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Новости Политика Украины
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отставка (3107) Арахамия (956) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2548)

"СН" не готовила подписные листы для отставки Разумкова. Мы не можем выяснять отношения с человеком, который на больничном, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель фракции "СН" Давид Арахамия утверждает, что "Слуги народа" не готовили подписные листы для отставки спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим без какой-то отдельной необходимости выносить сор из избы… У нас сейчас есть несогласие по некоторым вопросам. Но мы не можем выяснять отношения с человеком, который находится на больничном. Это неправильно", - прокомментировал Арахамия разногласия между "Слугами народа" и Разумковым.

По словам нардепа, если "кто-то хочет играть в свою политическую игру", то следовало бы так и озвучить свои желания.

"Нужно собрать своих коллег и сказать: "Ребята, мы с Вами были вместе два года. Сейчас я решил (у нас же рабства нет) идти и строить отдельную политическую карьеру. Спасибо всем за работу. Я пошел". Это было бы нормально", - подчеркнул глава фракции "СН".

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Автор: Ірина Дашківська
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Вот скажите , где бы еще так удачно это абхазское чучело пристроилось, если не в Украине. Там бы ********* собирать ему не доверили.
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21.09.2021 14:02 Ответить
да разве только он??? там целый моносброд таких вот залетных дебилов!!!
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21.09.2021 14:04 Ответить
Товарищ Арахамия!

В вашей избе уже не сор - вы по колена увязли, мягко говоря, в навозе !
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21.09.2021 14:07 Ответить
Даже рыговский Разумков выглядит не таким зашкваренным, как слуги
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21.09.2021 14:09 Ответить
Будете його довго чекати з лікарняного.
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21.09.2021 14:18 Ответить
Ти ба, які благородні!
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21.09.2021 14:57 Ответить
 
 