилей и 7 автобусов. За аналогичный период времени из Украины выехали 11 автомобилей, 5 тентованных грузовиков и 2 автобуса. По прибытию патруля СММ к указанному месту член вооруженных формирований РФ также остановил наблюдателей и отказал им в проезде в сторону пункта пропуска на границе.

Боевики российских вооруженных формирований не позволили СММ ОБСЕ вести наблюдение и в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино, приказав патрулю покинуть этот район сразу после прибытия.

Также читайте: США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

19 сентября наблюдатели ОБСЕ опять зафиксировали перевозку жителей ОРДЛО в Россию для голосования на выборах в Госдуму.

"Находясь в месте на расстоянии примерно 200 м к северо-западу от пункта пропуска на границе вблизи Успенки в течение приблизительно 60 минут, наблюдатели видели, что в Украину въехали 11 автомобилей (включая 7 с табличками "ДНР") и 7 автобусов (все с табличками "ДНР" и с табличками на ветровом стекле с надписью "Выборы 17, 18, 19 сентября: Выбираем вместе!"), а также вошли 52 человека (31 женщина и 21 мужчина разного возраста)", - говорится в отчете.

В течении этих 60 минут патруль наблюдал, как из Украины выехали 20 автомобилей и 1 автобус с табличкой на ветровом стекле с надписью "Выборы 17, 18, 19 сентября: Выбираем вместе!", а также вышли 29 человек.

Однако, по прибытию патруля Миссии к указанному месту член вооруженных формирований РФ остановил наблюдателей и опять отказал им в проезде в сторону пункта пропуска на границе.

Кроме того, находясь в пункте пропуска на границе недалеко от Мариновки в течение приблизительно 60 минут, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что в Украину въехали 14 автомобилей и 32 автобуса. При этом, за аналогичный период времени из Украины выехали 18 автомобилей и 28 автобусов.

Также читайте: Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции

В Мисси ОБСЕ также напомнили, что согласно принятым в 2014 году решениям Кабинета Министров Украины, работа упомянутых и прочих пунктов пропуска на границе, которые не контролируются правительством Украины, официально приостановлена.