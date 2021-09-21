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Новости Политика Украины
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ВР (28822) внеочередное заседание (262) Арахамия (956) Разумков Дмитрий (1520) Дубинский Александр (413)

Разумков по инициативе Дубинского созвал на четверг внеочередное заседание ВР: как он это сделал, находясь на больничном, выясняем, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков по инициативе Дубинского созвал на четверг внеочередное заседание ВР: как он это сделал, находясь на больничном, выясняем, -

Спикер Дмитрий Разумков написал письмо о том, что он созывает на четверг внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Когда-то, три-четыре месяца назад, Дубинский собирал подписи на внеочередное заседание по ФОПам, вот теперь якобы насобирались (подписи. – Ред.) и на четверг поставим", - пересказал суть Арахамия.

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По его словам, фракция "Слуга народа" не будет поддерживать инициативу Дубинского.

Руководитель фракции "Слуги народа" подчеркнул, что хочет выяснить, каким образом Разумков, находясь на больничном, может созвать внеочередное заседание Рады.

"Я не юрист, но юристы говорят: "А на каких основаниях это делается?" Пока выясняем", - сказал он.

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Арахамия пожелал скорейшего выздоровления Разумкову и признался, что "Слуги народа" жду, когда он выйдет на работу.
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Топ комментарии
+6
агрохимия не на шутку разволновался)
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21.09.2021 13:57
+5
Так там пистон вставленные беней на стадионе до самых гланд наверное достал...😀
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21.09.2021 13:58
+4
какой-то шухер в жабьем болоте )))) возня в навозной жиже))))
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21.09.2021 14:00
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агрохимия не на шутку разволновался)
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21.09.2021 13:57 Ответить
Так там пистон вставленные беней на стадионе до самых гланд наверное достал...😀
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21.09.2021 13:58 Ответить
Месть обиженного румынского поданного Дубинеску,мама которого смотрит на Давида Агрохимию как на говно.
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21.09.2021 14:04 Ответить
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21.09.2021 13:59 Ответить
"Павуки в банці вирішили "вияснити відносини"...
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21.09.2021 15:54 Ответить
Дайош імпічмент!
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21.09.2021 13:58 Ответить
какой-то шухер в жабьем болоте )))) возня в навозной жиже))))
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21.09.2021 14:00 Ответить
Арахамия и Коломойский рассказали о переговорах на футболе на НСК Олимпийский. Они отрицают, что обсуждали голоса за отставку спикера Рады
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21.09.2021 14:02 Ответить
ЗеДолбни, вам не надоел вот этот зверинец за который вы проголосовали?

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21.09.2021 14:05 Ответить
Додик ждёт родню в гости. Говорит, что им тут на всю жизнь заработать можно.

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21.09.2021 14:11 Ответить
Як же ж він схожий на мілкого сцикливого злодюжку,якого зацапали на "притирці" гаманця і хочуть "впаяти" років із 3. Ну,абсолютно не нагадує араХама, а скоріше араХіму.
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21.09.2021 14:36 Ответить
зебільний бос з країни і вони відразу гризуться
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21.09.2021 14:31 Ответить
Интересно девки пляшут ! Если спикер официально болеет , то он не может исполнять свои обязанности . Кто-то должен бьіть назначен и.о. Разумкова , согласно регламента.
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21.09.2021 14:47 Ответить
какой то словесный понос нельзя даже уцепится за смысл все го что прокукарекано. Видно СЕМЕРО СМЕЛЫХ пошли в РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ.

как в песне рэволюционэров пелось - это есть наш последний и рэшительный бой... и все как один умрем в борьбе за это. И шо ? Где смертники? А.... ?. Всё ищут "попутчиков" чтобы их кинуть как в июле 18 года.
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21.09.2021 16:38 Ответить
Да, Арахамия, ты не юрист, ты - кухарка, которая пытается управлять государством.
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21.09.2021 16:57 Ответить
ара хамія поплутав бєрєга. Чувак за таку трндьожь..... на комісію по єтікє і клізьма на літров так 25 для промивкі мазгов. Да і чєлобітную разумкову ...мол балбєс..., чьорт паплутал. Во дєффкі пляшут. Відать кардик скоро.
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21.09.2021 21:53 Ответить
 
 