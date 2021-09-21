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Новости За рубежом
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Великобритания (4276) отравление (1572) ФСБ (1866) Скрипаль (525)

Британия предъявила обвинение третьему россиянину по делу об отравлении Скрипаля. Следствие полагает, что он - сотрудник спецслужб, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Британия предъявила обвинение третьему россиянину по делу об отравлении Скрипаля. Следствие полагает, что он - сотрудник спецслужб, - СМИ

Британская полиция по борьбе с терроризмом выдвинула обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 года третьему гражданину Российской Федерации. У следствия есть основания полагать, что он тоже сотрудник спецслужб.

Об этом пишет сайт Скотланд-Ярда., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в ходе расследования удалось идентифицировать третьего фигуранта, известного как "Сергей Федотов". Прокуроры Контртеррористического отдела CPS пришли к выводу, что есть достаточно доказательств того, что "Федотов" причастен к:

  • заговору с целью убийства Сергея Скрипаля;
  • покушению на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бейли;
  • нанесению тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли;
  • владению химическим оружием и его использованию в нарушение Закона о химическом оружии 1996 года.

По данным следствия, "Сергей Федотов" - это псевдоним Дениса Сергеева, сотрудник российской военной разведки (ГРУ). Собранные сведения также доказывают, что другие два фигуранта "Руслан Боширов" и "Александр Петров" - это псевдонимы российских разведчиков Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

"Федотов" попал в Великобританию 2 марта 2018 года рейсом из Москвы в лондонский аэропорт "Хитроу" примерно за четыре часа до "Петрова" и "Боширова". Он останавливался в отеле в центре Лондона со 2 по 4 марта 2018 года. Следственные действия проводились в его комнате, но никаких следов яда "Новичок" не было обнаружено. Предполагается, что "Федотов" неоднократно встречался с "Петровым" и "Бошировым" в центре Лондона, после чего 4 марта он вылетел в Москву.

Все трое разыскиваются полицией Великобритании, и на всех троих выданы ордера на арест. Процесс подачи заявки на уведомление Интерпола начнется для "Сергея Федотова" сегодня.

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Британская полиция просит свидетелей, у которых есть любая информация об этих трех мужчинах, связаться со следствием.

Автор: Ірина Дашківська
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забыли главного в этой шайке-лейке

и имя ему )(уйло-Таврический
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21.09.2021 13:50 Ответить
Не забыли, а прикинулись шлангом.
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21.09.2021 13:58 Ответить
Так они втроём шпилились,шалунишки?
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21.09.2021 13:50 Ответить
та у них там гей кружок какой то шпили по самые вили.
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21.09.2021 14:06 Ответить
А звинувачення органызатору Уйлу?
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21.09.2021 13:53 Ответить
Все как у рашофашистов)))

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21.09.2021 13:57 Ответить
Троє - це вже організована злочинна група. Слідство має довести, що ця маленька ОЗГ виявляється частиною великої ОЗГ під назвою РФ, Бог їм в поміч !
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21.09.2021 15:15 Ответить
 
 